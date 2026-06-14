Mur jak z Warszawy do Lizbony i miliony min. Skrajne oblicze Sahary
Myśląc o największych systemach fortyfikacji, najczęściej przywołuje się Wielki Mur Chiński. Niewiele osób słyszało jednak o murze marokańskim w Saharze Zachodniej, znanym także jako Berm. Choć pod względem długości ustępuje jedynie chińskiemu zabytkowi, to jest obecnie największą, nadal funkcjonującą fortyfikacją wojskową na świecie.
Mur powstał w czasie konfliktu o Saharę Zachodnią, gdy Maroko walczyło z Frontem Polisario domagającym się niepodległości tego terytorium. Bariera miała zabezpieczać obszary kontrolowane przez Rabat, w tym miasta, szlaki komunikacyjne oraz tereny kluczowe pod względem gospodarczym. Dziś nie jest wyłącznie śladem dawnej wojny, wciąż dzieli region i pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie.
Pustynny system militarny, przecinający Saharę
Maroko rozpoczęło budowę w 1980 roku, po wycofaniu się Hiszpanii z Sahary Zachodniej i po rezygnacji Mauretanii z roszczeń do tego terytorium. Kolejne odcinki powstawały etapami, a cały system ukończono w 1987 roku.
Fortyfikacja ma około 2700 kilometrów. Dla zobrazowania tyle wynosi odległość z Warszawy do Lizbony. Nie przypomina jednak Muru Berlińskiego czy bariery wybudowanej między USA a Meksykiem. To rozciągnięty przez pustynię system wałów, rowów, zasieków, posterunków i sprzętu wojskowego. Mur jest chroniony przez 160 tys. żołnierzy, radary oraz około 240 baterii artyleryjskich. Dzięki temu Maroko obecnie kontroluje dwie trzecie terytorium Sahary Zachodniej.
Pole minowe ukryte pod piaskiem
Najbardziej niebezpiecznym aspektem muru marokańskiego jest ciągły pas pól minowych, stanowiący dramatyczną spuściznę wieloletnich walk.
- Ocenia się, że jest tam dziewięć milionów min. Trudno to oszacować, ale szacunki to od siedmiu do dziesięciu milionów min. To pozostałość 16 lat wojny - opowiada Bartek Sabela, reporter i autor książki "Wszystkie ziarna piasku" w podcaście Dział Zagraniczny.
ZOBACZ: Najstarszy park narodowy w Polsce to prawdziwy fenomen na mapie Europy
Dla ludu Sahrawi, który dąży do zjednoczenia narodu, bariera ta jest "murem wstydu". Rekordowa liczba ukrytych ładunków powoduje ciężkie obrażenia i śmierć wśród lokalnej ludności cywilnej. Codzienny strach, utrudnione przemieszczanie się i ryzyko wypadków szczególnie dotyka pasterzy, nomadów oraz ludność cywilną. Sytuacji nie ułatwiają ruchome pustynne piaski, które przemieszczają miny i zasypują oznaczenia. W rezultacie mapy prezentujące lokalizację ładunków szybko stają się nieaktualne, czyniąc teren skrajnie niebezpiecznym.
Konflikt, który wciąż dzieli
Od 1991 roku w regionie obowiązuje zawieszenie broni monitorowane przez misję ONZ MINURSO, jednak sytuacja polityczna pozostaje w martwym punkcie. Pustynny "Berm" nadal fizycznie dzieli terytorium na część marokańską oraz strefę kontrolowaną przez Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną.
ZOBACZ: Na pustyni w Sudanie można zobaczyć gigantyczne usta. Widać je z map Google
Wał w dalszym ciągu aktywnie działa, ponieważ Maroko nie zgadza się na przeprowadzenie referendum. Stawkę sporu o terytorium zwiększają także zasoby naturalne, w tym złoża fosforytów, złota, tytanu, ropy i gazu oraz bogate łowiska Atlantyku. Wszystko zatem wskazuje na to, że ten pustynny mur jeszcze przez wiele lat będzie wyznaczać granice saharyjskiego impasu.Czytaj więcej