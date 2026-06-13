Trufla w polskich lasach. Za kilogram restauratorzy płacą krocie

Ciekawostki

W polskich lasach rośnie grzyb, za kilogram którego restauratorzy płacą tysiące złotych. Nie trzeba wcale jechać do Francji czy Włoch. Mowa o trufli letniej, często nazywanej "czarnym diamentem". Znalezienie tego niezwykłego grzyba nie jest jednak łatwe.

Pies pointer w brązowo-białe łaty z brązową głową, wącha ziemię. Nad nim pochyla się człowiek, którego ręka głaszcze psa po głowie. W tle widać fragment nogawki spodni i narzędzie ogrodnicze.
Andrea Cairone/Unsplash
Do poszukiwania trufli najlepiej użyć specjalnie szkolonych w tym celu psów

Trufla letnia (Tuber aestivum) to grzyb podziemny, rosnący w symbiozie z korzeniami drzew liściastych (głównie dębów i buków). Wyglądem przypomina ciemnobrunatną lub czarną, nieregularną bulwę o twardej powierzchni, którą pokrywają charakterystyczne brodawki. Po przekrojeniu ukazuje się jasny miąższ poprzecinany białymi żyłkami tworzącymi charakterystyczny marmurkowaty wzór.

 

Osiąga wagę do ok. 0,5 kg oraz średnicę od 2 do 10 cm i rozwija się na głębokości ok. 10-16 cm przy takich drzewach jak leszczyna, buk i dąb. Grzyb ten słynie z intensywnego, niepowtarzalnego aromatu z nutami orzechowymi i leśnymi.

 

- Mimo swojej nazwy trufla letnia może owocnikować cały rok. Gdy temperatury są łagodne, można znaleźć je nawet zimą. Zdarzyło się, że w lutym znalazłam truflę w pełni dojrzałą i smaczną - mówiła Polskiemu Radiu prof. Dorota Hilszczańska z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Szczyt sezonu przypada jednak na lipiec i sierpień.

Grzyb wart tysiące złotych – trufla letnia rośnie także w polskich lasachWikimedia Commons
Grzyb wart tysiące złotych – trufla letnia rośnie także w polskich lasach

Idąc tropem trufli

Trufla letnia występuje głównie w Europie, szczególnie w basenie Morza Śródziemnego. Przez lata na Czerwonej Liście Roślin Grzybów (lista gatunków zagrożonych oraz tych które już wyginęły na terenie Polski) uznawana była za gatunek wymarły.

 

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Przełom przyniosły jednak badania naukowe Instytutu Badawczego Leśnictwa z 2007 r., kiedy to oficjalnie potwierdzono jej ponowne znalezienie w południowej części kraju. Od tego czasu, dzięki zespołowi prof. Doroty Hilszczańskiej, udokumentowano dzikie stanowiska na glebach wapiennych Jury Krakowsko-CzęstochowskiejPonidzia (Niecka Nidziańska) oraz w Borach Tucholskich.

 

- W 2007 r. dzięki pomocom kolegów z Włoch, m.in. dr. Maria Palenzony, wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, udało nam się znaleźć 1,5 kg owocników trufli letniej w Polsce. Sukces był możliwy, bo Włosi przyjechali ze specjalnie wytresowanym do szukania trufli psem - wyjaśniła dr hab. Dorota Hilszczańska na łamach Głosu Lasu. 

Jak szukać trufli w polskim lesie? 

Trufle wyrastają w promieniu 1-3 m od pnia drzewa. Znalezienie jednego owocnika oznacza, że w pobliżu mogą rosnąć kolejne. Po deszczu zapach trufli jest wyraźnie mocniejszy, można więc uznać, to najlepszy moment na poszukiwania. 

 

Wskazówką mogą być też subtelne spękania i uniesienia gleby w ściółce.

 

Trufla letnia, nazywana Unsplash
Trufla letnia, nazywana "czarnym diamentem", rośnie w polskich lasach

14 tys. złotych w półtorej godziny 

Znalezienie trufli jest trudne, ale zdarzają się spektakularne sukcesy. W 2025 r. grzyboznawca Piotr Kwec i "łowca trufli" Grzegorz Kumela opowiedzieli o swoich doświadczeniach w programie śniadaniowym. Kumela przyznał, że jego rekordowy zbiór to siedem kg trufli letniej w zaledwie półtorej godziny. Przy cenie od jednego do dwóch tys. zł za kilogram, ten ekspresowy zbiór przyniósł mu ok. 14 tys. zł.

 

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Sytuacja ta miała miejsce na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a sukces był możliwy dzięki pracy psów rasy Lagotto Romangnolo (oficjalnie uznana za wyspecjalizowaną w kierunku tropienia trufli). 

 

Prof. Dorota Hilszczańska o poszukiwaniach trufli letnich w PolscePolsat News

 

red. / polsatnews.pl
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