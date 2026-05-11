20 kilometrów polskiego wybrzeża zamkniętych dla turystów. Tu rządzi wojsko

Ciekawostki

Jadąc latem wzdłuż wybrzeża między Ustką a Jarosławcem w pewnym momencie droga się urywa. Żadnych plaż i szlaków dostępnych dla turystów. Na terenie Wicka Morskiego znajduje się jeden z największych obiektów wojskowych nad Bałtykiem - Centralny Poligon Sił Powietrznych.

Centralny Poligon Sił Powietrznych ostrzega przed nieuprawnionym wstępem

Obszar wykorzystywany przez wojsko od lat. Kiedy trwają manewry, zamknięte jest wszystko: plaże, lasy, część nieba i morza. Zgodnie z art. 79 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych za nieuprawnione wejście na teren wojskowy (lub tereny objęte strefą niebezpieczeństwa) grozi mandat, najczęściej do 500 zł. Chętnych do sprawdzenia tego na własnej skórze i tak nie brakuje.

Tajemniczy pas wybrzeża. Wojsko ostrzega przed wejściem

Centralny Poligon Sił Powietrznych (CPSP) znajduje się nad Bałtykiem w rejonie Wicka Morskiego, w województwie zachodniopomorskim. Teren ciągnie się wzdłuż wybrzeża przez ok. 20 km (obszar lądowy i wodny).

 

Według informacji publikowanych przez wojsko, obiekt zajmuje na lądzie ok. 4000 hektarów. Dodatkowo wykorzystywany jest ogromny poligon morski o powierzchni ok. 90 tys. hektarów. W czasie ćwiczeń wydzielane są również strefy niebezpieczne dla żeglugi i lotnictwa.

 

Nic dziwnego, że tak rozległy i niedostępny teren od lat przyciąga ciekawskich. Problem z nielegalnymi wejściami jest na tyle poważny, że wojsko wydało specjalny komunikat. "W związku z licznymi próbami nieuprawionych wejść" CPSP przypomina zasady bezpieczeństwa.

 

Poruszanie się po terenie jest możliwe wyłącznie na podstawie przepustek. Zabronione jest nagrywanie i fotografowanie, a w zbiornikach wodnych obowiązuje kategoryczny zakaz kąpieli.

 

Wojsko nie pozostawia też złudzeń co do charakteru miejsca: "Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione – w tym urban exploration, czy też chęć zobaczenia "żołnierzy w akcji".

 

Na terenie poligonu praktycznie nieprzerwanie trwa szkolenie wojsk z użyciem amunicji i materiałów wybuchowych. "Ze względu na szkolenie z użyciem różnego rodzaju amunicji istnieje na terenie poligonu możliwość wystąpienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia każdej osoby, która nieuprawniona przebywa na poligonie" - czytamy w komunikacie z 29 kwietnia 2026 r.

 

Wojsko ostrzega też, że aplikacje nawigacyjne sugerujące możliwość swobodnego przejścia przez teren są "Nieprawdziwe i narażają na niebezpieczeństwo".

Historia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych

W lutym 1946 r. w Niechorzu powołano Komendę Poligonu nr 3, znaną również jako Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk OPL (obrony przeciwlotniczej). Przez pierwsze lata funkcjonowania jednostka kilkukrotnie zmieniała dyslokację, aż w 1952 r. ostatecznie przeniesiono ją właśnie do Wicka Morskiego koło Ustki.

 

Wybór lokalizacji nad Bałtykiem był nieprzypadkowy. Szeroki pas wybrzeża i otwarta przestrzeń morska pozwalały na bezpieczne strzelania rakietowe i artyleryjskie na duże odległości. W 1974 r. powstał Garnizon Wicko Morskie, wtedy też do poligonu włączono lotnisko wojskowe. W sierpniu 1996 r. ośrodek wszedł w struktury Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a obecną nazwę - Centralny Poligon Sił Powietrznych - nosi od 2004 r.

Jak podaje CPSP od lat 90. szkoli się tam rocznie ok. 10 000 żołnierzy. W 2002 r. odbyły się tam jedne z największych ówczesnych manewrów NATO - "Strong Resolve" z udziałem żołnierzy z Danii, USA, Francji, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Bułgarii i Rumunii.

Wyrzutnie rakiet, Patriot i NATO. Co się dzieje na poligonie?

Na terenie poligonu znajdują się wyrzutnie rakietowe, stanowiska artyleryjskie, infrastruktura radarowa, a nawet dawne obiekty wojskowe pamiętające czasy zimnej wojny. Na poligonie szkolą się żołnierze praktycznie wszystkich rodzajów wojsk:

  • lotnicy 
  • artylerzyści
  • załogi czołgów
  • piechota
  • oddziały obrony wybrzeża
  • artyleria okrętowa

Jednym z testowanych tu systemów jest "Mała Narew", system obrony przeciwlotniczej oparty na polskich radarach Soła i brytyjskich rakietach CAMM, zdolny do zwalczania dronów, samolotów, śmigłowców i pocisków manewrujących na odległość do 25 km.

 

We wrześniu 2025 r. na terenie CPSP odbyły się pierwsze w Polsce bojowe strzelania systemem Patriot. 

 

