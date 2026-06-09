Korowódki dębówki pojawiły się już w trzech regionach Polski. Komunikaty z ostrzeżeniem wydały niektóre gminy w:

województwie małopolskim

województwie wielkopolskim

województwie kujawsko-pomorskim

Na terenie naszej gminy pojawiły się gąsienice korowódki dębówki - owada stanowiącego zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. [...] Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu dębów, gdzie owady tworzą charakterystyczne gniazda i przemieszczają się w "korowodach”, od których pochodzi ich nazwa - ostrzega Gmina Koneck.

facebook.com/ Gmina Koneck Gąsienice korowódki dębówki stanowią zagrożenie dla zdrowia

Sytuacja za zachodnią granicą jest jeszcze poważniejsza. W Badenii-Wirtembergii nad jeziorem Waidsee zamknięto część obszaru, aby nie narażać ludzi i zwierząt na niebezpieczeństwo. Gąsienice wykryto również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Saksonii-Anhalt.

Dlaczego korowódka dębówka jest niebezpieczna?

- Korowódka dębówka jest gatunkiem ciepłolubnego motyla nocnego. Rozpiętość jego szarych skrzydeł wynosi ok. 25 mm. Późnym latem do jesieni samica składa ok. 150 jaj w górnej części korony dębu, ale owady rozpoczynają swoją aktywność dopiero w maju - informują Lasy Państwowe.

Gąsienice żyją w koloniach i żerują nocą na liściach dębów. Jednak tuż po zmroku przemieszczają się w regularnym szeregu liczącym nawet 100 tys. osobników po pniach i gałęziach. Jeśli przyjrzeć im się wtedy z bliska, można dostrzec parzące włoski o długości dwóch mm (każdy okaz ma ich około 60 tys.).

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W momencie zagrożenia korowódka dębówka może wystrzelić je w powietrze. Unoszone przez wiatr włoski przemierzają nawet kilka kilometrów wraz z podmuchami wiatru. Są kruche i wypełnione białkami oraz parzącym płynem zwanym thaumetopoeiną. Kontakt z nimi może wywoływać silne reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, zapalenie spojówek, a nawet problemy z oddychaniem.

- Jest gatunkiem, u którego obserwujemy występowanie gradacji - to jest masowych pojawów poprzedzanych latami, w których owada tego występuje zauważalnie mniej. Jeśli pojawi się gradacja u naszego sąsiada, najpewniej będzie widoczna również u nas - wyjaśnia w rozmowie z Rzeczpospolitą biolog dr Maciej Krzyżyński.

Polsat News Korowódka dębówka zagraża zdrowiu, Lasy Państwowe apelują o ostrożność

Co zrobić po kontakcie z korowódką dębówką?

Jak radzą Lasy Państwowe, w razie niebezpiecznego kontaktu z włoskami korowódki dębówki:

Należy zdjąć ubranie i wyprać je w temperaturze co najmniej 60 st. Włoski ze skóry należy usunąć przy pomocy taśmy klejącej Podrażnione miejsca warto przemyć letnią wodą Nie należy drapać , pocierać zmian na skórze W przypadku przedostania się włosków do oczu lub reakcji anafilaktycznej konieczne jest pilne skontaktowanie się z lekarzem lub wezwanie pogotowia

red. / polsatnews.pl