Groźne gąsienice pojawiły się w trzech regionach Polski. Wywołują silną alergię

Ciekawostki

Korowódka dębówka (łac. Thaumetopoea processionea) pojawiła się już w trzech regionach Polski. Wystarczy podmuch wiatru, żeby znalazły się na skórze i silnie ją podrażniły. Korowódki dębówki mają ciało pokryte gęstymi włoskami, które wystrzeliwane są przez gąsienicę w sytuacji zagrożenia. Unoszą się w powietrzu i mogą pokonać nawet kilka kilometrów.

Gąsienica korowódki dębówki z charakterystycznymi, parzącymi włoskami.
Wikimedia Commons
Gąsienice korowódki dębówki coraz częściej pojawiają się w Polsce

Korowódki dębówki pojawiły się już w trzech regionach Polski. Komunikaty z ostrzeżeniem wydały niektóre gminy w:

  • województwie małopolskim
  • województwie wielkopolskim
  • województwie kujawsko-pomorskim

Na terenie naszej gminy pojawiły się gąsienice korowódki dębówki - owada stanowiącego zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. [...] Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu dębów, gdzie owady tworzą charakterystyczne gniazda i przemieszczają się w "korowodach”, od których pochodzi ich nazwa - ostrzega Gmina Koneck. 

 

Gąsienice korowódki dębówki stanowią zagrożenie dla zdrowia
facebook.com/ Gmina Koneck
Gąsienice korowódki dębówki stanowią zagrożenie dla zdrowia

Sytuacja za zachodnią granicą jest jeszcze poważniejsza. W Badenii-Wirtembergii nad jeziorem Waidsee zamknięto część obszaru, aby nie narażać ludzi i zwierząt na niebezpieczeństwo. Gąsienice wykryto również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Saksonii-Anhalt. 

Dlaczego korowódka dębówka jest niebezpieczna? 

- Korowódka dębówka jest gatunkiem ciepłolubnego motyla nocnego. Rozpiętość jego szarych skrzydeł wynosi ok. 25 mm. Późnym latem do jesieni samica składa ok. 150 jaj w górnej części korony dębu, ale owady rozpoczynają swoją aktywność dopiero w maju - informują Lasy Państwowe. 

 

Gąsienice żyją w koloniach i żerują nocą na liściach dębów. Jednak tuż po zmroku przemieszczają się w regularnym szeregu liczącym nawet 100 tys. osobników po pniach i gałęziach. Jeśli przyjrzeć im się wtedy z bliska, można dostrzec parzące włoski o długości dwóch mm (każdy okaz ma ich około 60 tys.).

 

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W momencie zagrożenia korowódka dębówka może wystrzelić je w powietrze. Unoszone przez wiatr włoski przemierzają nawet kilka kilometrów wraz z podmuchami wiatru. Są kruche i wypełnione białkami oraz parzącym płynem zwanym thaumetopoeiną. Kontakt z nimi może wywoływać silne reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, zapalenie spojówek, a nawet problemy z oddychaniem 

 

- Jest gatunkiem, u którego obserwujemy występowanie gradacji - to jest masowych pojawów poprzedzanych latami, w których owada tego występuje zauważalnie mniej. Jeśli pojawi się gradacja u naszego sąsiada, najpewniej będzie widoczna również u nas - wyjaśnia w rozmowie z Rzeczpospolitą biolog dr Maciej Krzyżyński.

 

Korowódka dębówka zagraża zdrowiu, Lasy Państwowe apelują o ostrożnośćPolsat News
Korowódka dębówka zagraża zdrowiu, Lasy Państwowe apelują o ostrożność

Co zrobić po kontakcie z korowódką dębówką? 

Jak radzą Lasy Państwowe, w razie niebezpiecznego kontaktu z włoskami korowódki dębówki:

  1. Należy zdjąć ubranie i wyprać je w temperaturze co najmniej 60 st.
  2. Włoski ze skóry należy usunąć przy pomocy taśmy klejącej
  3. Podrażnione miejsca warto przemyć letnią wodą
  4. Nie należy drapać, pocierać zmian na skórze
  5. W przypadku przedostania się włosków do oczu lub reakcji anafilaktycznej konieczne jest pilne skontaktowanie się z lekarzem lub wezwanie pogotowia
red. / polsatnews.pl
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