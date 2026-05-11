Wokół spowiedzi przed Pierwszą Komunią narosło sporo nieporozumień. Część osób jest przekonana, że do konfesjonału muszą pójść wszyscy. Kościół katolicki wyraźnie jednak rozróżnia, kto ma obowiązek, a kto tylko powinien - i te dwie rzeczy to nie to samo. Odpowiedź znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Dziecko przed pierwszą komunią powinno być przygotowane

W przypadku dziecka przygotowującego się do Pierwszej Komunii odpowiedź jest jednoznaczna i wynika bezpośrednio z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

"Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane" (Kan. 914)

W skrócie, Kościół katolicki wymaga, żeby dziecko przed Pierwszą Komunią się wyspowiadało. Nie wystarczy samo przyjście do kościoła, dziecko musi rozumieć, czym jest grzech i czym jest sakrament pokuty. Pierwsza spowiedź odbywa się kilka dni przed uroczystością komunijną, po odpowiednim przygotowaniu w parafii.

Co z rodzicami i chrzestnymi? Formalnego nakazu nie ma

Rodzice i chrzestni nie mają formalnego obowiązku przystąpienia do spowiedzi tylko dlatego, że dziecko idzie do Pierwszej Komunii. Kościół katolicki nigdzie nie przewiduje takiego nakazu.

Jeśli jednak planują przyjąć eucharystię podczas mszy komunijnej, obowiązują ich te same zasady co wszystkich wiernych. Kan. 916 KPK brzmi:

"Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy świętej ani przyjmować Komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej".

Ksiądz: rodzice i chrzestni powinni przystąpić do komunii razem z dzieckiem

Mimo to Kościół mocno zachęca rodziców i chrzestnych, żeby w tym dniu przyjęli eucharystię razem z dzieckiem. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski podkreślają, że do najważniejszych zadań rodziców należy m.in. "codzienne świadectwo życia z wiary" oraz "systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej".

Ojciec Kamil Deryło z Klasztoru Dominikanów w Szczecinie radził w rozmowie z serwisem Strona Kobiet: "Zasadniczo i rodzice, i chrzestni powinni przystąpić do komunii. Mają być dla dziecka przykładem, a chrzestni ponadto wsparciem dla rodziców. Gdy rodzice pokazują swoją postawę, dzieci ją przejmują".

Kapłani zachęcają także, żeby nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę. Ks. Bordiuk, wikary z parafii św. Marka Ewangelisty na warszawskim Targówku, prowadzący kanał "Pod Koloratką" poinformował:

"Nie odkładam. Nie myślę sobie: 'A, jeszcze nie ma z czym iść, dogrzeszę sobie trochę, poczekam'. Ani nie idę do niej w gorączce, w emocjach, w jakimś takim nieuporządkowaniu - od grzechu ciężkiego do grzechu ciężkiego - jak wielu z nas, niestety, się to zdarza". Ksiądz zaleca systematyczny rachunek sumienia, choćby dwie minuty dziennie.

Kto jeszcze powinien się wyspowiadać?

Rodzeństwo i inni członkowie rodziny, którzy planują przyjąć komunię podczas mszy, podlegają tej samej regule co wszyscy wierni. Jeśli mają świadomość grzechu ciężkiego, powinni wcześniej przystąpić do spowiedzi. Wiele parafii organizuje przy okazji Pierwszej Komunii specjalne nabożeństwa pokutne dla całych rodzin, ale to propozycja, nie obowiązek.

red. / polsatnews.pl