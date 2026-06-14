Kapelusz gołąbka zielonawego, będący jego wyróżnikiem, ma średnicę 6-15 cm. U młodych okazów ma formę kulistą, a wraz z czasem staje się coraz bardziej rozpostarty. Jego brzegi często są zakończone guzowatym karbowaniem. W starszych okazach kapelusz ma charakterystycznie popękaną powierzchnię, przypominającą łuszczące się, matowe plamy. Może mieć kolor: szaro-zielony, niebieskozielony, grynszpanowy.

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Trzon jest białawy, krępy i mierzy zwykle 5-12 cm. Im starszy grzyb, tym jego miąższ ma bardziej gąbczastą strukturę. Blaszki gołąbka zielonawego są grube, mają do 1 cm szerokości. U młodych okazów są raczej białe, u starszych - bladokremowe.

Uwaga na fatalną pomyłkę

Grzyb ten dzięki charakterystycznemu wyglądowi, w tym przede wszystkim barwie i drobnym spękaniom kapelusza, wyróżnia się wśród innych gołąbków (łac. Russulaceae). Niestety, podobnie jak inne grzyby o zielonkawym kolorze, może zostać pomylony z muchomorem zielonawym (Amanita phalloides), czyli muchomorem sromotnikowym. To wyjątkowo niebezpieczny grzyb, który niszczy wątrobę.

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Pomyłki bywają więc tragiczne w skutkach, dlatego przed zbieraniem należy dokładnie poznać cechy obu gatunków, aby poprawnie zidentyfikować znaleziony okaz.

Uwaga! Muchomora zielonawego odróżnia pierścień na trzonie oraz pochwa u jego nasady.

Kiedy i gdzie można spotkać gołąbka zielonawego?

Jak podaje strona Grzyby.pl, owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle pojedynczo, głównie w lasach liściastych pod bukami i dębami, rzadko w iglastych.

Sezon na gołąbki zielonawe trwa od czerwca do października.

Jak można przyrządzić gołąbka zielonawego?

Gołąbek zielonawy ma gruby, mięsisty i biały miąższ, który w młodych osobnikach smakuje delikatnie słodko i pachnie orzechowo. Z tego względu nie powinien być głównym składnikiem potrawy, ale raczej jej uzupełnieniem. Najlepiej wypada bez ciężkich dodatków: wystarczy dobra patelnia, masło, sól, pieprz i cebula lub szalotka.

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Grzyby te można smażyć, gotować, grillować albo suszyć. Dobrze pasują do jajecznicy, sosu śmietanowego, kaszy, ziemniaków i prostych makaronów.

Najsmaczniejsze są młode kapelusze. Starsze owocniki robią się kruche i wodniste. Przed gotowaniem należy grzyby oczyścić delikatnie pędzelkiem lub nożykiem. Nie powinno się ich jednak moczyć, ponieważ szybko wchłaniają wodę.

red. / polsatnews.pl