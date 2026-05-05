Zaćmienie Słońca nad Polską. Następne będzie można zobaczyć za ponad sto lat
12 sierpnia 2026 r. na niebie rozegra się spektakl, na który wiele osób czekało od 27 lat. Mowa o widocznym zaćmieniu Słońca. Ostatni raz podobne zjawisko o takiej skali można było oglądać na polskim niebie pod koniec lat 90., kolejne nadejdzie dopiero za ponad sto lat. Z której części kraju będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca?
"Podróże związane z zaćmieniami stały się fenomenem, ponieważ łączą w sobie naukę, zachwyt i przygodę. Doświadczenie całkowitego zaćmienia Słońca, nawet jednokrotne, potrafi całkowicie zmienić perspektywę patrzenia na nasze miejsce we Wszechświecie" - komentuje Stephanie Derammelaere, dyrektor wykonawcza Obserwatorium Roberta Fergusona w północnej Kalifornii, cytowana przez BBC.
Zaćmienie Słońca 2026
12 sierpnia 2026 r. dojdzie do jednego z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych: całkowitego zaćmienia Słońca. Niestety, tzw. pas całkowitości ominie Polskę.
Mimo to, w kraju będzie można zobaczyć zaćmienie częściowe. Księżyc przesłoni fragment tarczy słonecznej, tworząc charakterystyczny, "nadgryziony" kształt. Stopień zakrycia Słońca będzie różnił się w zależności od regionu, ale w wielu miejscach efekt będzie wyraźnie widoczny.
ZOBACZ: Einstein się nie mylił. Naukowcy po 100 latach potwierdzili jego teorię
Gdzie będzie najlepiej widać to zjawisko?
Zgodnie z opublikowanymi przez NASA informacjami, całkowite zaćmienie Słońca będzie można zobaczyć:
- na Grenlandii
- Islandii
- w Hiszpanii
- Rosji
- na niewielkim obszarze Portugalii.
Z kolei częściowe zaćmienie Słońca będzie widoczne w:
- Europie
- Afryce
- Ameryce Północnej
- na Oceanie Atlantyckim, Arktycznym i Spokojnym
ZOBACZ: Afryką rozpada się szybciej niż sądzono. Naukowcy zmierzyli grubość skorupy ziemskiej
W Polsce najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej części kraju; okolicach Wrocławia, Szczecina i Jeleniej Góry, gdzie tarcza Słońca zostanie przysłonięta nawet w 85-87 proc. Im dalej na południowy wschód, tym efekt mniej widoczny. Zjawisko wystąpi przed zachodem Słońca, ok. godziny 19:14 i potrwa do ok. 20:05-20:40 (w zależności od części kraju).
Dla osób zainteresowanych bardziej precyzyjnymi danymi, Amerykańskie NSO (Narodowe Obserwatorium Słoneczne) stworzyło interaktywną mapę, na której można prześledzić drogę Słońca w czasie zaćmienia.
Dlaczego to wydarzenie jest wyjątkowe?
Całkowite zaćmienie Słońca zdarza się gdzieś na Ziemi średnio co 18 miesięcy - ale, jak podaje portal Astro Flesz, przez konkretne miejsce pas całkowitości przechodzi przeciętnie raz na 370 lat.
ZOBACZ: Turystyka długowieczności. Pojawił się nowy trend wśród bogatych
W Polsce na tak wyraźne zjawisko trzeba było czekać niemal trzy dekady. Ostatnie tak szeroko obserwowane zaćmienie - na ok. 80-90 proc. tarczy Słońca - miało miejsce w 1999 r. Następne zaćmienie widoczne z terytorium Polski nastąpi dopiero... 7 października 2135 r.
Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?
Amerykańskie Narodowe Obserwatorium Słoneczne (NSO) wyraźnie ostrzega: "Obserwowanie jakiejkolwiek części jasnego Słońca przez obiektyw aparatu, lornetkę lub teleskop bez specjalnego filtra słonecznego zamocowanego z przodu układu optycznego natychmiast spowoduje poważne uszkodzenie oczu".
Jedynym bezpiecznym sposobem obserwacji zaćmienia Słońca są okulary spełniające normę ISO 12312-2.
ZOBACZ: Koniec wszechświata bliżej niż sądzono. Naukowcy obliczyli, ile czasu zostało
"Filtry domowej roboty lub zwykłe okulary przeciwsłoneczne, nawet bardzo ciemne, nie są bezpieczne do obserwacji Słońca" - czytamy w poradniku NSO.
NSO potwierdziło zgodność z tą normą u czterech producentów: Rainbow Symphony, American Paper Optics, Thousand Oaks Optical i TSE 17.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej