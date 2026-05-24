NASA opublikowała zdjęcie wykonane przez astronautę z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na którym intensywnie różowy akwen wyróżnia się nawet z orbity okołoziemskiej. Niezwykła barwa nie jest efektem filtrów ani zanieczyszczeń. To rezultat naturalnych procesów zachodzących w silnie zasolonym środowisku.

Różowy gigant z prowincji Alicante

Laguna Rosa znajduje się w hiszpańskim kurorcie Torrevieja na wybrzeżu Costa Blanca. Zbiornik zajmuje imponującą powierzchnię 1400 hektarów. Jest częścią chronionego parku przyrodniczego Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

Zdjęcie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pokazuje różowe jezioro Laguna Rosa w Hiszpanii Źródło: NASA, science.nasa.gov

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Miasta Torrevieja w 2025 roku, samo miasto liczy na co dzień 106 350 zarejestrowanych mieszkańców. W sezonie letnim populacja wzrasta dramatycznie. Przykładowo, w sierpniu 2024 roku dobowa liczba mieszkańców osiągnęła 460 tys. Wszystko za sprawą napływających turystów. Potwierdził to Urząd Miasta na podstawie danych o zużyciu wody.

Mikroskopijna magia i zakazany raj

- Wody wokół hiszpańskiego miasta portowego Torrevieja przypominają studnie w palecie akwareli. Ich wyraziste barwy wynikają ze zróżnicowania środowiska wodnego - tak opisuje lagunę NASA na swojej stronie science.nasa.gov.

Za fuksjowy odcień wody odpowiada po prostu natura. W ekstremalnie słonym środowisku rozwijają się halobakterie oraz mikroalgi Dunaliella salina. Pod wpływem słońca produkują one czerwony pigment bogaty w beta-karoten, barwiąc taflę jeziora. Do różowego koloru przyczyniają się też małe skorupiaki Artemia salina, które żywią się algami i same mają różowe zabarwienie.

Kąpiel w różowej lagunie jest zabroniona. W zbiorniku cały czas odbywa się przemysłowe wydobycie soli, a sam obszar jest ściśle chronionym rezerwatem. Zgodnie z ustawą o obszarach chronionych Wspólnoty Walencji za naruszenie przepisów obowiązujących na terenie parku grozi mandat do 6000 euro.

Różowe menu dzikich flamingów

Laguna Rosa i sąsiednie jezioro La Mata (ono jest już zielone, z uwagi na niższy poziom zasolenia), to dom dla kolonii hiszpańskich flamingów. Ptaki te rodzą się szare, a różowy odcień nabierają dopiero w ciągu pierwszych kilku lat życia, w zależności od diety. W okolicach obu jezior obserwowano stada liczące nawet 2000 osobników.

Ich głównym pokarmem jest Artemia salina, ten sam mały skorupiak, który wpływa na różowy kolor akwenu.

Latem jezioro robi największe wrażenie

Laguna Rosa zmienia kolor w zależności od pory roku. Najbardziej intensywny różowy odcień pojawia się od lipca do października. Wtedy też wysokie temperatury przyspieszają parowanie wody, stężenie soli rośnie, a mikroalgi są najbardziej aktywne. Poza sezonem woda bywa bladoróżowa lub niemal bezbarwna.

Najlepsze zdjęcia wychodzą w pełnym słońcu, między godziną 11:00 a 16:00, kiedy światło pada prostopadle na taflę wody.

Do Torrevieja najłatwiej dolecieć przez lotnisko Alicante-Elche (ALC). Bezpośrednie połączenia z Polski są najczęściej z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska i Katowic. Czas lotu wynosi ok. 3-3,5 godziny. Z lotniska do Torrevieja można dojechać autobusem lub wynajętym samochodem.

red. / polsatnews.pl