Nocna obecność człowieka niszczy lęgowiska. Zadeptywane są gniazda, a światło latarek bądź telefonów dezorientuje gady.

Zakaz czasowego wstępu dotyczy plaż:

Ekincik Dalyan Dalaman, Fethiye Patara Kale Kumluca Olimpos-Çıralı Tekirova Belek Kızılot Demirtaş Gazipaşa Anamur Göksu Delta Alata Davultepe Kazanlı Akyatan Yumurtalık Samandağ

Plaże rozmieszczone są w pięciu prowincjach: Antalya, Muğla, Mersin, Adana i Hatay. Mierzące około 30 km wybrzeże Belek uznawane jest za największy śródziemnomorski obszar lęgowy żółwi morskich.

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Czy ograniczenia są konieczne?

Restrykcje mają chronić dwa gatunki: żółwia karetta (łac. Caretta caretta) oraz żółwia zielonego (łac. Chelonia mydas). Oba figurują na czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Wikimedia Commons Żółw karetta

Zanieczyszczenie morza, drapieżniki, śmigła silników łodzi oraz sieci rybackie są zagrożeniami dla gniazdujących żółwi. Jednak najpoważniejszym problemem pozostaje utrata siedlisk lęgowych wskutek turystyki i zabudowy wybrzeża. Samo zadeptanie gniazda przez człowieka może zniszczyć od kilkudziesięciu do ponad stu jaj naraz.

Młode osobniki wykluwają się w lipcu oraz sierpniu i natychmiast ruszają w kierunku morza - ku jasnej poświacie. Niestety i tu obecność ludzi może być szkodliwa. Światło latarek dezorientuje gady - mogą skierować się w niewłaściwą stronę, czyli z dala od morza, i zginąć.

- Kempingowicze i kierowcy samochodów na plaży niszczą gniazda, ale większość ludzi wydaje się być ostrożna - komentuje profesor Eyüp Başkale w rozmowie z Daily Sabah.

Surowe kary grzywny za naruszenie przepisów

- W celu ochrony zagrożonych wyginięciem żółwi morskich w sezonie lęgowym Turcja wprowadziła surowe ograniczenia nocne, za które grożą kary grzywny w wysokości 699 245 lir tureckich (ok. 15 200 dolarów amerykańskich) - informuje Hurriyet Daily News.

Złamanie takiego zakazu przez Polaka oznacza uszczuplenie budżetu domowego o ponad 55 000 złotych.

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Jeszcze surowsze kary czekają firmy i inne podmioty prawne. W ich przypadku niszczenie siedlisk lęgowych, płoszenie żółwi lub naruszenie przepisów dotyczących ich ochrony, może zostać ukarane trzykrotnie wyższą karą - ponad 2 mln lir tureckich (ok. 43 600 USD), czyli 159 000 zł.

Polsat News Żółw karetta wyróżnia się na tle pozostałych żółwi morskich

red. / polsatnews.pl