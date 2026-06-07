Kleszcze to pajęczaki żywiące się krwią ludzi i zwierząt, które czatują w wysokich trawach, lasach oraz przydomowych ogródkach. Oficjalne raporty potwierdzają niepokojący trend sugerujący, że liczba zachorowań na boreliozę rośnie. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB w 2024 roku odnotowano ich blisko 29 860, a w 2025 roku już 48 725. Na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w 2024 roku zachorowały 793 osoby.

Naukowcy chcą ograniczyć ryzyko. Wióry zamiast chemii

Naukowcy z Uniwersytetu w Ottawie przez dwa lata badali szlaki w Ottawa Greenbelt. W maju 2026 r. opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie "Ticks and Tick-borne Diseases".

Kleszcze czyhają na ofiary, wspinając się po trawie i niskiej roślinności i... właśnie to naukowcy postanowili im utrudnić.

Wysypanie wzdłuż ścieżek bariery z suchych zrębków jesionowych (drobnych kawałków drewna i kory) blokuje wzrost roślinności i pozbawia kleszcze naturalnego miejsca czatowania. Populacja pajęczaków w pobliżu szlaków spadła o ok. 48 proc. Gdy jednak zrębki nasączono deltametryną, wynik był jeszcze bardziej uderzający. Liczba kleszczy spadła aż o 99 proc.

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Deltametryna to środek z grupy pyretroidów, który paraliżuje układ nerwowy pajęczaków i owadów. Jak podsumowali sami badacze: "Badanie to wykazało, że modyfikacja poboczy szlaków poprzez zastosowanie obrzeży z wiórów drzewnych, nasączonych deltametryną lub nie, znacząco zmniejsza zagęszczenie kleszczy."

Czy to bezpieczne dla zwierząt? Druga strona medalu

Jak wyjaśniła Katarina Ost, doktorantka prowadząca badanie, w rozmowie z CBC Radio Ottawa, deltametryna "nie przemieszcza się zbytnio" po przyklejeniu do powierzchni zrębków, co według badaczki ogranicza ryzyko dla zwierząt domowych chodzących po szlaku.

Eksperci weterynarii zaznaczają jednak, że pyretoidy, do których należy deltametryna, mogą być toksyczne dla kotów przy bezpośrednim kontakcie ze stężonym preparatem.

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Jest też jeszcze jedno "ale". Dr Christopher Labos, kardiolog i epidemiolog z Uniwersytetu McGilla, zwrócił uwagę na jedno ograniczenie metody. Zrębki działają tylko wtedy, gdy spacerowicze trzymają się wyznaczonej ścieżki.

- Zmniejszenie liczby kleszczy to piękna sprawa, ale jeśli liczba zachorowań na boreliozę się nie zmieni, to z medycznego punktu widzenia nie osiągnięto niczego - powiedział Labos w rozmowie z CBC. - Myślę, że rozsądne i zrozumiałe jest założenie, że bez kleszczy nie zachorujemy na boreliozę, ale miło byłoby faktycznie to udowodnić - dodał.

Bibliografia:

Ost, Katarina et al. Reducing tick density along recreational trails in Ottawa, Canada: results from an ecotone modification study using deltamethrin-treated and untreated woodchips.” Ticks and tick-borne diseases vol. 17,3 (2026): 102649. doi:10.1016/j.ttbdis.2026.102649

Polsat News

red. / polsatnews.pl