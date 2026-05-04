Pierwsze pytanie, jakie zadają sobie rodzice dzieci przystępujących w tym roku do sakramentu brzmi zwykle: ile to wszystko będzie kosztować? Odpowiedź jest mało pocieszająca.

Z badania "Pierwsza Komunia 2026 - oczekiwania i wydatki", przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów w marcu 2026 r., wynika, że 41 proc. rodziców planuje na ten cel budżet od 5 do 10 tys. zł, a 8 proc. zakłada wydatki przekraczające 10 tys. zł.

Niemal co drugi rodzic musi odłożyć minimum 5 tys. złotych. I to zanim jeszcze kupi dziecku komunijną wyprawkę. Poza oczywistymi wydatkami jest jeszcze lista pozycji, których próżno szukać w jakimkolwiek cenniku.

Składka parafialna. Kilkaset złotych to standard

Jedną z nich jest składka parafialna. Nie ma sztywno ustalonej stawki dla każdej parafii. Wszystko jest uzależnione od wewnętrznych ustaleń oraz liczby dzieci (im mniej, tym składka jest wyższa). Zazwyczaj w takiej "opłacie" mieszczą się:

dewocjonalia

pamiątki dla dziecka (modlitewnik, różaniec, medalik)

dekoracje w kościele

ofiara dla księdza

prezenty dla katechetów

wynagrodzenie dla organisty.

Kwoty wahają się od 100 zł w skromniejszych parafiach, do ponad 700 zł tam, gdzie składka pokrywa niemal wszystkie koszty uroczystości. Rodzice na grupie komunijnej "Pierwsza Komunia Święta 2026" chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami:

"Składka od dziecka 750 zł, przy 2 córkach jest 1500 zł. Z tego są różańce, medaliki, skarbczyki, wianki, alby komunijne, pielgrzymka, prezent dla księdza i parafii, prezenty dla katechetek" - wylicza jedna z mam.

Inna dodaje: "Składka 500 zł na dar ołtarza, dekorowanie kościoła, kwiaty, podziękowania, fotografa, środki chemiczne do sprzątania, chlebki".

Fotograf, organista i dekoracje kościoła

Nie wszędzie koszty dekoracji i usług są wliczone w składkę. Gdy parafia pobiera je osobno, rachunek potrafi przyprawić o ból głowy. Dekorowanie kościoła to koszt rzędu 1000-3000 zł, datek dla organisty może sięgnąć 500 zł, a fotograf? Od 1200 zł wzwyż.

"U nas dla samego księdza po 700 zł. Strojenie kościoła, organista, pani, która śpiewała, fotograf, książeczki - wszystko osobno" - pisze jedna z uczestniczek grupy komunijnej.

Koperta dla księdza. Czasem w składce, a czasem osobno

Bywa tak, że koperta dla księdza też jest traktowana jako osobny wydatek. Rodzice robią wówczas wspólną zbiórkę i wręczają duchownemu kopertę od całej klasy. Jak podaje Interia Kobieta, kwoty najczęściej oscylują w granicach 500-700 zł, choć zdarzają się przypadki, gdy koperta przekracza nawet 1000 zł.

Poza kopertą pojawia się dodatkowo kwestia prezentu. Na forach rodzice szukają pomysłów na podziękowanie dla księdza. Propozycji nie brakuje: personalizowane ramki, figurki, ornaty, zestawy upominkowe, czy kwiaty. To kolejny wydatek, który warto mieć z tyłu głowy.

Część parafii podchodzi do tego prościej. "U nas dar ołtarza, który wybiera ksiądz. A dodatkowo kosz ze słodyczami" - pisze jedna z uczestniczek grupy. Inna dodaje: "Zapytaliśmy księdza co dać - pierwsza opcja była po prostu dać pieniądze, bo będą wymieniane okna i remont kościoła".

Dla porównania, w innej parafii proboszcz sam zrezygnował z prezentu. "Sam powiedział, że żadnych pieniędzy brać nie będzie. Na żadne strojenie kościoła, na żadne kwiaty i organistę, na żadne prezenty dla siebie. Była tylko ofiara na mszy świętej i to wszystko" - wspomina jedna z użytkowniczek.

Temat upominków dla duchownych nie jest wolny od kontrowersji. Z badań ogólnopolskiego panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że w 2019 roku aż 72 proc. ankietowanych było przeciwnych odwdzięczaniu się kapłanom za przygotowanie do sakramentu.

Ceny rosną, rodzice liczą każdy grosz

Jedno jest pewne - komunia w 2026 roku jest droższa niż rok temu. Według danych GUS ceny usług wzrosły o 5 proc., a stawki w restauracjach o 4,6 proc. To przekłada się bezpośrednio na budżety polskich rodzin.

77 proc. badanych z raportu "Pierwsza Komunia 2026 - oczekiwania i wydatki" uważa, że stać ich na przyjęcie komunijne bez zaciągania pożyczki. Co trzeci rodzic deklaruje jednak, że woli ograniczyć skalę uroczystości, niż się zadłużać.

"Rodzice wolą ograniczyć skalę przyjęcia, niż przez wiele miesięcy odczuwać skutki jednorazowego wydatku. To sygnał, że mimo silnej presji część rodzin potrafi postawić granicę i dostosować plany do możliwości budżetu" - komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

red. / polsatnews.pl