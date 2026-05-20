Program będzie niejako następcą inicjatywy "Moja Woda". Jak podaje serwis Wodne Sprawy, w latach 2020-2024 z tego dofinansowania skorzystało ponad 76 tys. właścicieli domów. Wówczas można było dostać do 6 tys. zł i 80 proc. kosztów. Nowy program podnosi poprzeczkę do 8 tys. zł i 90 proc. kosztów.

Kto i na co może dostać dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości z budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne (stale lub czasowo). Dotacja może zostać przeznaczona na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji służącej do:

zbierania wód opadowych i roztopowych z dachów, podjazdów czy chodników

magazynowania deszczówki w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności co najmniej 2 m 3

retencjonowania wody w gruncie (np. studnie chłonne, drenaż)

wykorzystania wody w gospodarstwie domowym, np. do podlewania ogrodu

Woda nie może być odprowadzana do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych) ani służyć działalności gospodarczej lub rolniczej. "Mikroretencja zwiększy zatrzymywanie wody przy domach jednorodzinnych, pomoże chronić lokalne zasoby wodne oraz ograniczać skutki suszy i podtopień "wyjaśnia NFOŚiGW w swoim wpisie na platformie X.

Najpierw inwestycja, potem zwrot

Mikroretencja działa na zasadzie refundacji. Najpierw trzeba samodzielnie sfinansować inwestycję, a dopiero potem złożyć wniosek o zwrot kosztów. Rozliczone mogą zostać wydatki poniesione od 1 lipca 2024 r. Należy jednak pamiętać, że dofinansowania nie można uzyskać na instalację, która była już finansowana z innych programów NFOŚiGW lub WFOŚiGW, w tym z programu "Moja Woda".

Ile można dostać pieniędzy? Dotacja pokrywa 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Górny limit to 8 000 zł na jedną nieruchomość. Oznacza to, że inwestycja warta np. 6 000 zł netto może zostać dofinansowana w kwocie 5 400 zł.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski?

NFOŚiGW zakończył już nabór wniosków od wojewódzkich funduszy. Każdy WFOŚiGW, po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem, ogłosi własny nabór dla mieszkańców swojego województwa. Terminy mogą się od siebie różnić. Wnioski należy składać do funduszu wojewódzkiego, nie do NFOŚiGW.

