Idealny dodatek do grilla. Najlepsze przepisy na sałatki
Grillowanie od lat jest jednym z ulubionych sposobów spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wraz z nadejściem cieplejszych dni Polacy ruszają do ogrodów, na działki i nad jeziora. Na talerzu najczęściej lądują mięsa i kiełbasy, ale czym byłby grill bez smakowitych dodatków?
- Sałatki stanowią lekkie i zdrowe uzupełnienie grillowych potraw, dostarczając błonnika i witamin
- Wartości odżywcze sałatek pochodzą z warzyw, ciecierzycy, sera feta czy pestek, wspierając trawienie
- Proste przepisy obejmują klasyczną sałatkę pomidorowo-ogórkową oraz sałatkę z rukolą i fetą
- Bardziej sycące opcje to sałatka z ciecierzycą i papryką lub ziemniaczana z sosem jogurtowym
Lekkie, świeże i różnorodne... sałatki świetnie równoważą ciężkość klasycznej kiełbasy czy karkówki. To obowiązkowy punkt każdego grilla.
Dlaczego warto jeść sałatki podczas grilla?
Błonnik z warzyw wspomaga trawienie ciężkich, tłustych potraw, a nie ma co się oszukiwać, że imprezy plenerowe nie sprzyjają lekkostrawnym wyborom. Według zaleceń FAO/WHO dorosły człowiek powinien spożywać ok. 25 g błonnika dziennie, a surowe warzywa to jedno z jego najlepszych źródeł.
ZOBACZ: Nadciśnienie to nie tylko wina soli. Ten minerał zadziała jak eliksir
Prawdziwą bombą błonnikową jest ciecierzyca. Jedna puszka dostarcza go niemal tyle, ile wynosi całe dzienne zapotrzebowanie. Surowe warzywa jak rukola czy pomidorki, mają go mniej, ale za to są świetnym źródłem witamin K, A i C oraz wapnia i potasu.
Klasyka z pomidorem i ogórkiem
Trudno o prostszą sałatkę, a jednocześnie o bardziej uniwersalną. Świetnie sprawdza się przy każdym mięsie.
Składniki:
- 3 średnie pomidory
- 1 duży ogórek gruntowy
- pół czerwonej cebuli
- garść koperku lub natki pietruszki
- 2 łyżki oliwy lub oleju
- sól, pieprz, sól ziołowa lub gotowa chrupiąca mieszanka przypraw
Pomidory i ogórka kroimy na większe kawałki. Nie za drobno, żeby sałatka nie puściła za dużo soku. Cebulę cienko w piórka. Wszystko mieszamy, polewamy oliwą, dodajemy koperek lub pietruszkę i doprawiamy. Gotowe w 5 minut!
Sałata z rukolą, fetą i pestkami
Jeśli jednak potrzeba czegoś bardziej wyrafinowanego, idealna będzie sałatka na bazie rukoli. Jej lekko pikantny smak doskonale komponuje się ze słonym serem feta i słodyczą pomidorków koktajlowych.
Składniki:
- 100 g rukoli
- 200 g pomidorków koktajlowych
- 100 g sera feta
- garść pestek dyni lub słonecznika
- 3 łyżki oliwy
- sok z połowy cytryny
- łyżeczka miodu, łyżeczka musztardy
Pestki prażymy na suchej patelni przez 2-3 minuty. Pomidorki przekrawamy na pół, fetę kruszymy palcami. Układamy na rukolę. Oliwę, sok z cytryny, miód i musztardę mieszamy w słoiczku i polewamy sałatkę tuż przed podaniem, dzięki temu rukola nie więdnie.
Sałatka z ciecierzycą, grillowaną papryką i miętą
Ciecierzyca przy grillu to niedoceniany klasyk. Syta, pełna białka i świetna dla tych, którzy nie jedzą mięsa.
Składniki:
- 1 puszka ciecierzycy (400 g)
- 2 papryki (czerwona i żółta)
- 100 g fety
- garść świeżej mięty
- 2 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia
- sok z połowy cytryny
- sól, pieprz
Obie papryki grillujemy w całości, aż skórka lekko sczernieje. Wtedy studzimy, obieramy i kroimy w paski. Ciecierzycę odsączamy i opłukujemy. Fetę kruszymy palcami, miętę grubo siekamy. Wszystko mieszamy, polewamy oliwą i sokiem z cytryny. Na koniec mięta, która nadaje kompozycji świeżości.
Sałatka ziemniaczana z sosem jogurtowo-musztardowym
Bardziej sycąca opcja, dobra jako główny dodatek do mięsa. Zamiast klasycznego majonezu, lepiej postawić na lżejszy sos na bazie jogurtu. Uwaga, sałatka smakuje najlepiej, gdy postoi trochę w lodówce, więc warto ją zrobić wcześniej.
Składniki:
- 600 g ziemniaków
- 3 ogórki kiszone
- 3 jajka
- pęczek szczypiorku
Sos:
- 150 g jogurtu naturalnego
- 2 łyżki musztardy
- 1 łyżka majonezu (lub sosu tatarskiego czy czosnkowego)
- sól, pieprz
Ziemniaki gotujemy w mundurkach, studzimy i kroimy w kostkę. Jajka gotujemy na twardo, kroimy w ćwiartki. Ogórki drobno siekamy, szczypiorek kroimy. Składniki sosu mieszamy i doprawiamy. Wszystko łączymy i odstawiamy na co najmniej 30 minut do lodówki. Sałatka potrzebuje czasu, żeby smaki się przegryzły.
