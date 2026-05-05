Fragmenty trzynastu naczyń znaleziono w Supraślu oraz w Skrzeszewie. Znaleziska są związane ze społecznością tzw. kultury pucharów dzwonowatych.

Ślady fermentacji w naczyniach odkrytych na Podlasiu

Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Łódzkiej przeprowadzili analizy chemiczne naczyń. W ich masie wykryto związki organiczne pochodzenia roślinnego i odzwierzęcego.

Zidentyfikowano m.in. kwas mlekowy, octowy i azelainowy oraz produkty przemiany materii bakterii i drożdży. Wyniki wskazują, że naczynia mogły zawierać napoje przypominające piwo lub tzw. Nordic grog.

Analiza wykazała również obecność biomarkerów związanych z przetwarzaniem zbóż, takich jak pszenica lub jęczmień. To istotne, ponieważ najstarsze dowody uprawy zbóż w tym regionie pochodzą z późniejszego okresu.

Zdaniem autorów badań może to wskazywać na import surowców z innych części Europy, gdzie rolnictwo było już rozwinięte.

Rola alkoholu w dawnych społecznościach

Znaleziska są powiązane z kulturą pucharów dzwonowatych, która rozprzestrzeniła się w Europy Zachodniej. Jej przedstawiciele używali charakterystycznych naczyń w kształcie odwróconego dzwonu.

Badacze wskazują, że spożywanie alkoholu mogło być częścią rytuałów społecznych i pogrzebowych. Podobne ślady odkryto także w późniejszej kulturze trzcinieckiej, co sugeruje ciągłość tych praktyk.

