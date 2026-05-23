Zgodnie z Kanonem 914 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dziecko musi przystąpić do spowiedzi i otrzymać rozgrzeszenie przed przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej. Granicą formalną jest tutaj tzw. wiek rozeznania, czyli moment do używania rozumu, który Kościół datuje na siódmy rok życia.

W polskich realiach ten etap przypada na trzecią klasę szkoły podstawowej (dzieci wtedy są w wieku ok. dziewięciu lat), to właśnie wtedy uznaje się, że dziecko potrafi już świadomie odróżnić dobro od zła.

Czy dziecko może nie otrzymać rozgrzeszenia?

Odmowa rozgrzeszenia jest możliwa. Warunkiem ważności sakramentu jest szczery żal za grzechy i postanowienie poprawy. Nie chodzi przy tym o gwarancję, że dziecko nie wróci do złych nawyków, ale o to, czy w ogóle chce spróbować je zmienić.

- Żeby nie dostać rozgrzeszenia, trzeba się naprawdę postarać. Jednak czasami zdarzają się takie sytuacje. To są historie ludzi, którzy nie chcą porzucić grzechu - mówi o. Paweł Kowalski SJ w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.

Dziecko musiałoby więc wprost zadeklarować przed konfesjonałem, że nie zamierza niczego zmieniać i faktycznie nie zmieniać swojego podejścia. W takim przypadku ksiądz może odroczyć rozgrzeszenie, ale nie jako karę, lecz jako zaproszenie do ponownej refleksji.

Czy dzieci mają taryfę ulgową?

Kościół rozróżnia grzechy ciężkie (zwane też śmiertelnymi) i lekkie, ale w przypadku dzieci ocena winy wygląda inaczej niż u dorosłych. Zgodnie z punktem 1857 Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby grzech był śmiertelny, muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki:

"Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki: Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą".

Teoretycznie dziecko po ukończeniu siódmego roku życia, czyli po osiągnięciu tzw. wieku rozeznania, może popełnić grzech ciężki. W praktyce jednak jest to rzadkość, bowiem dziewięciolatek dopiero kształtuje rozumienie moralnych konsekwencji swoich czynów.

Brak pełnej świadomości lub swobodnej, nieprzymuszonej zgody na zrobienie czegoś złego obniża wagę grzechu z ciężkiego do lekkiego. Dlatego większość dziecięcych przewinień, takich jak nieposłuszeństwo czy kłamstwo, to w świetle Katechizmu grzechy lekkie. One osłabiają relację z Bogiem, ale jej nie zrywają.

Brak rozgrzeszenia a Pierwsza Komunia

Nieotrzymanie rozgrzeszenia podczas pierwszej spowiedzi oznacza, że dziecko nie może przyjąć Pierwszej Komunii Świętej. Sakrament pokuty i pojednania ma bowiem przywrócić w sercu człowieka stan łaski uświęconej, który jest bezwzględnym warunkiem do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Należy jednak podkreślić, że brak rozgrzeszenia nie oznacza definitywnego zakazu, a jak już wspomniano - odroczenie. Po ponownej rozmowie z księdzem lub katechetą i dopełnieniu warunków spowiedzi, dziecko może przystąpić do sakramentu w innym, indywidualnie wybranym terminie.

