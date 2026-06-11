Kleszcze nie atakują wszystkich tak samo. Badania wskazują, kogo gryzą najchętniej
To nie przypadek, że niektóre osoby nigdy nie miały na sobie kleszcza, podczas gdy inne wyciągają je ze skóry za każdym razem, gdy wejdą w wysoką trawę na własnym podwórku. Medycyna udowadnia, że wspomniane pajęczaki "polują" na konkretnych ludzi.
Co decyduje, że dany człowiek stanie się kolejną ofiarą kleszcza? To nie tylko kwestia stylu życia czy miejsc, w których spędza się wolny czas. Chodzi przede wszystkim o biochemię organizmu oraz... zapisaną w genach grupę krwi.
To oni znajdują się na celowniku kleszczy
Przyjęło się, że kleszcze skaczą na ludzi z drzew, dlatego najłatwiej jest je "złapać" w lesie, ale to nieprawda. Pajęczaki te bytują w wysokich trawach i gęstych zaroślach, a w rzeczywistości można je spotkać nawet we własnym ogrodzie. Oczywiście istnieją pewne grupy osób szczególnie narażone na ich atak. Na pierwszej linii znajdują się :
- osoby spędzające czas na łonie natury - częste wycieczki nad rzekę, do lasu czy polną drogą sprzyjają nieświadomemu zabieraniu pasażerów na gapę
- właściciele psów - psy biegające swobodnie w zaroślach, po trawnikach oraz krzakach zbierają kleszcze z okolicznych traw i przynoszą je prosto do domu
- małe dzieci - naturalna chęć zabawy w trawie albo skubanie wysokich źdźbeł podczas wspólnego rodzinnego marszu czynią z dzieci łatwe cele dla kleszczy
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Grupa krwi stanowi dla kleszcza zaproszenie lub ostrzeżenie
Gdyby kleszcze mogły wybrać się na kolację do restauracji, większość z nich zamówiłaby jedno z dwóch ulubionych dań. Różnie reagują bowiem na grupy krwi, co udowodnili naukowcy z Masaryk University w Brnie (Czechy).
Zespół pod kierownictwem dr Aleny Zakovskiej przeprowadził eksperyment z wykorzystaniem nimfy kleszcza pospolitego. Badacze umieścili krew reprezentującą grupę A, AB, B oraz 0 na szalkach i obserwowali, który "posiłek" wybiorą kleszcze. Wyniki były następujące:
- 36 proc. wybrało grupę A
- 32 proc. wybrało grupę 0
- 17 proc. wybrało grupę AB
- 15 proc. wybrało grupę B
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- Przedstawione badanie wykazało, że grupa krwi może być jednym z czynników determinujących preferencje żywieniowe kleszczy Ixodes ricinus. Wyniki mogą posłużyć do zmniejszenia ryzyka ukąszenia przez kleszcze - brzmi podsumowanie badań przeprowadzonych przez zespół dr Zakovskiej.
Warto chronić się przed kleszczami
Niektóre kleszcze są nosicielami niebezpiecznych chorób, takich jak zakaźna borelioza, która - nieleczona - niesie ze sobą powikłania związane z zaburzeniami neurologicznymi oraz stanami zapalnymi stawów. I choć najczęściej zarażają pajęczaki nieodpowiednio lub zbyt późno wyjęte, warto profilaktycznie się przed nimi chronić.
Dlatego warto ubierać się w jasne ubrania, na których kleszcze będą się odznaczać, a także zadbać o długie spodnie i zakryte buty podczas wycieczek na łono natury. Poza tym po każdej wędrówce warto dokładnie się obejrzeć, aby pozbyć się pajęczaków zawczasu.
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Bibliografia:
Žákovská, A., Janeček, J., Nejezchlebová, H., & Kučerová, H. L. (2018). Pilot study of Ixodes ricinus ticks preference for human ABO blood groups using a simple in vitro method. Annals of agricultural and environmental medicine : AAEM, 25(2), 326–328. Doi: 10.26444/aaem/85167
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