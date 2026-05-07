Jak podaje La Voce del Trentino, zjawisko wywołały silne wiatry z północy, które w kwietniu przeszły nad regionem Trydentu.

Jezioro Garda przyciąga miliony turystów

Jezioro Garda leży w północnych Włoszech, u podnóża Alp, na pograniczu Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu-Górnej Adygi. To największe jezioro we Włoszech. Jego powierzchnia wynosi ok. 370 km², a głębokość sięga miejscami 346 m. Dla porównania największe polskie jezioro - Śniardwy ma powierzchnię 113 km² i głębokość zaledwie 23 m.

Co roku Garda przyciąga tłumy turystów. Według danych Izby Handlowej w Weronie opracowanych na podstawie ISTAT, wschodnia część jeziora, należąca do prowincji Werona, odnotowała w 2024 roku ponad 14,7 miliona noclegów turystycznych (to wzrost o 2,8 proc. względem 2023 roku).

Ponad 85 proc. odwiedzających to turyści zagraniczni, wśród których prym wiodą Niemcy z ponad 6,6 miliona noclegów, za nimi Holandia i Wielka Brytania.

Jak doszło do wymieszania wody w jeziorze Garda?

Jak wyjaśnia Il T Quotidiano, powołując się na dane APPA, w głębokich jeziorach woda naturalnie układa się warstwami. Cieplejsza i bogatsza w tlen unosi się na powierzchni, zimniejsza zalega na dnie. Pełne wymieszanie możliwe jest tylko wtedy, gdy temperatura obu warstw wyrówna się niemal całkowicie.

Dopiero wtedy silny wiatr może wprawić całą masę wody w ruch. Warstwy powierzchniowe opadają ku dnu, a wody głębinowe wynurzają się ku górze, niosąc ze sobą cenne mikroelementy. Dla ryb i mikroorganizmów żyjących w ciemnych, dolnych warstwach to sprawa niemal życia i śmierci. Bez regularnego dopływu tlenu organizmy powoli obumierają.

Z kolei składniki odżywcze wyniesione ku górze sprzyjają z kolei rozwojowi planktonu (a to podstawa łańcucha pokarmowego).

Dokładnie taki scenariusz rozegrał się na Gardzie na początku kwietnia. Sonda APPA (Agencji Prowincjonalnej Ochrony Środowiska) umieszczona w Riva del Garda, między punta Lido a plażą Sabbioni, zarejestrowała dokładny moment zdarzenia: 1 kwietnia o godz. 6:00 temperatura na głębokości 1 m wyniosła 9,45 st. C - niemal tyle samo co na głębokości 270 m w pomiarze z 24 lutego.

Efekt był natychmiastowy: poziom tlenu na tej głębokości wzrósł o około jedną trzecią, z 6,61 mg/l do 8,80 mg/l.

Garda miała szczęście. Inne jezioro - już nie

- Jezioro po raz kolejny udowodniło, że potrafi nas pozytywnie zaskoczyć. Jest w stanie wytworzyć mieszankę wód, jakiej inne akweny nie są w stanie osiągnąć w tak szybkim tempie - poinformował Filippo Gavazzoni, wiceprezes Wspólnoty Gardy, w rozmowie z L'Arena.

Gavazzoni przypomniał, że od 1999 roku temperatura wód powierzchniowych Gardy rośnie o ok. 0,044 st. C rocznie z powodu zmian klimatycznych.

Sytuacja Gardy wyróżnia się na tle reszty Europy. W jeziorze Bodeńskim, na pograniczu Niemiec, Austrii i Szwajcarii, jak podaje gazeta Südkurier, zimowe mieszanie wód nie wystąpiło w 2026 r. - już ósmy rok z rzędu. Brak tego procesu oznacza stopniowy niedobór tlenu w głębinach, co z czasem może poważnie zaszkodzić tamtejszemu ekosystemowi.

