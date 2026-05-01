Na początku maja przypada maksimum aktywności roju meteorów Eta Akwarydy, który związany jest ze słynną kometą Halleya. Zjawisko będzie najlepiej widoczne 5 i 6 maja nad ranem, w godzinach przed świtem.

Meteory poruszają się z bardzo dużą prędkością - około 64 km na sekundę - i mogą pozostawiać na niebie jasne, krótkotrwałe smugi. W sprzyjających warunkach można zobaczyć nawet do około 50 meteorów na godzinę.

Najlepsze warunki do obserwacji zapewnia ciemne niebo, z dala od miejskich świateł. Warto także dać oczom czas na przyzwyczajenie się do ciemności.

What’s in the night sky for May?



In this month’s episode of “What’s Up,” see how to spot the Eta Aquarid meteor shower, find out when we’ll get a blue moon, and learn more about a celestial meetup between the Moon and Venus.



Koniunkcja Księżyca i Wenus - jasne zjawisko po zachodzie słońca

Kolejne widowiskowe zjawisko nastąpi 18 maja, gdy na wieczornym niebie pojawi się koniunkcja Księżyca i Wenus. Oba obiekty będą widoczne blisko siebie tuż po zachodzie słońca.

ZOBACZ: Wyłączyli białe światło z latarni i "pomalowali" ulice na czerwono. Cel jest jeden

Wenus, często nazywana Gwiazdą Wieczorną, jest jednym z najjaśniejszych obiektów widocznych z Ziemi. Towarzyszący jej cienki sierp Księżyca ułatwi odnalezienie planety na niebie.

Na koniec miesiąca, 31 maja, przypada druga pełnia Księżyca w tym samym miesiącu kalendarzowym, określana jako "blue moon" ( niebieski Księżyc- red.).

