Przeglądając wiadomości można odnieść wrażenie, że w Polsce obowiązuje surowy zakaz hodowania tui i innych krzewów przy ogrodzeniu na wysokość wyższą niż 2,2 m. Rzeczywistość wygląda nieco inaczej. W przepisach prawa nie ma bowiem żadnej "ustawy o tujach" ani tym bardziej limitu wysokości roślin sadzonych na podwórku. O co w takim razie cały ten szum?

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Odpowiedzi należy szukać w Ustawie z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Art. 29 ust. 1 pkt 21 brzmi: "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa [...] ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m". Przepis dotyczy jednak ogrodzeń, nie roślin. Z czasem jednak przyjęło się, że krzewy pełniące funkcję ogrodzenia mogą podlegać tej samej granicy.

Spór o zielone "ogrodzenie". Kiedy sąsiad może wygrać w sądzie?

Jak wspomniano, nie ma przepisu, zabraniającego hodowania wysokich krzewów. Niemniej, tuje przekraczające 2,2 m mogą naprawdę uprzykrzyć życie sąsiadowi. Aby jednak sąd opowiedział się po jego stronie, konieczne jest także odniesienie się do art. 144 Kodeksu cywilnego:

"Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych".

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Rzecz jasna, sąd nie bada samej wysokości krzewów, a ich faktyczny wpływ na sąsiednią działkę. Może to być zacienienie, zawilgocenie budynku, blokowanie widoku czy inne uciążliwości.

Tuje zacieniały ogród przez cały rok. Sąd nakazał ich przycięcie

Właśnie na art. 144 k.c. oparła się powódka w głośnej sprawie z Chełma. Wyrokiem z 13 marca 2012 r. Sąd Rejonowy w Chełmie nakazał pozwanym przycięcie 18 tui do wysokości 2,5 m i utrzymywanie ich w tej wysokości w przyszłości. Tuje posadzone wzdłuż granicy działki stworzyły zwarty szpaler sięgający okien pierwszego piętra. Jak ustalił sąd, ogród sąsiadki pozostawał w zacienieniu w godzinach południowych i wczesnopopołudniowych bez względu na porę roku.

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Sąd pierwszej instancji odwołał się pomocniczo do prawa budowlanego. Uznał, że skoro tuje utworzyły lity "mur", to ich wysokość powinna podlegać tym samym zasadom co tradycyjne ogrodzenie. Sąd Okręgowy w Lublinie podtrzymał wyrok 19 lipca 2012 r. (sygn. II Ca 396/12), korygując przy tym błąd sądu pierwszej instancji:

"Wprawdzie zgodzić się należy ze skarżącymi, iż Sąd Rejonowy błędnie wskazał, iż budowa ogrodzeń powyżej 2,20 metra wysokości wymaga pozwolenia na budowę [...] to jednak zwrócić należy uwagę, że budowa takiego ogrodzenia wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, co oznacza, że została uznana za znaczną i podlegającą kontroli".

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Wyrok utrzymano w mocy na podstawie faktycznego zacienienia. Jak stwierdził Sąd Okręgowy: "Zasadnie zatem Sąd pierwszej instancji przyjął, iż L. T. i D. T. zakłócali korzystanie z nieruchomości sąsiedniej przez Z. W. poprzez zacienienie jej nieruchomości przez rosnące na ich posesji tuje. Zakłócenia te przekroczyły przeciętną miarę".

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 29 ust. 1 pkt 21. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 144. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. II Ca 396/12.

red. / polsatnews.pl