Sezon na belonę trwa tylko w czerwcu. Ta ryba z Bałtyku bije dorsza na głowę
Tylko nieliczni Polacy zdążą jej spróbować. Belona to ryba z zielonymi ościami, dziobem jak sztylet i mięsem delikatniejszym od dorsza. Sezon na nią trwa bardzo krótko, bo zaledwie od maja do czerwca. Ten, kto przegapi okazję teraz, będzie musiał czekać na kolejną do przyszłego roku.
Belona (łac. Belone belone) należy do rodziny belonowatych. Ciało ma wrzecionowate, mocno wydłużone o długości do 70 cm, choć zdarzają się też metrowe okazy. Jej szczęki tworzą długi, ostro zakończony dziób z drobnymi ząbkami. W odróżnieniu od większości znanych gatunków, ma bardzo drobne łuski, co ułatwia oprawianie.
Jednak największym wyróżnikiem belony są zielono zabarwione ości. Jest to efekt obecności biliwerdyny, czyli niebiesko-zielonego barwnika żółciowego, który powstaje w wątrobie.
W jakich wodach żyje belona i dlaczego wypiera dorsza z Bałtyku?
Belona naturalnie zamieszkuje:
- Morze Bałtyckie
- Morze Śródziemne
- Morze Egejskie
- Morze Adriatyckie
- Morze Tyrreńskie
- Morze Północne
- Morze Irlandzkie
- Morze Jońskie
- Morze Celtyckie
- Morze Czarne
- Zatokę Biskajską
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W Bałtyku pojawia się od lat, ale ostatnio zauważana jest coraz częściej. Wynika to przede wszystkim z ocieplenia się wód morza.
"Zapaść populacji dorsza, będącego jednym z głównych drapieżników w Bałtyku, stworzyła 'próżnię ekologiczną'. To otworzyło drogę innym gatunkom, takim jak belona, do rozszerzenia swojego zasięgu. Mniejsza konkurencja i obfitość ofiary (np. szprota i śledzia) sprzyjają ich obecności" - dodatkowy powód obecności belony w Bałtyku podaje National Geographic.
Krótki sezon na wyjątkową belonę
Belona pojawia się przy polskim wybrzeżu od maja do czerwca. W Zatoce Puckiej, która jest jej głównym tarliskiem, pływa tuż pod taflą wody. Składa zielonkawe, owłosione jaja przyczepiające się do dna.
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Jak smakuje zielona belona i jak ją przyrządzić?
Mięso belony jest delikatne, białe i ma niską zawartość tłuszczu.
Belona bardzo dobrze smakuje z grilla. Wystarczy natrzeć rybę solą, pieprzem cytrynowym, rozmarynem lub koperkiem i skropić oliwą. Popularna jest też wersja pieczona. Po podsmażeniu na maśle z czosnkiem i szałwią, należy włożyć rybę na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. (koniecznie z plasterkami cytryny i szczypiorkiem!).
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Belonę można także po prostu usmażyć. Na patelni filet smaży się 3-4 minuty od strony skóry i kolejne 2-3 minuty po przewróceniu. Nie należy wydłużać obróbki termicznej, ponieważ mięso przestanie być przyjemnie wilgotne.
Czy warto jeść belonę?
Belona jest bogata w wartościowe dla organizmu składniki odżywcze:
- kwasy omega-3 (EPA i DHA)
- pełnowartościowe białko
- witaminy A, D i B12
- minerały: wapń, fosfor, selen i cynk
- (Kwasy omega-3) mogą wpływać na obniżenie ryzyka rozwoju wielu chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia, nowotworowych, o podłożu zapalnym (np. RZS, łuszczyca) oraz neurodegeneracyjnych (np. demencja, Alzheimer) - przypomina Justyna Kowalska-Bąbik, dietetyczka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
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Porcja 150 g pieczonej belony to zaledwie ok. 150-200 kcal. Mimo że jest drapieżnikiem morskim, nie kumuluje dużych ilości rtęci, jak ma to miejsce w przypadku tuńczyka.
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