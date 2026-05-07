Od lat pyta uczniów z wysokim IQ, kim chcą zostać. Odpowiedzi zaskakują

Dzieci o wysokim IQ rozwijają się poznawczo szybciej niż rówieśnicy. Oznacza to niegasnący głód wiedzy, zmienność zainteresowań, czy też potrzebę próbowania nowych rzeczy.

- Interesują się wieloma rzeczami, ale rzadko kiedy jedną rzeczą zajmują się na tyle długo, by się jej w pełni poświęcić - zauważa Arielle Adda, psycholożka specjalizująca się w pracy z osobami uzdolnionymi, autorka książki "De l'enfant à l'adulte doué" w rozmowie z Marie France.

Dlatego na studiach często zmieniają kierunki, a po latach wracają do nauki. Chętnie sięgają po informatykę, dziennikarstwo czy medycynę. Dlaczego? Wspomniane dziedziny pozwalają im działać w wielu obszarach jednocześnie.

Jest jednak coś zaskakującego: mimo zmieniających się pasji ich wyobrażenie o wymarzonym zawodzie pozostaje zwykle niezmienne. Dziecko, które na początku roku mówi "chcę zostać lekarzem", mówi to samo na końcu, choć po drodze fascynowało się np. astronomią.

Kim chcą zostać uzdolnione dzieci

Mariette Bousquet corocznie powtarza mały "eksperyment", który polega na zadaniu wybitnie uzdolnionym dzieciom pytania o ich plany na przyszłość. "Pomaga mi zrozumieć, na jakim etapie rozwoju się znajdują, o czym marzą i jak postrzegają świat dorosłych".

Padające odpowiedzi były niezwykłe w swej... zwyczajności. Nie wszyscy uczniowie zabrali głos, część milczała z powodu swojej nieśmiałości. Spośród tych, którzy odpowiedzieli:

jedna dziewczynka chciała zostać cukiernikiem

inna - właścicielką sklepu odzieżowego

dwie dziewczynki chciały zostać lekarkami

jeden chłopiec marzył o karierze inżyniera lotnictwa i kosmonautyki

syn strażaka chciał zostać policjantem

jedna uczennica chciała zostać agentem ubezpieczeniowym

ostatnia chciała zostać piekarzem

Wybory te nie są przypadkowe. Bousquet zauważa, że niektóre z nich odzwierciedlają środowisko, w którym dzieci dorastają.

Samo wysokie IQ nie przesądza o spektakularnej karierze

Za wysokie IQ przyjmuje się wynik powyżej 130 punktów w standaryzowanych testach psychologicznych. Dotyczy to około 2 proc. populacji. Czy gwarantuje ono udaną karierę?

Pierwsze długofalowe badania dzieci z wysokim IQ, prowadzone przez psychologa Lewisa Termana od lat 20. XX wieku, dały zaskakującą odpowiedź. Spośród ponad 1500 przebadanych dzieci wyrosła zarówno grupa profesorów, lekarzy i prawników, jak i techników, policjantów czy cieśli.

Samo wysokie IQ nie przesądzało o tym, w której grupie ktoś się znajdzie. Znaczenie miała pewność siebie, wytrwałość oraz wsparcie rodziców.

