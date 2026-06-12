Oszustwo rozpoczyna się od wiadomości SMS, w której przestępcy podszywają się pod aplikację mObywatel. Wykorzystują technikę zwaną SMS spoofingiem. Fałszywa wiadomość trafia do tej samej konwersacji co prawdziwe powiadomienia z mObywatela. To sprawia, że odbiorca nie widzi niczego podejrzanego.

"Dodatkowym elementem wywierania presji są krótkie terminy płatności oraz fałszywe informacje o dowodach wykroczenia w postaci zdjęć i lokalizacji GPS, które mają skłonić odbiorcę do szybkiego działania" - ostrzega CERT Polska w komunikacie na stronie moje.cert.pl.

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Link prowadzi do fałszywej strony z podejrzaną domeną z końcówką ".cc" (domena australijskich Wysp Kokosowych) zamiast oficjalnego ".gov.pl". Na stronie użytkownik proszony jest najpierw o numer rejestracyjny pojazdu, a następnie o dane karty płatniczej. Niezależnie od wpisanych danych system wyświetla żądanie zapłaty.

Złote zasady cyberbezpieczeństwa

Obrona przed wyłudzeniami wymaga ograniczonego zaufania do wszystkich podejrzanych wiadomości, niezależnie czy to SMS, mail, list czy telefon. Prawdziwe strony polskiej administracji zawsze kończą się na .gov.pl.

Oszuści używają podejrzanych końcówek domen np. .cc czy .xyz - i często popełniają błędy gramatyczne w treści komunikatów. Każdy SMS, który agresywnie domaga się natychmiastowej zapłaty z "promocją ważną tylko 24 godziny", jest oszustwem. Rządowe instytucje nie wysyłają linków do płatności. Stan punktów karnych i mandatów można sprawdzić wyłącznie w oficjalnej aplikacji mObywatel.

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Podejrzane wiadomości należy zgłaszać do CERT Polska przez stronę incydent.cert.pl. Można również przekazać podejrzaną wiadomość na darmowy numer 8080.

Cyfrowy Dziki Zachód

Polska mierzy się z wprost bezprecedensową falą cyberzagrożenia. Według najnowszego raportu CERT Polska w ubiegłym roku zarejestrowano w kraju rekordowe 260 tys. unikalnych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, z czego aż 97 proc. stanowiły oszustwa internetowe.

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- Ponad 260 tys. incydentów w roku 2025 to rekord, jakiego nie było w historii Polski - mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji towarzyszącej publikacji raportu.

Walką z tą plagą na co dzień zajmują się wyspecjalizowane jednostki, w tym analitycy NASK oraz policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

- Coraz częściej to my znajdujemy infrastrukturę przestępców, phishingowe strony, zanim jeszcze przestępcy zdążą je wykorzystać do oszustwa Polaków - przekazał Radosław Nielek, dyrektor instytutu NASK. - Nasi eksperci każdego dnia przyjmowali ponad 1800 zgłoszeń, a przeszło 700 uznawali za incydent - dodał Marcin Dudek, kierownik CERT Polska, działającego w strukturach NASK.

red. / polsatnews.pl