Co decyduje, że dany człowiek stanie się kolejną ofiarą kleszcza? To nie tylko kwestia stylu życia czy miejsc, w których spędza się wolny czas. Chodzi przede wszystkim o biochemię organizmu oraz... zapisaną w genach grupę krwi.

To oni znajdują się na celowniku kleszczy

Przyjęło się, że kleszcze skaczą na ludzi z drzew, dlatego najłatwiej jest je "złapać" w lesie, ale to nieprawda. Pajęczaki te bytują w wysokich trawach i gęstych zaroślach, a w rzeczywistości można je spotkać nawet we własnym ogrodzie. Oczywiście istnieją pewne grupy osób szczególnie narażone na ich atak. Na pierwszej linii znajdują się :

osoby spędzające czas na łonie natury - częste wycieczki nad rzekę, do lasu czy polną drogą sprzyjają nieświadomemu zabieraniu pasażerów na gapę

właściciele psów - psy biegające swobodnie w zaroślach, po trawnikach oraz krzakach zbierają kleszcze z okolicznych traw i przynoszą je prosto do domu

małe dzieci - naturalna chęć zabawy w trawie albo skubanie wysokich źdźbeł podczas wspólnego rodzinnego marszu czynią z dzieci łatwe cele dla kleszczy

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Grupa krwi stanowi dla kleszcza zaproszenie lub ostrzeżenie

Gdyby kleszcze mogły wybrać się na kolację do restauracji, większość z nich zamówiłaby jedno z dwóch ulubionych dań. Różnie reagują bowiem na grupy krwi, co udowodnili naukowcy z Masaryk University w Brnie (Czechy).

Zespół pod kierownictwem dr Aleny Zakovskiej przeprowadził eksperyment z wykorzystaniem nimfy kleszcza pospolitego. Badacze umieścili krew reprezentującą grupę A, AB, B oraz 0 na szalkach i obserwowali, który "posiłek" wybiorą kleszcze. Wyniki były następujące:

36 proc. wybrało grupę A

32 proc. wybrało grupę 0

17 proc. wybrało grupę AB

15 proc. wybrało grupę B

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- Przedstawione badanie wykazało, że grupa krwi może być jednym z czynników determinujących preferencje żywieniowe kleszczy Ixodes ricinus. Wyniki mogą posłużyć do zmniejszenia ryzyka ukąszenia przez kleszcze - brzmi podsumowanie badań przeprowadzonych przez zespół dr Zakovskiej.

Warto chronić się przed kleszczami

Niektóre kleszcze są nosicielami niebezpiecznych chorób, takich jak zakaźna borelioza, która - nieleczona - niesie ze sobą powikłania związane z zaburzeniami neurologicznymi oraz stanami zapalnymi stawów. I choć najczęściej zarażają pajęczaki nieodpowiednio lub zbyt późno wyjęte, warto profilaktycznie się przed nimi chronić.

Dlatego warto ubierać się w jasne ubrania, na których kleszcze będą się odznaczać, a także zadbać o długie spodnie i zakryte buty podczas wycieczek na łono natury. Poza tym po każdej wędrówce warto dokładnie się obejrzeć, aby pozbyć się pajęczaków zawczasu.

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Bibliografia:

Žákovská, A., Janeček, J., Nejezchlebová, H., & Kučerová, H. L. (2018). Pilot study of Ixodes ricinus ticks preference for human ABO blood groups using a simple in vitro method. Annals of agricultural and environmental medicine : AAEM, 25(2), 326–328. Doi: 10.26444/aaem/85167

red. / polsatnews.pl