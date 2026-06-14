Mur jak z Warszawy do Lizbony i miliony min. Skrajne oblicze Sahary

Mur powstał w czasie konfliktu o Saharę Zachodnią, gdy Maroko walczyło z Frontem Polisario domagającym się niepodległości tego terytorium. Bariera miała zabezpieczać obszary kontrolowane przez Rabat, w tym miasta, szlaki komunikacyjne oraz tereny kluczowe pod względem gospodarczym. Dziś nie jest wyłącznie śladem dawnej wojny, wciąż dzieli region i pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie.

Pustynny system militarny, przecinający Saharę

Maroko rozpoczęło budowę w 1980 roku, po wycofaniu się Hiszpanii z Sahary Zachodniej i po rezygnacji Mauretanii z roszczeń do tego terytorium. Kolejne odcinki powstawały etapami, a cały system ukończono w 1987 roku.

Fortyfikacja ma około 2700 kilometrów. Dla zobrazowania tyle wynosi odległość z Warszawy do Lizbony. Nie przypomina jednak Muru Berlińskiego czy bariery wybudowanej między USA a Meksykiem. To rozciągnięty przez pustynię system wałów, rowów, zasieków, posterunków i sprzętu wojskowego. Mur jest chroniony przez 160 tys. żołnierzy, radary oraz około 240 baterii artyleryjskich. Dzięki temu Maroko obecnie kontroluje dwie trzecie terytorium Sahary Zachodniej.

UN Photo/ Evan Schneider Mur w Saharze Zachodniej, system fortyfikacji wojskowej o długości 2700 kilometrów

Pole minowe ukryte pod piaskiem

Najbardziej niebezpiecznym aspektem muru marokańskiego jest ciągły pas pól minowych, stanowiący dramatyczną spuściznę wieloletnich walk.

- Ocenia się, że jest tam dziewięć milionów min. Trudno to oszacować, ale szacunki to od siedmiu do dziesięciu milionów min. To pozostałość 16 lat wojny - opowiada Bartek Sabela, reporter i autor książki "Wszystkie ziarna piasku" w podcaście Dział Zagraniczny.

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Dla ludu Sahrawi, który dąży do zjednoczenia narodu, bariera ta jest "murem wstydu". Rekordowa liczba ukrytych ładunków powoduje ciężkie obrażenia i śmierć wśród lokalnej ludności cywilnej. Codzienny strach, utrudnione przemieszczanie się i ryzyko wypadków szczególnie dotyka pasterzy, nomadów oraz ludność cywilną. Sytuacji nie ułatwiają ruchome pustynne piaski, które przemieszczają miny i zasypują oznaczenia. W rezultacie mapy prezentujące lokalizację ładunków szybko stają się nieaktualne, czyniąc teren skrajnie niebezpiecznym.

Konflikt, który wciąż dzieli

Od 1991 roku w regionie obowiązuje zawieszenie broni monitorowane przez misję ONZ MINURSO, jednak sytuacja polityczna pozostaje w martwym punkcie. Pustynny "Berm" nadal fizycznie dzieli terytorium na część marokańską oraz strefę kontrolowaną przez Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną.

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Wał w dalszym ciągu aktywnie działa, ponieważ Maroko nie zgadza się na przeprowadzenie referendum. Stawkę sporu o terytorium zwiększają także zasoby naturalne, w tym złoża fosforytów, złota, tytanu, ropy i gazu oraz bogate łowiska Atlantyku. Wszystko zatem wskazuje na to, że ten pustynny mur jeszcze przez wiele lat będzie wyznaczać granice saharyjskiego impasu.

red. / polsatnews.pl