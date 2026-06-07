Oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego wskazuje sytuacje, w których praca w niedzielę nie tylko nie jest grzechem, ale staje się wręcz powinnością.

Kiedy praca w niedzielę jest dozwolona?

"Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia" - brzmi punkt 2185 Katechizmu Kościoła Katolickiego, który zwalnia z obowiązku powstrzymywania się od pracy.

Oznacza to, że lekarze, pielęgniarki, strażacy, policjanci czy kierowcy komunikacji miejskiej nie popełniają grzechu, bowiem ich praca jest niezbędna dla funkcjonowania wspólnoty.

- To jest tak ważna i potrzebna służba, że w niedzielę czasem jesteście potrzebni do bardzo trudnych sytuacji, więc nie jest to grzech, jest to służba na rzecz drugiej osoby - powiedział ks. Rafał Jarosiewicz na TikToku, odpowiadając na pytanie czy praca strażaka w niedzielę jest grzechem.

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Katechizm dopuszcza też obowiązki rodzinne, jak opieka nad chorym oraz nagłe, konieczne prace.

Kiedy praca w niedzielę staje się grzechem?

Podczas gdy Katechizm wspomina o ważnych zadaniach społecznych, Kodeks Prawa Kanonicznego (kanon 1247) skupia się na intencjach i sumieniu człowieka. Prawo kościelne zabrania jedynie tych prac, "które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego".

Jak to rozumieć? Pracownik fabryki, magazynu czy korporacji, który musi stawić się w firmie ze względu na narzucony grafik, nie popełnia grzechu ciężkiego. Intencją jest tu bowiem troska o byt rodziny.

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- Grzech pojawia się wtedy, kiedy pracujesz w niedzielę z chytrości na pieniądze. Nie musisz pracować, wystarcza na życie, ale tobie ciągle mało - wyjaśnia portal PismoSwiete24.pl.

Pracujesz w niedzielę? Obowiązek mszy możesz wypełnić w sobotę

Obowiązkowa praca w dzień Pański automatycznie zwalnia z udziału w nabożeństwie. Kościół stawia jednak sprawę jasno, praca w niedzielę nie jest grzechem w większości przypadków, ale nie zwalnia z uczestnictwa w Eucharystii.

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Przepisy liturgiczne oferują tutaj proste rozwiązanie w postaci mszy wigilijnej (choć w Polsce to słowo kojarzy się z 24 grudnia, to jednak każda msza niedzielna ma swoją wigilię, która rozpoczyna się w sobotni wieczór).

Jeśli niedzielne obowiązki zawodowe pokrywają się z godzinami nabożeństw, katolik ma możliwość wzięcia udziału w liturgii już w sobotni wieczór. Taka msza spełnia obowiązek świąteczny i pozwala pogodzić pracę z życiem duchowym.

red. / polsatnews.pl