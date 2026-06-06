"Początek sezonu w naszych lubuskich lasach uważam za rozpoczęty. Dziś wypad do liściastego mieszanego w poszukiwaniu pierwszych ceglasi i w koszyku wylądowały cztery borowiki ceglastopore i pięć borowików usiatkowanych. Grzyby już na patelni. Będzie sos do obiadu" - napisał na początku czerwca jeden z użytkowników strony grzyby.pl.

Borowik usiatkowany uwielbia te miejsca

Borowiki rosną w lasach liściastych (zazwyczaj pod dębami i bukami), szczególnie tam, gdzie słońce swobodnie dociera do ściółki. Można też śmiało szukać go wzdłuż ścieżek leśnych lub w parkach miejskich. Najczęściej borowik usiatkowany pojawia się od połowy maja do lipca.

Ważne są jednak warunki atmosferyczne, w tym deszcz. Jak podkreślała dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW, rzeczniczka Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, w rozmowie z PAP:

- Pamiętajmy, że grzyb w większości, nawet w 90 proc., składa się z wody, wobec tego bez wody grzyba nie będzie.

To trzon, a nie kapelusz jest najważniejszy

Dla niewprawnego oka borowik usiatkowany może wyglądać jak prawdziwek. Ma bowiem brązowy kapelusz (średnica od 6 do nawet 30 cm, powierzchnia jest matowa), jasne rurki pod nim i wygląda dość masywnie. A jednak borowik tkwi w szczegółach!

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Jak podaje portal grzybofil.pl, w tym przypadku najważniejsza jest charakterystyczna, siatkowana nóżka grzyba (wysokość ok. 10–25 cm), wyraźnie wypukła, wyczuwana pod palcami:

u młodych okazów jest kremowa lub biaława

u starszych okazów jest ciemniejsza, przechodzi w brąz lub rudy odcień

Borowik usiatkowany w kuchni. Do jakich potraw można go użyć?

W środku borowika usiatkowanego znajduje się śnieżnobiały miąższ. Ma delikatny, lekko maślany zapach i wyraźnie słodkawy, orzechowy smak. Jest dość miękki oraz gąbczasty, dzięki czemu idealnie sprawdzi się jako składnik dań.

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W przeciwieństwie do swoich kuzynów, omawiany gatunek bardzo szybko mięknie po poddaniu obróbce termicznej (na patelni wystarczy kilka minut, przy gotowaniu w osolonej wodzie około 15-20 minut w przypadku młodych i małych owocników). Dzięki temu wspaniale nadaje się do szybkich posiłków. Pokrojony w grubszą kostkę, podsmażony na odrobinie masła z czosnkiem i świeżą natką pietruszki, stworzy wyśmienitą bazę na kremowy sos do makaronu lub risotto.

Na śniadanie można się natomiast pokusić o królewską jajecznicę z wkładką w postaci młodych, twardych kapeluszy borowika. Wrzucone na patelnię tuż przed wbiciem jajek, zamienią prosty posiłek w wykwintne danie.

Polsat News

red. / polsatnews.pl