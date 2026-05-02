Lekkie, świeże i różnorodne... sałatki świetnie równoważą ciężkość klasycznej kiełbasy czy karkówki. To obowiązkowy punkt każdego grilla.

Dlaczego warto jeść sałatki podczas grilla?

Błonnik z warzyw wspomaga trawienie ciężkich, tłustych potraw, a nie ma co się oszukiwać, że imprezy plenerowe nie sprzyjają lekkostrawnym wyborom. Według zaleceń FAO/WHO dorosły człowiek powinien spożywać ok. 25 g błonnika dziennie, a surowe warzywa to jedno z jego najlepszych źródeł.

Prawdziwą bombą błonnikową jest ciecierzyca. Jedna puszka dostarcza go niemal tyle, ile wynosi całe dzienne zapotrzebowanie. Surowe warzywa jak rukola czy pomidorki, mają go mniej, ale za to są świetnym źródłem witamin K, A i C oraz wapnia i potasu.

Klasyka z pomidorem i ogórkiem

Trudno o prostszą sałatkę, a jednocześnie o bardziej uniwersalną. Świetnie sprawdza się przy każdym mięsie.

Składniki:

3 średnie pomidory

1 duży ogórek gruntowy

pół czerwonej cebuli

garść koperku lub natki pietruszki

2 łyżki oliwy lub oleju

sól, pieprz, sól ziołowa lub gotowa chrupiąca mieszanka przypraw

Pomidory i ogórka kroimy na większe kawałki. Nie za drobno, żeby sałatka nie puściła za dużo soku. Cebulę cienko w piórka. Wszystko mieszamy, polewamy oliwą, dodajemy koperek lub pietruszkę i doprawiamy. Gotowe w 5 minut!

Sałata z rukolą, fetą i pestkami

Jeśli jednak potrzeba czegoś bardziej wyrafinowanego, idealna będzie sałatka na bazie rukoli. Jej lekko pikantny smak doskonale komponuje się ze słonym serem feta i słodyczą pomidorków koktajlowych.

Składniki:

100 g rukoli

200 g pomidorków koktajlowych

100 g sera feta

garść pestek dyni lub słonecznika

3 łyżki oliwy

sok z połowy cytryny

łyżeczka miodu, łyżeczka musztardy

Pestki prażymy na suchej patelni przez 2-3 minuty. Pomidorki przekrawamy na pół, fetę kruszymy palcami. Układamy na rukolę. Oliwę, sok z cytryny, miód i musztardę mieszamy w słoiczku i polewamy sałatkę tuż przed podaniem, dzięki temu rukola nie więdnie.

Sałatka z ciecierzycą, grillowaną papryką i miętą

Ciecierzyca przy grillu to niedoceniany klasyk. Syta, pełna białka i świetna dla tych, którzy nie jedzą mięsa.

Składniki:

1 puszka ciecierzycy (400 g)

2 papryki (czerwona i żółta)

100 g fety

garść świeżej mięty

2 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia

sok z połowy cytryny

sól, pieprz

Obie papryki grillujemy w całości, aż skórka lekko sczernieje. Wtedy studzimy, obieramy i kroimy w paski. Ciecierzycę odsączamy i opłukujemy. Fetę kruszymy palcami, miętę grubo siekamy. Wszystko mieszamy, polewamy oliwą i sokiem z cytryny. Na koniec mięta, która nadaje kompozycji świeżości.

Sałatka ziemniaczana z sosem jogurtowo-musztardowym

Bardziej sycąca opcja, dobra jako główny dodatek do mięsa. Zamiast klasycznego majonezu, lepiej postawić na lżejszy sos na bazie jogurtu. Uwaga, sałatka smakuje najlepiej, gdy postoi trochę w lodówce, więc warto ją zrobić wcześniej.

Składniki:

600 g ziemniaków

3 ogórki kiszone

3 jajka

pęczek szczypiorku

Sos:

150 g jogurtu naturalnego

2 łyżki musztardy

1 łyżka majonezu (lub sosu tatarskiego czy czosnkowego)

sól, pieprz

Ziemniaki gotujemy w mundurkach, studzimy i kroimy w kostkę. Jajka gotujemy na twardo, kroimy w ćwiartki. Ogórki drobno siekamy, szczypiorek kroimy. Składniki sosu mieszamy i doprawiamy. Wszystko łączymy i odstawiamy na co najmniej 30 minut do lodówki. Sałatka potrzebuje czasu, żeby smaki się przegryzły.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl