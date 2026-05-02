Złowionego niedawno homara cechuje wyjątkowa dwubarwność (ang. split coloration), czyli niemal idealny podział pigmentacji na dwie połowy ciała. Zjawisko to wynika z chimeryzmu genetycznego.

"Dwubarwność powstaje, gdy dwa zapłodnione, niezłożone jaja stykają się ze sobą i jedno wchłania drugie. W ten sposób powstaje homar z dwoma zestawami informacji genetycznej i zdolnością do magazynowania pigmentów w różny sposób po obu stronach skorupy"- wyjaśnia Julia Studley, biolog z Woods Hole Science Aquarium, w rozmowie z Popular Science.

Spotkanie tak wyjątkowego okazu jest dla biologów niewątpliwą okazją do badań nad ekspresją genów, asymetrią rozwojową oraz wpływem mutacji na fenotyp skorupiaków.

Dwukolorowy homar z Cape Cod trafił do ośrodka badawczego

Losy homara z Cape Cod. Zwierzę jest bezpieczne

Zamiast trafić na rynek, homar został zabezpieczony i przekazany przez Wellfleet Shellfish do Woods Hole Science Aquarium (jednej z najstarszych placówek badawczych w regionie, założonej w 1875 roku). Po zakończeniu prac i ponownym otwarciu akwarium w przyszłym roku, okaz ma zostać udostępniony odwiedzającym.

Decyzja o przekazaniu zwierzęcia do instytucji naukowej jest standardową praktyką w przypadku ekstremalnie rzadkich znalezisk. Pozwala na długoterminową obserwację, dokumentację i edukację odwiedzających. Według American Oceans homary wielobarwne są drugą najrzadszą odmianą kolorystyczną. Rzadziej spotykane są tylko:

homary albinotyczne , całkowicie pozbawione pigmentacji (trafia się raz na 100 milionów)

homary o ubarwieniu przypominającym watę cukrową - miks pastelowego róż i błękitu (również raz na 100 milionów)

Nieco częściej, ale wciąż wyjątkowo, spotyka się homary kaliko i pomarańczowe (raz na 30 milionów) oraz niebieskie (raz na dwa miliony).

Niestety, homary o nietypowym ubarwieniu są w naturze łatwym łupem dla drapieżników. Jak wyjaśnia Dan Brandt, dyrektor operacyjny Wellfleet Shellfish Company, w wywiadzie dla Popular Science "homary o nietypowym ubarwieniu często nie mają kamuflażu pozwalającego na dłuższe przetrwanie. [...] Ten osobnik osiągnął wagę ponad trzech funtów, oznacza to, że wiele przeszedł".

