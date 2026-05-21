Doniesienia o masowym pojawieniu się uszaków spływają z całej Polski. 18 maja użytkowniczka serwisu grzyby.pl z okolic Krakowa napisała, że "nakosiła prawie pół kilo uszaków" przy bzowych zaroślach w okolicach Burowa.

Dzień później grzybiarz z powiatu średzkiego zebrał ich ok. 100 sztuk w wilgotnym lesie nadrzecznym. W ostatnich dniach podobne doniesienia napływają z Dolnego Śląska, Małopolski i Wielkopolski.

"Ucho Judasza" rośnie przez cały rok

Uszak bzowy (Auricularia auricula-judae), potocznie "ucho Judasza", swoją popularną nazwę zawdzięcza charakterystycznemu wyglądowi. Owocniki są miękkie, sprężyste i mają pofałdowaną powierzchnię przypominającą małżowinę uszną. Osiągają od kilku do kilkunastu centymetrów średnicy i mają brązową lub ciemnobrunatną barwę.

Najczęściej grzyb ten występuje na gałęziach bzu czarnego. Rośnie też w lasach łęgowych, nadrzecznych dolinach, wilgotnych wąwozach, a nawet miejskich ogrodach i nieużytkach, gdzie masowo rośnie dziki bez. Spotkać go można też na martwych gałęziach innych drzew liściastych; klonach, jesionach czy wierzbach. Na drzewach iglastych pojawia się wyjątkowo rzadko.

W przeciwieństwie do wielu popularnych gatunków uszak bzowy nie jest typowo jesiennym grzybem. "Grzyb ten owocuje cały rok, ale najłatwiej o zbiory późną jesienią i zimą, kiedy nie przeszkadzają liście. Istotna jest też wilgotność powietrza, kiedy jest sucho, owocniki kurczą się i stają niemal niedostrzegalne, by po deszczu ponownie się rozwinąć"- czytamy na stronie Lasów Państwowych.

Jak go przyrządzić?

Uszak bzowy jest jadalny. Ma delikatny smak, a po ugotowaniu pozostaje lekko chrupiący i sprężysty. W krajach azjatyckich jego bliscy kuzyni, grzyby Mun, od lat trafiają do makaronów, zup i dań stir-fry. Zawiera polisacharydy, błonnik i mikroelementy, a w Azji przypisuje mu się właściwości prozdrowotne wspomagające odporność i krążenie.

W Polsce świetnie nada się jako dodatek do makaronów z sosem sojowym lub jako zamiennik pieczarek. Dobrze sprawdzi się też duszony z cebulką, marynowany lub w zupie. Można go również ukisić z młodą kapustą, dodać do potraw z ziemniakami, mięsem, smażonych jajek albo nadziać nim pierogi.

Przed użyciem wystarczy dokładnie opłukać. Większe okazy warto pokroić w paski, mniejsze można zostawić w całości. Suszone uszaki należy obgotować przez ok. 5 minut przed dodaniem do potrawy.

Uwaga na pomyłkę

Istnieje kilka gatunków o podobnej, galaretowatej strukturze, z którymi można go pomylić:

Uszak skórnikowaty - różni się tym, że jego górna powierzchnia jest włochata i ma widoczne szaro-brązowe paski oraz jasny brzeg. Nie jest to grzyb trujący, ale uznawany za niejadalny

Kisielnica kędzierzawa - zazwyczaj znacznie ciemniejsza, mniejsza i tworzy na drewnie rozlane, nieregularne, lśniące poduszeczki

Żaden z nich nie jest śmiertelnie trujący, ale zawsze trzeba kierować się podstawową zasadą grzybobrania: zbieramy tylko te grzyby, które znamy. A w razie jakichkolwiek wątpliwości, warto zasięgnąć opinii doświadczonego grzybiarza, skorzystać z atlasów lub skonsultować się z sanepidem.

