Groźne gąsienice pojawiły się w trzech regionach Polski. Wywołują silną alergię
Korowódka dębówka (łac. Thaumetopoea processionea) pojawiła się już w trzech regionach Polski. Wystarczy podmuch wiatru, żeby znalazły się na skórze i silnie ją podrażniły. Korowódki dębówki mają ciało pokryte gęstymi włoskami, które wystrzeliwane są przez gąsienicę w sytuacji zagrożenia. Unoszą się w powietrzu i mogą pokonać nawet kilka kilometrów.
Korowódki dębówki pojawiły się już w trzech regionach Polski. Komunikaty z ostrzeżeniem wydały niektóre gminy w:
- województwie małopolskim
- województwie wielkopolskim
- województwie kujawsko-pomorskim
Na terenie naszej gminy pojawiły się gąsienice korowódki dębówki - owada stanowiącego zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. [...] Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu dębów, gdzie owady tworzą charakterystyczne gniazda i przemieszczają się w "korowodach”, od których pochodzi ich nazwa - ostrzega Gmina Koneck.
Sytuacja za zachodnią granicą jest jeszcze poważniejsza. W Badenii-Wirtembergii nad jeziorem Waidsee zamknięto część obszaru, aby nie narażać ludzi i zwierząt na niebezpieczeństwo. Gąsienice wykryto również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Saksonii-Anhalt.
Dlaczego korowódka dębówka jest niebezpieczna?
- Korowódka dębówka jest gatunkiem ciepłolubnego motyla nocnego. Rozpiętość jego szarych skrzydeł wynosi ok. 25 mm. Późnym latem do jesieni samica składa ok. 150 jaj w górnej części korony dębu, ale owady rozpoczynają swoją aktywność dopiero w maju - informują Lasy Państwowe.
Gąsienice żyją w koloniach i żerują nocą na liściach dębów. Jednak tuż po zmroku przemieszczają się w regularnym szeregu liczącym nawet 100 tys. osobników po pniach i gałęziach. Jeśli przyjrzeć im się wtedy z bliska, można dostrzec parzące włoski o długości dwóch mm (każdy okaz ma ich około 60 tys.).
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W momencie zagrożenia korowódka dębówka może wystrzelić je w powietrze. Unoszone przez wiatr włoski przemierzają nawet kilka kilometrów wraz z podmuchami wiatru. Są kruche i wypełnione białkami oraz parzącym płynem zwanym thaumetopoeiną. Kontakt z nimi może wywoływać silne reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, zapalenie spojówek, a nawet problemy z oddychaniem.
- Jest gatunkiem, u którego obserwujemy występowanie gradacji - to jest masowych pojawów poprzedzanych latami, w których owada tego występuje zauważalnie mniej. Jeśli pojawi się gradacja u naszego sąsiada, najpewniej będzie widoczna również u nas - wyjaśnia w rozmowie z Rzeczpospolitą biolog dr Maciej Krzyżyński.
Co zrobić po kontakcie z korowódką dębówką?
Jak radzą Lasy Państwowe, w razie niebezpiecznego kontaktu z włoskami korowódki dębówki:
- Należy zdjąć ubranie i wyprać je w temperaturze co najmniej 60 st.
- Włoski ze skóry należy usunąć przy pomocy taśmy klejącej
- Podrażnione miejsca warto przemyć letnią wodą
- Nie należy drapać, pocierać zmian na skórze
- W przypadku przedostania się włosków do oczu lub reakcji anafilaktycznej konieczne jest pilne skontaktowanie się z lekarzem lub wezwanie pogotowia