Zwierzę żyło ponad 412 milionów lat temu i mogło osiągać ponad metr długości.

Gdy Henry Woodward opisał go w 1870 roku, uznał go błędnie za gigantycznego skorupiaka. Przez kolejne 150 lat szczątki tego prehistorycznego drapieżnika stanowiły dla naukowców ogromną zagadkę. Dopiero nowoczesna tomografia komputerowa pozwoliła ustalić jego prawdziwe pochodzenie.

Bezkonkurencyjny drapieżnik

Praearcturus gigas występował we wczesnym dewonie, około 416-412 mln lat temu. Jego skamieniałości odnaleziono w formacji St Maughan’s, na terenach dzisiejszej Anglii i Walii.

- Praearcturus żył w czasach, gdy życie na lądzie dopiero się zaczynało, a przodkowie gadów, ssaków i ptaków wciąż pozostawali w wodzie. To sugeruje, że gatunek ten mógł osiągnąć tak duże rozmiary, ponieważ nie miał konkurencji ze strony innych dużych drapieżników. Dzięki temu mógł zdominować swoje środowisko - wyjaśnia główny autor badań, Richard J. Howard.

Badany skorpion prawdopodobnie był tzw. drapieżnikiem szczytowym, stojącym na samym szczycie ówczesnego łańcucha pokarmowego. Polował w pobliżu rzek lub bezpośrednio w wodzie. Jego ofiarami mogły być mniejsze stawonogi oraz wczesne formy ryb bezszczękowych.

Praearcturus gigas - gigantyczny skorpion z epoki dewonu

Skorpion większy od dzisiejszych rekordzistów

Szczypce gigantycznego skorpiona mogły mieć około 160 mm długości. W największym zachowanym fragmencie sam ruchomy palec przekraczał 76 mm. Dla porównania u jednego z największych współczesnych skorpionów szczypce mierzą zaledwie 37 mm. Oznacza to, że u badanego giganta były one ponad czterokrotnie dłuższe.

Skany tomograficzne wykonane przez naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie pokazały, że zwierzę miało wyjątkowo masywny pancerz. Na przednich odnóżach naukowcy rozpoznali również szereg równoległych prążków, tworzących narząd strydulacyjny.

To oznacza, że ogromny skorpion prawdopodobnie potrafił wydawać dźwięki. Odbywało się to poprzez pocieranie usztywnionych szczecinek o karbowaną powierzchnię nogawek. Podobne mechanizmy występują u wielu współczesnych skorpionów i służą do komunikacji lub odstraszania napastników.

Jak długo Praearcturus gigas występował na ziemi?

Nie wiadomo, jak długo ten potężny drapieżnik utrzymywał dominującą pozycję w swoim środowisku. W Woodhill Bay Section w hrabstwie North Somerset badacze natrafili na dwa inne fragmenty pancerza o długości do 36 mm.

Znalezisko to sugeruje, że podobne organizmy mogły zamieszkiwać planetę nawet 40 mln lat dłużej, niż wskazywały na to wcześniejsze odkrycia. Te niewielkie szczątki - obecnie znajdujące się w zbiorach Uniwersytetu w Bristolu - mają specyficzną, guzowatą teksturę, która zdaniem części badaczy może łączyć je z rodzajem Praearcturus gigas. Do rozwiązania tej ewolucyjnej zagadki potrzebne będą jednak kolejne lepiej zachowane znaleziska.

Skamieniałość Praearcturus gigas, czyli prehistorycznego skorpiona Dunlop & Garwood, PeerJ (2024), licencja CC BY 4.0

Bibliografia:

Dunlop, J. A., & Garwood, R. J. (2024). A review of fossil scorpion higher systematics. PeerJ, 12, e18557. DOI: 10.7717/peerj.18557 Howard, R.J., Garwood, R.J., Edgecombe, G.D. and Legg, D.A. (2026), A revision of Praearcturus gigas: a giant scorpion from the Lower Devonian (Lochkovian) of Britain. Palaeontology, 69: e70064. DOI: 10.1111/pala.70064

red. / polsatnews.pl