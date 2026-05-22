Nietypową formację można zobaczyć w prowincji Darfur Zachodni w Sudanie, ok. 95 km na wschód od granicy z Czadem. Wzgórze ma ok. 900 metrów długości i 350 metrów szerokości w najszerszym miejscu. Z poziomu ziemi wygląda jak zwyczajne, podłużne wzgórze. Charakterystyczny kształt staje się widoczny dopiero z odpowiednio wysokiej perspektywy.

Gigantyczne usta ukryte pośród piasków

Na zdjęciach satelitarnych z ubiegłych lat otaczający teren był wyschnięty przez suszę, a zbocza wzgórza miały różowawy odcień, który uwydatniał podobieństwo do ust. Nowsze zdjęcia z 2026 r. pokazują jednak, że w okolicach formacji pojawiły się drzewa i zieleń.

Aby zobaczyć pustynne usta na własne oczy, wystarczy wpisać w Google Earth lub Google Maps frazę: "Landlocked lips".

Jak powstała ta formacja? Naukowcy mają kilka teorii, ale żadnej pewności. Formacja nie była dotąd badana z bliska. - Widzę wąską, odsłoniętą skałę biegnącą przez środek tego fragmentu - powiedział w rozmowie z Live Science Josh Roering, geomorfolog z Uniwersytetu Oregonu specjalizujący się w dynamice krajobrazu.

- Wygląda na to, że przez środek tego grzbietu przebiega wał lub wąska, odporna skała, która eroduje wolniej niż otaczająca ją skała i dlatego wystaje - dodał.

To nie magia, to pareidolia. Mózg lubi płatać figle

Pareidolia sprawia, że wszyscy widzą w sudańskim wzgórzu to samo, czyli usta. Termin "pareidolie" wprowadził niemiecki psychiatra Karl Ludwig Kahlbaum w swojej pracy z 1866 r. "Die Sinnesdelierien" ("O złudzeniach zmysłów"). Gdy rok później omówiono ją w anglojęzycznym "Journal of Mental Science", słowo zostało przetłumaczone na angielski "pareidolia" i odnotowane jako synonim "halucynacji częściowej" i "percepcji wtórnych obrazów".

To naturalny mechanizm. Pomaga on ludziom szybko rozpoznawać twarze i potencjalne zagrożenie. Problem w tym, że mózg często działa "zbyt skutecznie" i zaczyna dostrzegać znajome kształty nawet tam, gdzie ich nie ma.

Dlatego tak łatwo zauważyć postać w skale, twarz na toście albo sylwetki zwierząt w układzie gwiezdnym. Mózg szczególnie łatwo wychwytuje elementy przypominające usta i oczy, bo to właśnie na nich skupia uwagę podczas kontaktu z drugim człowiekiem. W przypadku pustyni w Sudanie znaczenie mają cienie oraz układ wydm i skalistych grzbietów. Wystarczy odpowiednia wysokość i pareidolia robi resztę.

Oczywiście usta to niejedyna osobliwość, jaką można znaleźć na mapach. Wystarczy odwiedzić Google Earh lub Maps i zwiedzić świat, nie ruszając się z fotela. Jest kilka miejsc godnych polecenia:

Oddech pustyni - spiralna instalacja na pustyni niedaleko Hurghady - 27°22'50.1"N 33°37'54.6"E

Maree Man - jeden z największych geoglifów na świecie, przedstawiający postać rdzennego australijskiego łowcy . D o dziś nikt nie przyznał się do wykonania tego dzieła - 29°31'46.6"S 137°27'55.8"E

