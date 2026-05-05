"Podróże związane z zaćmieniami stały się fenomenem, ponieważ łączą w sobie naukę, zachwyt i przygodę. Doświadczenie całkowitego zaćmienia Słońca, nawet jednokrotne, potrafi całkowicie zmienić perspektywę patrzenia na nasze miejsce we Wszechświecie" - komentuje Stephanie Derammelaere, dyrektor wykonawcza Obserwatorium Roberta Fergusona w północnej Kalifornii, cytowana przez BBC.

Zaćmienie Słońca 2026

12 sierpnia 2026 r. dojdzie do jednego z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych: całkowitego zaćmienia Słońca. Niestety, tzw. pas całkowitości ominie Polskę.

Mimo to, w kraju będzie można zobaczyć zaćmienie częściowe. Księżyc przesłoni fragment tarczy słonecznej, tworząc charakterystyczny, "nadgryziony" kształt. Stopień zakrycia Słońca będzie różnił się w zależności od regionu, ale w wielu miejscach efekt będzie wyraźnie widoczny.

Gdzie będzie najlepiej widać to zjawisko?

Zgodnie z opublikowanymi przez NASA informacjami, całkowite zaćmienie Słońca będzie można zobaczyć:

na Grenlandii

Islandii

w Hiszpanii

Rosji

na niewielkim obszarze Portugalii.

Z kolei częściowe zaćmienie Słońca będzie widoczne w:

Europie

Afryce

Ameryce Północnej

na Oceanie Atlantyckim, Arktycznym i Spokojnym

W Polsce najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej części kraju; okolicach Wrocławia, Szczecina i Jeleniej Góry, gdzie tarcza Słońca zostanie przysłonięta nawet w 85-87 proc. Im dalej na południowy wschód, tym efekt mniej widoczny. Zjawisko wystąpi przed zachodem Słońca, ok. godziny 19:14 i potrwa do ok. 20:05-20:40 (w zależności od części kraju).

Dla osób zainteresowanych bardziej precyzyjnymi danymi, Amerykańskie NSO (Narodowe Obserwatorium Słoneczne) stworzyło interaktywną mapę, na której można prześledzić drogę Słońca w czasie zaćmienia.

Dlaczego to wydarzenie jest wyjątkowe?

Całkowite zaćmienie Słońca zdarza się gdzieś na Ziemi średnio co 18 miesięcy - ale, jak podaje portal Astro Flesz, przez konkretne miejsce pas całkowitości przechodzi przeciętnie raz na 370 lat.

W Polsce na tak wyraźne zjawisko trzeba było czekać niemal trzy dekady. Ostatnie tak szeroko obserwowane zaćmienie - na ok. 80-90 proc. tarczy Słońca - miało miejsce w 1999 r. Następne zaćmienie widoczne z terytorium Polski nastąpi dopiero... 7 października 2135 r.

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?

Amerykańskie Narodowe Obserwatorium Słoneczne (NSO) wyraźnie ostrzega: "Obserwowanie jakiejkolwiek części jasnego Słońca przez obiektyw aparatu, lornetkę lub teleskop bez specjalnego filtra słonecznego zamocowanego z przodu układu optycznego natychmiast spowoduje poważne uszkodzenie oczu".

Jedynym bezpiecznym sposobem obserwacji zaćmienia Słońca są okulary spełniające normę ISO 12312-2.

"Filtry domowej roboty lub zwykłe okulary przeciwsłoneczne, nawet bardzo ciemne, nie są bezpieczne do obserwacji Słońca" - czytamy w poradniku NSO.

NSO potwierdziło zgodność z tą normą u czterech producentów: Rainbow Symphony, American Paper Optics, Thousand Oaks Optical i TSE 17.

