Pomagając kelnerowi w złożeniu talerzy, goście restauracji zdradzają wiele informacji o swojej osobowości. Dla wielu to może być jedynie bezwiedny gest, ale kryją się za nim konkretne mechanizmy psychologiczne.

Więcej niż uprzejmość. Psycholog tłumaczy częste zachowanie

Według psychologa Francisco Tabernero, specjalisty w dziedzinie psychologii społecznej, takie zachowanie może być przejawem empatii i reakcji prospołecznych - podaje hiszpańska gazeta "La Razón". Drobne odciążenie pracownika restauracji zakłada korzyść dla innych bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Może to sugerować pokorę i wynikać z dobrego wychowania, ale też ze zrozumienia, jak ciężko pracują inni.

Ten sam ekspert wskazuje na inne możliwości. Część osób działa tak, bo brakuje im asertywności, mają wewnętrzną potrzebę zadowolenia innych lub boją się negatywnej oceny. Wówczas nad autentyczną chęcią wsparcia górę bierze strach - ocenia Tabernero.

W grę wchodzi też trzeci aspekt: niecierpliwość. Wówczas za gestem nie kryje się żaden serdeczny zamiar, a po prostu chęć, żeby wszystko było jak najszybciej uporządkowane.

Sumienność czy kontrola?

Psycholożka Beatriz González wskazuje w rozmowie z hiszpańskim "Men's Health" na jeszcze inny aspekt. Zachowanie to odnosi do teorii Wielkiej Piątki, w ramach której jedną z wyróżnionych cech osobowości jest sumienność.

"To wymiar opisujący zorganizowane, zdyscyplinowane jednostki, przestrzegające zasad i mające proaktywne podejście do dynamiki grupy. Niekoniecznie działają z empatii, raczej z poczucia obowiązku. Takie osoby czują się niekomfortowo, gdy zostawiają coś niedokończonego, nawet gdy nikt ich za to nie skrytykuje" - podkreśla.

Specjalistka nie wyklucza jednak, że identyczne tendencje pojawią się u ludzi "z silną potrzebą kontroli lub perfekcjonizmem". Niektórym będzie też zależało na dbaniu o nienaganny wizerunek. Z tego powodu przestrzega przed etykietowaniem i upraszczaniem, bo to samo zachowanie u różnych ludzi i w różnych kontekstach może mieć zupełnie odmienne znaczenie.

Pomaganie i ugodowość wpływa na życie zawodowe

Pomoc innym, empatia i postawa prospołeczna mogą być niezwykle cenne w środowisku zawodowym.

Badacze Wilmot i Ones przeanalizowali, jak ugodowość (czyli naturalna skłonność do pomagania innym i budowania relacji) przekłada się na życie zawodowe i prywatne. Wyniki opublikowano w "Personality and Social Psychology Review". Zbadano dane z 142 metaanaliz obejmujących łącznie ponad 1,9 miliona uczestników z około 3900 badań. Ugodowość okazała się działać na korzyść człowieka w aż 93 proc. przebadanych obszarów życia i pracy.

- Chcieliśmy dokonać ilościowego podsumowania i syntezy tego, czego dowiedzieliśmy się o relacjach między ugodowością, jedną z tzw. Wielkiej Piątki cech osobowości, a jej konsekwencjami - powiedział Wilmot.

Jak dodał, "wiemy, że jest to ważne - być może teraz bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ ugodowość to cecha osobowości, której głównym celem jest pomaganie ludziom i budowanie pozytywnych relacji, co nie umyka uwadze pracodawców".

Bibliografia:

Michael P. Wilmot, Deniz S. Ones. Agreeableness and Its Consequences: A Quantitative Review of Meta-Analytic Findings. Personality and Social Psychology Review, 2022; 108886832110730 DOI: 10.1177/10888683211073007

