Prywatna wyspa do kupienia w Grecji. Taniej niż mieszkanie w Warszawie

Ciekawostki

Własna wyspa na Morzu Jońskim za cenę warszawskiej kawalerki? Brzmi jak żart, a jednak wyspa Makri trafi w listopadzie pod młotek z ceną wywoławczą 247 tys. euro. Jest tylko jeden haczyk.

Dłoń trzymająca młotek sędziowski na tle greckich wysp na Morzu Jońskim.
iStock
Grecka wyspa na Morzu Jońskim wystawiona na aukcję po raz kolejny

Wysepka Makri należy do archipelagu Echinades na Morzu Jońskim. Jest niezamieszkana i niemal odcięta od cywilizacji. Stoi na niej jedynie mały dom, zbiornik na wodę i kaplica. Makri jest rezerwatem przyrody. Ma status obszaru leśnego i wchodzi w skład obszaru chronionego sieci Natura 2000. 

 

"Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, a także ochrona różnorodności biologicznej" - tłumaczy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie w oficjalnym komunikacie na temat obszarów Natura 2000. 

 

ZOBACZ: Na pustyni w Sudanie można zobaczyć gigantyczne usta. Widać je z map Google

 

Wyspa po raz pierwszy trafiła na aukcję w 2022 roku za 8 mln euro. Późniejsza wycena ujawniła, jak mocno okrojone są możliwości dla potencjalnego inwestora. W takiej sytuacji cena wywoławcza poleciała na łeb na szyję. 

Wyspa z historią. Cena spadła 30-krotnie 

To nie pierwsza próba sprzedaży Makril. Jak podaje Protothema, cztery lata temu wyspa pojawiała się na międzynarodowych platformach nieruchomości promowana jako miejsce do rozwoju, mogące pomieścić pięciogwiazdkowy hotel z apartamentami i luksusowymi willami. Pierwsza aukcja zaplanowana na lipiec 2022 r. miała cenę wywoławczą 3,8 mln euro  i… została zawieszona. 

 

Kolejna wycena ujawniła prawdę o ograniczeniach. Cena wywoławcza spadła do 296 tys. euro. Aukcja znów zakończyła się niepowodzeniem. Po apelacji do sądu ustalono cenę na 1,5 mln euro. I to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Teraz cena wywoławcza wynosi 247 tys. euro - ponad 30 razy mniej niż podczas pierwszej próby sprzedaży w 2022 r. 

 

ZOBACZ: Krajobraz jak z Diuny. Nielegalna podróż przyciąga śmiałków

 

Grecki dziennik THEMA ujawnił, że nieruchomość jest obciążona hipotekami, roszczeniami podatkowymi i ograniczeniami prawnymi sięgającymi dziesięcioleci, w tym roszczeniami państwa greckiego przekraczającymi 20 mln euro. Wierzycielami są trzy osoby z Chios, a kwota zajęcia wynosi 60 tys. euro. Do tego dochodzi kwestia rzekomej dzierżawy przyznanej osobie trzeciej do 2104 roku. 

Taniej niż mieszkanie w stolicy Polski 

Żeby poczuć skalę "okazji" wystarczy spojrzeć na warszawski rynek nieruchomości. W maju 2026 r. średnia cena ofertowa mieszkań deweloperskich w Warszawie po raz pierwszy w historii przekroczyła 20 tys. zł za metr kwadratowy - wynika z danych Otodom.  

 

- W ciągu zaledwie dwóch tygodni do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań, których średnia cena wyniosła 23,1 tys. zł/mkw. - poinformowała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom. 

 

ZOBACZ: Turystyczny raj zaostrza przepisy wizowe. Polscy turyści nie będą zadowoleni

 

Przeciętne mieszkanie oferowane na rynku deweloperskim ma ok. 55 mkw. i kosztuje prawie 1,1 mln zł. Za 247 tys. euro, po aktualnym kursie lekko ponad 1 mln zł (dokładnie 1,05 mln zł), trudno więc byłoby kupić nawet takie lokum na Białołęce. 

Raj na ziemi czy kot w worku? 

Nabywca dostaje wyspę o powierzchni od 956 do 1 300 hektarów (dane w dokumentach są rozbieżne), obciążoną hipotekami i roszczeniami. Na domiar złego, wszelkie plany inwestycyjne wymagają dekretu prezydenckiego i zgód środowiskowych zgodnych z przepisami Natura 2000. Nowa aukcja ma się odbyć 13 listopada 2026 r. 

 

Czy Makri stanie się prywatnym rajem za niewielką cenę? Tego nie wie nikt, łącznie z jej ewentualnym nowym właścicielem. 

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AUKCJACENACIEKAWOSTKIGRECJAINWESTYCJENATURA 2000NIERUCHOMOŚCIREZERWAT PRZYRODYWYSPA MAKRI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 