Chłopiec zauważył wystający z ziemi zardzewiały kawałek metalu podczas wycieczki szkolnej do Brandbu w Norwegii. Pociągnął go więc i wyciągnął skarb - przekazał w niedzielę niemiecki "Bild".

Sześciolatek ze szkoły Fredheim, mieszczącej się nieopodal Oslo, zauważył coś dziwnego na polu. - Ten przedmiot wystawał. Był pokryty rdzą i ziemią. Pomyślałem więc, że go podniosę i sprawdzę, co to jest - powiedział chłopiec gazecie Hadeland-Zeitung.

Znalezisko okazało się 1,3 metrowym mieczem, oszlifowanym z jednej strony. Po chwili zdziwienia, nauczyciele zgłosili je archeologom z administracji okręgowej.

Norwegia. Sześcioletni archeolog - znalazł miecz z czasów Wikingów

Zdaniem ekspertów może pochodzić z czasów Wikingów. - Uważamy, że miecz ma około 1300 lat, a więc pochodzi z okresu Merowingów lub początku epoki Wikingów - wyjaśnili eksperci.

"Bild" przypomniał również, że niedawno poszukiwacze skarbów, wyposażeni w wykrywacze metalu, odkryli w Norwegii największy zbiór monet z epoki wikingów - 3000 srebrnych talarów z okresu około roku 1000 n.e. "Były one zakopane na polu uprawnym, około 170 km od obecnego miejsca znaleziska" - przekazała gazeta.

Miecz trafił już do Muzeum Historii Kultury w Oslo. Tam zostanie poddany dokładniejszym badaniom, a następnie zostanie wystawiony jako eksponat.

jkn / polsatnews.pl / Bild