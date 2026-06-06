Chodzi o miejsca, które mają klimat i krajobrazy dotąd kojarzone z drogimi, odległymi zakątkami świata, ale bez 12 godzin w samolocie i pustego portfela. GetYourGuide, jedna z największych platform rezerwacyjnych, przyznaje wprost, że trend zmienia już lokalne gospodarki.

- Nasze niedawne badanie wpływu na gospodarkę pokazuje, że klienci GetYourGuide generują już znaczące przychody w mniejszych społecznościach, zwanych "destination dupes": ponad 50 proc. z 867 włoskich gmin, w których rezerwują nasi klienci, ma mniej niż 10 000 mieszkańców.

Ten trend "drugich miast" nie jest korzystny tylko dla podróżnych poszukujących wartości i autentyczności, ale przekształca lokalne gospodarki w całych Włoszech poprzez redystrybucję turystyki poza tradycyjne miejsca - zauważyła Francesca De Falco, dyrektor regionalna GetYourGuide we Włoszech.

Albania w 2,5 godziny. "Karaibskie plaże" za mniejsze pieniądze

Riwiera Albańska to około 450 km linii brzegowej nad Morzem Jońskim i Adriatykiem, z turkusową wodą i jasnym piaskiem. Plaże Dhermi i Borsh na południu kraju wyglądają jak wyspy karaibskie sprzed ery masowej turystyki.

Albania utrzymuje się w pierwszej dziesiątce wakacyjnych kierunków Polaków. Według raportu Polskiej Izby Turystyki (PIT) "Zagraniczne wakacje Polaków" z 2025 roku wybiera ją 1,8 proc.

iStock Riwiera Albańska oferuje krajobrazy jak z Karaibów

Magia Sardynii. Trafisz tutaj w trzy godziny samolotem

Do Cala Mariolu (Włochy) nie dojedzie się samochodem. Trzeba płynąć, albo zejść godzinę stromą ścieżką z klifu. Ten wysiłek może się opłacić, bowiem w rankingu "The World's 50 Best Beaches 2024" plaża zajęła drugie miejsce na świecie i pierwsze w Europie. Krystalicznie czysta woda, białe otoczaki, strome skały dookoła. Brzmi jak raj.

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Włochy wybiera 1,3 proc. polskich turystów korzystających z biur podróży (dane w raporcie PIT 2025). W segmencie pakietów dynamicznych (samodzielnie składanych zestawów lotu i hotelu) Włochy są jednak bezapelacyjnym liderem z udziałem 28,8 proc., wynika z danych eSky zawartych w tym samym raporcie.

Majorka: Trzy godziny lotu i plaże jak na Bahamach

Majorka ma do zaproponowania turystom 554 km linii brzegowej, około 200 plaż oraz średnią temperaturę wody latem wynoszącą 26 st. C. Plaże takie jak Cala Varques, Cala Mondrago i Es Trenc kuszą krajobrazami łudząco przypominającymi te na Wyspach Bahama.

Hiszpanię wybrało 6,8 proc. polskich turystów korzystających z biur podróży, wynika z raportu PIT za 2025 rok.

Flicrk/ Pierre de Sable Majorka kusi plażami przypominającymi te na Bahamach

Madera - "Hawaje Europy". Z Polski lot trwa pięć godzin

Madera nazywana jest "Hawajami Europy" ze względu na wulkaniczny krajobraz, bujną roślinność i turkusowy kolor wód oceanu. Klify (np. Cabo Girão) opadają wprost do Atlantyku, a lasy laurowe Laurissilva (wpisane na listę UNESCO) tworzą scenerię przypominającą wyspę Kauai na Hawajach. Wyspa Porto Santo ma dziewięciokilometrową plażę ze złocistym piaskiem, a szlaki levadas prowadzą przez tereny niedostępne dla samochodów.

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Portugalia należy do kierunków, które w Polsce notują jeden z najszybszych wzrostów zainteresowania. Jak podaje Property News, w 2024 roku portugalskie hotele gościły ponad 408 200 turystów z Polski (o 23,3 proc. więcej niż rok wcześniej). W pierwszym kwartale 2025 liczba polskich gości hotelowych wzrosła o ponad 25 proc.

Wikimedia Commons Madera, nazywana "Hawajami Europy", oferuje krajobrazy jak z Karaibów

red. / polsatnews.pl