Rybacy nie wierzyli własnym oczom. Złowili zwierzę, które zdarza się raz na 50 milionów
U wybrzeży Cape Cod w stanie Massachusetts natrafiono na niezwykły okaz homara. Zwierzę miało wyraźnie podzielone, dwukolorowe ciało, po jednej stronie ciemnobrązowe, po drugiej pomarańczowe. Jak podkreślają biolodzy morscy, tak rzadkie osobniki pojawiają się ekstremalnie rzadko. Szacunki mówią o jednym przypadku na 50 milionów.
- Wyjątkowy, dwubarwny homar to efekt chimeryzmu genetycznego
- Homar z Cape Cod trafił do ośrodka badawczego Woods Hole Science Aquarium
- Homary wielobarwne są niezwykle rzadkie, a dwubarwne plasują się za albinotycznymi i tymi o barwie waty cukrowej
- Nietypowo ubarwione homary mają mniejsze szanse na przetrwanie w naturze ze względu na brak kamuflażu
Złowionego niedawno homara cechuje wyjątkowa dwubarwność (ang. split coloration), czyli niemal idealny podział pigmentacji na dwie połowy ciała. Zjawisko to wynika z chimeryzmu genetycznego.
"Dwubarwność powstaje, gdy dwa zapłodnione, niezłożone jaja stykają się ze sobą i jedno wchłania drugie. W ten sposób powstaje homar z dwoma zestawami informacji genetycznej i zdolnością do magazynowania pigmentów w różny sposób po obu stronach skorupy"- wyjaśnia Julia Studley, biolog z Woods Hole Science Aquarium, w rozmowie z Popular Science.
ZOBACZ: W kilku miejscach na mapie Polski kleszcze atakują najchętniej. Lepiej uważać
Spotkanie tak wyjątkowego okazu jest dla biologów niewątpliwą okazją do badań nad ekspresją genów, asymetrią rozwojową oraz wpływem mutacji na fenotyp skorupiaków.
Losy homara z Cape Cod. Zwierzę jest bezpieczne
Zamiast trafić na rynek, homar został zabezpieczony i przekazany przez Wellfleet Shellfish do Woods Hole Science Aquarium (jednej z najstarszych placówek badawczych w regionie, założonej w 1875 roku). Po zakończeniu prac i ponownym otwarciu akwarium w przyszłym roku, okaz ma zostać udostępniony odwiedzającym.
Decyzja o przekazaniu zwierzęcia do instytucji naukowej jest standardową praktyką w przypadku ekstremalnie rzadkich znalezisk. Pozwala na długoterminową obserwację, dokumentację i edukację odwiedzających. Według American Oceans homary wielobarwne są drugą najrzadszą odmianą kolorystyczną. Rzadziej spotykane są tylko:
- homary albinotyczne, całkowicie pozbawione pigmentacji (trafia się raz na 100 milionów)
- homary o ubarwieniu przypominającym watę cukrową - miks pastelowego róż i błękitu (również raz na 100 milionów)
ZOBACZ: Grzybiarze zacierają ręce. W maju możliwy pierwszy wysyp borowików
Nieco częściej, ale wciąż wyjątkowo, spotyka się homary kaliko i pomarańczowe (raz na 30 milionów) oraz niebieskie (raz na dwa miliony).
Niestety, homary o nietypowym ubarwieniu są w naturze łatwym łupem dla drapieżników. Jak wyjaśnia Dan Brandt, dyrektor operacyjny Wellfleet Shellfish Company, w wywiadzie dla Popular Science "homary o nietypowym ubarwieniu często nie mają kamuflażu pozwalającego na dłuższe przetrwanie. [...] Ten osobnik osiągnął wagę ponad trzech funtów, oznacza to, że wiele przeszedł".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej