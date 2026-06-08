Pieniński Park Narodowy to jeden z najmniejszych parków narodowych w Polsce. Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna, zajmuje zaledwie 2 346 ha, zaś otulina 2 682 ha. Mimo to kryje w sobie wyjątkowe bogactwo gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkie formacje geologiczne, których próżno szukać w wielu znacznie większych rezerwatach.

Trzy Korony i białe skały

Gdyby ktoś szukał idealnego materiału na pocztówkę z Pienin, bez wątpienia wygrałyby charakterystyczne jasne szczyty tworzące kontrast na tle zielonej ściany lasu. Ten wyjątkowy kolor - niemalże biały - pochodzi od wapienia krynoidowego, który je tworzy i przez lata był formowany przez deszcz i wiatr.

Wikimedia Commons Pieniński Park Narodowy zachęca do odkrywania piękna Trzech Koron i otaczającej przyrody

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Najbardziej kultowe szczyty Pienińskiego Parku Narodowego to Trzy Korony, chociaż w rzeczywistości... jest ich pięć. Wystarczy spojrzeć na pasmo i policzyć wierzchołki, aby się zorientować, że coś tutaj nie gra. Najwyższa z nich jest Okrąglica, wznosząca się na 982 m n.p.m., widać z niej wijący się u podnóża Dunajec. Poza tym do Trzech Koron należą:

Płaska Skała - 950 m n.p.m.

Nad Ogródki - 940 m n.p.m.

Pańska Skała - 920 m n.p.m.

Niżnia Okrąglica - 946 m n.p.m.

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Trzeba przyznać, że to piękne miejsca na wyprawę, jednak zawsze należy pamiętać podczas wędrówek o zasadach bezpieczeństwa. Na stronie Pienińskiego Parku Narodowego można znaleźć takie wskazówki:

"Przed wyruszeniem na szlak dobrze zaplanuj trasę, sprawdź warunki na szlakach i prognozę pogody, zabierz ze sobą dodatkową odzież oraz jedzenie i picie. Poruszanie się w górach wymaga kondycji. Jedz zdrowo, ćwicz, dbaj o siebie! Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu".

Królestwo motyla apollo i endemicznych roślin

To, co najbardziej zachwyca turystów w Pienińskim Parku Narodowym, często jest na pierwszy rzut oka ukryte. A ze względu na specyficzny mikroklimat i swego rodzaju izolację pasma, Pieniny stały się domem dla gatunków endemicznych, czyli takich, które występują tylko w jednym konkretnym obszarze. Należą do nich:

pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)

mniszek pieniński (Taraxacum pieninicum)

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Poza roślinami warto także zwrócić uwagę na populację niepylaka apollo - jednego z największych i najpiękniejszych motyli w Europie, któremu grozi wyginięcie. Jak podaje Polska Czerwona Księga Zwierząt, jest krytycznie zagrożony. Ma śnieżnobiałe skrzydła, a na nich parzyste czerwone "oczka". Dorosłe osobniki można spotkać w słoneczne dni, gdy krążą nad rozchodnikiem będącym przysmakiem gąsienic.

W sumie na tym stosunkowo niewielkim skrawku ziemi, jakim jest Pieniński Park Narodowy, żyje ponad 7300 gatunków zwierząt, w tym aż 15. odmian nietoperzy, nietypowa, kojarzona raczej z terenami stepowymi, a nie górskimi, mysz małooka, a także około 160 gatunków ptaków. Wśród nich można spotkać puchacze, bociany czarne i pomurniki.

red. / polsatnews.pl