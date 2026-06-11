Po raz pierwszy w historii medycyny aktywny składnik szczepionki został w całości zaprojektowany przy użyciu symulacji komputerowych. Badania prowadzone są przez naukowców z Uniwersytetu Cambridge we współpracy ze spółką DIOSynVax.

AI stworzyło uniwersalną broń przeciwko wirusom?

Szczepionki przeciwko wirusom wykorzystywane powszechnie przez medyków są skuteczne do pewnego stopnia. Problem polega na tym, że niektóre z patogenów każdego roku się mutują. W efekcie preparaty mające chronić ludzi szybko tracą skuteczność.

- Wirusy takie jak grypa, koronawirusy, czy Ebola nieustannie ewoluują. Dlatego wprowadzane na rynek szczepionki mogą być słabo dopasowane. Obecny reaktywny system szczepień ma problem z nadążaniem - powiedział prof. Saul Faust z Uniwersytetu Southampton, cytowany w komunikacie Uniwersytetu Cambridge.

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Zespół badawczy z Uniwersytetu Cambridge postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję do pracy nad nowym typem szczepionki. Zadaniem AI było przeanalizowanie wszystkich dostępnych danych o sekwencjach genetycznych koronawirusów Sarbeco (dużej grupy wirusów występujących w naturze, w tym SARS-CoV-2, który wywołał pandemię Covid). Przy pomocy uczenia maszynowego zaprojektowano superantygen zawierający cechy wspólne dla całej tej grupy wirusów.

Komputer wykonał gigantyczną pracę, symulując miliony kombinacji. Coś, co zespołowi składającemu się wyłącznie z ludzi zajęłoby lata, z pomocą maszyny udało się zamknąć w zaledwie kilka miesięcy. To może być prawdziwy przełom w medycynie. Ale nawet jeśli, do tego jeszcze daleka droga.

Wyniki badań są obiecujące

Badanie kliniczne I fazy przeprowadzono na 39 zdrowych ochotnikach w wieku 18-50 lat w ośrodkach NIHR w Southampton i Cambridge. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie Uniwersytetu Cambridge, szczepionka wywołała odpowiedź immunologiczną na SARS-CoV-2 i SARS oraz pokrewne wirusy nietoperzy, które potencjalnie mogłyby przenieść się ze zwierząt na ludzi. Zaznaczono, że technologia okazała się bezpieczna i stosunkowo dobrze tolerowana, bez znaczących skutków ubocznych.

- Przekształciliśmy proces opracowywania szczepionek z reaktywnego na przyszłościowy. Nasze preparaty będą zapewniać ochronę przed wirusami, nawet jeśli te mutują w nowe szczepy - powiedział kierujący badaniami prof. Jonathan Heeney, wirusolog z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge.

YouTube.com/ Uniwersytet Cambridge Profesor Jonathan Heeney z Uniwersytetu Cambridge o cyfrowej szczepionce przyszłości

Teraz przed naukowcami kolejny etap prac, czyli szersze badanie, które oceni, czy szczepionka skutecznie pobudza układ odpornościowy u większej i bardziej zróżnicowanej grupy osób.

Cyfrowa szczepionka przyszłości

W całym projekcie przełomowa ma się okazać nie tylko struktura szczepionki, ale również droga jej podania. Aby zaaplikować preparat, wcale nie potrzeba igły i strzykawki. Wystarczy urządzenie, które wtłacza szczepionkę przez pory skóry za pomocą strumienia płynu pod wysokim ciśnieniem. Nie ma wkłuć, nie ma bólu.

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Technologia zastosowana przez zespół z Cambridge ma jeszcze jedną zaletę - może być przechowywana w normalnych warunkach, nie wymaga nic specjalnego. To bardzo ważne szczególnie z perspektywy ubogich krajów, które często nie mają możliwości stworzenia specyficznych warunków podczas transportu. Taka forma może znacząco ułatwić dystrybucję do każdego zakątka świata.

- Jeśli uda nam się opracować i wdrożyć klinicznie tę nową klasę szczepionek, zanim wybuchnie epidemia wirusa, będzie można uratować miliony istnień ludzkich, uniknąć lockdownów i ocalić gospodarkę - podsumował profesor Faust.

Bibliografia:

Munro, A. P., Ferrari, M., Kinsley, R., Egan, D., Vishwanath, S., Bower, T., Chan, A., Davies, M., Rosario, J. M. M. D., Moss, R., Enever, Y., Asbach, B., Wagner, R., Bousfield, R., Chatterjee, K., Cornelius, V., Faust, S. N., & Heeney, J. L. (2026). A phase I, needle free, dose escalation clinical trial of pEVAC-PS, a candidate pan-Sarbecovirus Vaccine. The Journal of infection, 92(6), 106759. Doi: 10.1016/j.jinf.2026.106759

red. / polsatnews.pl