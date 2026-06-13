Belona (łac. Belone belone) należy do rodziny belonowatych. Ciało ma wrzecionowate, mocno wydłużone o długości do 70 cm, choć zdarzają się też metrowe okazy. Jej szczęki tworzą długi, ostro zakończony dziób z drobnymi ząbkami. W odróżnieniu od większości znanych gatunków, ma bardzo drobne łuski, co ułatwia oprawianie.

Jednak największym wyróżnikiem belony są zielono zabarwione ości. Jest to efekt obecności biliwerdyny, czyli niebiesko-zielonego barwnika żółciowego, który powstaje w wątrobie.

iStock Zielone ości belony to jej niezwykły wyróżnik

W jakich wodach żyje belona i dlaczego wypiera dorsza z Bałtyku?

Belona naturalnie zamieszkuje:

Morze Bałtyckie

Morze Śródziemne

Morze Egejskie

Morze Adriatyckie

Morze Tyrreńskie

Morze Północne

Morze Irlandzkie

Morze Jońskie

Morze Celtyckie

Morze Czarne

Zatokę Biskajską

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W Bałtyku pojawia się od lat, ale ostatnio zauważana jest coraz częściej. Wynika to przede wszystkim z ocieplenia się wód morza.

"Zapaść populacji dorsza, będącego jednym z głównych drapieżników w Bałtyku, stworzyła 'próżnię ekologiczną'. To otworzyło drogę innym gatunkom, takim jak belona, do rozszerzenia swojego zasięgu. Mniejsza konkurencja i obfitość ofiary (np. szprota i śledzia) sprzyjają ich obecności" - dodatkowy powód obecności belony w Bałtyku podaje National Geographic.

Krótki sezon na wyjątkową belonę

Belona pojawia się przy polskim wybrzeżu od maja do czerwca. W Zatoce Puckiej, która jest jej głównym tarliskiem, pływa tuż pod taflą wody. Składa zielonkawe, owłosione jaja przyczepiające się do dna.

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Jak smakuje zielona belona i jak ją przyrządzić?

Mięso belony jest delikatne, białe i ma niską zawartość tłuszczu.

Belona bardzo dobrze smakuje z grilla. Wystarczy natrzeć rybę solą, pieprzem cytrynowym, rozmarynem lub koperkiem i skropić oliwą. Popularna jest też wersja pieczona. Po podsmażeniu na maśle z czosnkiem i szałwią, należy włożyć rybę na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. (koniecznie z plasterkami cytryny i szczypiorkiem!).

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Belonę można także po prostu usmażyć. Na patelni filet smaży się 3-4 minuty od strony skóry i kolejne 2-3 minuty po przewróceniu. Nie należy wydłużać obróbki termicznej, ponieważ mięso przestanie być przyjemnie wilgotne.

Czy warto jeść belonę?

Belona jest bogata w wartościowe dla organizmu składniki odżywcze:

kwasy omega-3 (EPA i DHA)

pełnowartościowe białko

witaminy A, D i B12

minerały: wapń, fosfor, selen i cynk

- (Kwasy omega-3) mogą wpływać na obniżenie ryzyka rozwoju wielu chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia, nowotworowych, o podłożu zapalnym (np. RZS, łuszczyca) oraz neurodegeneracyjnych (np. demencja, Alzheimer) - przypomina Justyna Kowalska-Bąbik, dietetyczka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

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Porcja 150 g pieczonej belony to zaledwie ok. 150-200 kcal. Mimo że jest drapieżnikiem morskim, nie kumuluje dużych ilości rtęci, jak ma to miejsce w przypadku tuńczyka.

red. / polsatnews.pl