Od lat pyta uczniów z wysokim IQ, kim chcą zostać. Odpowiedzi zaskakują
Dziecko z wysokim IQ? W wyobraźni wielu rodziców i nauczycieli to przyszły naukowiec, wynalazca czy astronauta. Rzeczywistość bywa zupełnie inna. Mariette Bousquet, nauczycielka i współzałożycielka Cours Cyrano, prywatnej szkoły w Nicei dla uczniów o wysokim potencjale intelektualnym, co roku zadaje swoim uczniom to samo pytanie: kim chcesz zostać? Odpowiedzi odbiegają od stereotypu.
- Dzieci o wysokim IQ szybko się rozwijają poznawczo, co przekłada się na zmienność zainteresowań, ale ich marzenia o przyszłych zawodach często pozostają niezmienne
- Wybory zawodowe uzdolnionych dzieci bywają zaskakująco zwyczajne i mogą odzwierciedlać ich środowisko
- Wysokie IQ nie gwarantuje spektakularnej kariery, ważniejsza jest pewność siebie, wytrwałość i wsparcie rodziców
- Badania pokazują, że osoby z wysokim IQ osiągają różnorodne ścieżki kariery od naukowców po techników
Dzieci o wysokim IQ rozwijają się poznawczo szybciej niż rówieśnicy. Oznacza to niegasnący głód wiedzy, zmienność zainteresowań, czy też potrzebę próbowania nowych rzeczy.
- Interesują się wieloma rzeczami, ale rzadko kiedy jedną rzeczą zajmują się na tyle długo, by się jej w pełni poświęcić - zauważa Arielle Adda, psycholożka specjalizująca się w pracy z osobami uzdolnionymi, autorka książki "De l'enfant à l'adulte doué" w rozmowie z Marie France.
Dlatego na studiach często zmieniają kierunki, a po latach wracają do nauki. Chętnie sięgają po informatykę, dziennikarstwo czy medycynę. Dlaczego? Wspomniane dziedziny pozwalają im działać w wielu obszarach jednocześnie.
Jest jednak coś zaskakującego: mimo zmieniających się pasji ich wyobrażenie o wymarzonym zawodzie pozostaje zwykle niezmienne. Dziecko, które na początku roku mówi "chcę zostać lekarzem", mówi to samo na końcu, choć po drodze fascynowało się np. astronomią.
Kim chcą zostać uzdolnione dzieci
Mariette Bousquet corocznie powtarza mały "eksperyment", który polega na zadaniu wybitnie uzdolnionym dzieciom pytania o ich plany na przyszłość. "Pomaga mi zrozumieć, na jakim etapie rozwoju się znajdują, o czym marzą i jak postrzegają świat dorosłych".
Padające odpowiedzi były niezwykłe w swej... zwyczajności. Nie wszyscy uczniowie zabrali głos, część milczała z powodu swojej nieśmiałości. Spośród tych, którzy odpowiedzieli:
- jedna dziewczynka chciała zostać cukiernikiem
- inna - właścicielką sklepu odzieżowego
- dwie dziewczynki chciały zostać lekarkami
- jeden chłopiec marzył o karierze inżyniera lotnictwa i kosmonautyki
- syn strażaka chciał zostać policjantem
- jedna uczennica chciała zostać agentem ubezpieczeniowym
- ostatnia chciała zostać piekarzem
Wybory te nie są przypadkowe. Bousquet zauważa, że niektóre z nich odzwierciedlają środowisko, w którym dzieci dorastają.
Samo wysokie IQ nie przesądza o spektakularnej karierze
Za wysokie IQ przyjmuje się wynik powyżej 130 punktów w standaryzowanych testach psychologicznych. Dotyczy to około 2 proc. populacji. Czy gwarantuje ono udaną karierę?
Pierwsze długofalowe badania dzieci z wysokim IQ, prowadzone przez psychologa Lewisa Termana od lat 20. XX wieku, dały zaskakującą odpowiedź. Spośród ponad 1500 przebadanych dzieci wyrosła zarówno grupa profesorów, lekarzy i prawników, jak i techników, policjantów czy cieśli.
Samo wysokie IQ nie przesądzało o tym, w której grupie ktoś się znajdzie. Znaczenie miała pewność siebie, wytrwałość oraz wsparcie rodziców.
