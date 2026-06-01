Stawiasz na góry czy morze? Wybór mówi bardzo dużo o twojej osobowości

Psychologowie od lat badają związki między preferencjami dotyczącymi otoczenia a cechami charakteru. Wyniki jednego z badań sugerują, że osoby wybierające góry i te, które kochają morze, mogą różnić się pod względem osobowości, sposobu myślenia oraz podejścia do życia.

Kulisy psychologicznego odkrycia z USA

Zespół psychologów z Uniwersytetu Wirginia pod kierownictwem prof. Shigehiro Oishiego przeprowadził serię pięciu badań bazującą na profilach osobowościowych mieszkańców USA, wyniki opublikowano w "Journal of Research in Personality".

W jednym z etapów przeanalizowano bazę ponad 613 tys. ankiet, sprawdzając, czy mieszkańcy górskich stanów są bardziej introwertyczni. W innym 921 studentów odpowiadało na pytania o preferencje geograficzne i cechy osobowości.

Badacze wykazali, że geografia ma wpływ na charakter, badając korelacje między cechami osobowości a ukształtowaniem terenu, w którym badani żyją i wypoczywają.

Sekrety "Wielkiej Piątki"

Naukowcy zrealizowali ten projekt wieloetapowo, łącząc analizy z eksperymentami laboratoryjnymi. Profile uczestników oparto na modelu Wielkiej Piątki, czyli najważniejszej naukowej koncepcji osobowości, która ocenia człowieka pod kątem pięciu głównych cech:

neurotyczności (podatności na stres)

ekstrawersji (potrzebę stymulacji społecznej)

otwartości na doświadczenia (ciekawość nowości)

ugodowości (skłonności do współpracy i empatii)

sumienności (zorganizowanie i odpowiedzialność).

Badacze skupili się na dwóch biegunach osobowości: ekstrawersji (czerpie energię do życia z interakcji z ludźmi i otoczeniem) i introwersji (baterie ładuje w samotności). Wykazali, że ludzie nieświadomie wybierają krajobrazy, które pasują do ich charakteru.

Introwertycy, którzy szybko męczą się nadmiarem bodźców, podświadomie wybierają góry. Ich odosobnienie, cisza oraz zalesione pagórkowate tereny dają im upragniony spokój.

- Niektóre miasta i miasteczka mają ukształtowanie terenu, które jest bardziej przyjazne dla jednych osób niż dla innych... jeśli wiesz, że jesteś introwertykiem, możesz poczuć się zregenerowany, przebywając w ustronnym miejscu, podczas gdy ekstrawertyk może poczuć się bardziej zregenerowany na otwartej przestrzeni - powiedział prof. Oishi, cytowany przez portal EurekaAlert.

Z kolei ekstrawertycy potrzebują intensywnej stymulacji i otoczenia ludzi. Płaskie, otwarte i pełne dynami przestrzenie nadmorskie są dla ich idealnym środowiskiem, które napędza ich do działania i ułatwia interakcje społeczne.

Warto podkreślić, że preferencje zmieniają się w zależności od potrzeb chwili. Gdy uczestnicy badania chcieli spędzać czas w towarzystwie innych, 75 proc. z nich wybierało morze, a tylko 25 proc. góry. Gdy natomiast chcieli być sami - góry i morze były wybierane niemal po równo: 52 proc. do 48 proc.

Hałas kontra cisza

Badania pokazują też, że introwertycy i ekstrawertycy inaczej reagują na hałas.

Ekstrawertycy potrzebują intensywnej stymulacji i otoczenia ludzi, dlatego wybierają morze

Introwertycy szybciej czują się zmęczeni i przytłoczeni głośnym otoczeniem. Potrzebują mniej bodźców, żeby poczuć się nasyceni. Ekstrawertycy tolerują hałas znacznie lepiej i potrzebują go więcej, żeby w ogóle poczuć pobudzenie.

Góry kształtują charakter

Zależność między osobowością a ukształtowaniem terenu potwierdziło też niezależne badanie przeprowadzone w Chinach, opublikowane w "International Journal of Environmental Research and Public Health". Xu i współpracownicy z Uniwersytetu Pekińskiego przebadali w 2022 roku niemal 30 tys. Chińczyków i wykazali, że cechy osobowości istotnie różnią się między prowincjami górskimi a nizinnymi.

Wyniki częściowo odbiegają od wzorców zachodnich. W tym przypadku mieszkańcy chińskich regionów górskich okazali się bardziej ugodowi i otwarci na doświadczenia niż ich rodacy z nizin. Badacze tłumaczą to tradycją kulturową, w której chińska literatura i poezja od wieków wysławia cnoty ludzi żyjących w górach.

