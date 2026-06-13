Budowa stadionu jest częścią megaprojektu o nazwie "Olympic Sports City", który zajmie powierzchnię ponad 9000 hektarów. Za realizację inwestycji odpowiada prywatny koncern Vingroup, należący do najbogatszego człowieka w Wietnamie Phama Nhata Vuonga. Tak potężne infrastrukturalne przedsięwzięcie będzie ważnym argumentem w staraniach kraju o rolę gospodarza przyszłych igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata w piłce nożnej.

Stadion inspirowany starożytnością

Projekt planowanego Trong Dong ma ściśle oddawać najważniejsze wartości narodowe, łącząc starożytną tradycję z nowoczesną wizją rozwoju kraju.

"Architektura stadionu Trong Dong opiera się na wizerunku bębna z brązu z kultury Dong Son - to sztandarowy symbol starożytnej cywilizacji wietnamskiej, uosabiający ducha wspólnoty, siłę i długowieczność. Wprowadzenie tradycyjnych elementów kulturowych do nowoczesnej budowli ma na celu nie tylko nadanie jej wyjątkowej estetyki, ale także podkreślenie narodowej tożsamości w dobie postępującej globalizacji" - czytamy na stronie trongdongstadium.com poświęconej projektowi.

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Dzięki przyjętym założeniom arena zyska rangę unikalnego symbolu, spełniając jednocześnie najwyższe światowe standardy techniczne wymagane przy organizacji masowych imprez sportowych.

Miejsca dla kibiców nie zabraknie

Trong Dong Stadium ma pomieścić 135 tys. widzów. Wietnamska arena będzie mogła więc przyjąć aż o 21 tys. osób więcej niż północnokoreański Stadion im. Pierwszego Maja, który w wielu zestawieniach uchodzi za dotychczasowego lidera pod względem wielkości. Planowany obiekt w Hanoi wyprzedzi przebudowywane od 2022 roku hiszpańskie Spotify Camp Nou, które może zaoferować 105 tys. miejsc.

Youtube.com/ StadiumD3360 Wizualizacja Trong Dong Stadium. Ma być największym stadionem piłkarskim świata

Z potencjalnie nowym rekordzistą będą musieli pogodzić się również inwestorzy stojący za marokańskim Stade Hassan II. Arena powstająca na przedmieściach Casablanki ma pomieścić 115 tys. kibiców. Co ciekawe, Trong Dong Stadium będzie większy także od największych światowych aren wykorzystywanych do krykieta, w tym indyjskiego Narendra Modi Stadium mieszczącego 132 tys. fanów tego sportu.

Technologie zapewniające pełen komfort

Znakiem rozpoznawczym Trong Dong Stadium ma być rozsuwany dach, który umożliwi organizację meczów, koncertów i festiwali niezależnie od pogody. Konstrukcja zostanie zintegrowana z zaawansowanym systemem gromadzenia i ponownego wykorzystania wody deszczowej. Nowy największy stadion na świecie będzie wyposażony w ekrany 360 stopni o ultrawysokiej rozdzielczości 4K oraz 8K, rozmieszczone wokół areny.

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Inwestycja zakłada również dostęp do łączności 5G i sieci Wi-Fi, aby umożliwić kibicom korzystanie z usług cyfrowych w czasie rzeczywistym. Wejście na stadion mają usprawnić systemy biometryczne, a poruszanie się po obiekcie, zamawianie jedzenia i korzystanie z usług ułatwi zintegrowana aplikacja mobilna. Koszty całej inwestycji szacuje się na około 35 mld dol.

Polsat News Wietnam buduje Trong Dong Stadium, największy stadion piłkarski świata

red. / polsatnews.pl