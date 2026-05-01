Spójrz w niebo w maju. Czekają nas trzy niezwykłe zjawiska

Maj 2026 roku przyniesie kilka efektownych zjawisk na nocnym niebie. Wśród nich znajdą się deszcz meteorów Eta Akwarydy, zbliżenie Księżyca i Wenus oraz pojawienie się tzw. blue moon. Część z nich będzie można obserwować gołym okiem.

Księżyc i Wenus zabłysną na wieczornym niebie

Na początku maja przypada maksimum aktywności roju meteorów Eta Akwarydy, który związany jest ze słynną kometą Halleya. Zjawisko będzie najlepiej widoczne 5 i 6 maja nad ranem, w godzinach przed świtem.

 

Meteory poruszają się z bardzo dużą prędkością - około 64 km na sekundę - i mogą pozostawiać na niebie jasne, krótkotrwałe smugi. W sprzyjających warunkach można zobaczyć nawet do około 50 meteorów na godzinę.

 

Najlepsze warunki do obserwacji zapewnia ciemne niebo, z dala od miejskich świateł. Warto także dać oczom czas na przyzwyczajenie się do ciemności.

 

 

Koniunkcja Księżyca i Wenus - jasne zjawisko po zachodzie słońca

Kolejne widowiskowe zjawisko nastąpi 18 maja, gdy na wieczornym niebie pojawi się koniunkcja Księżyca i Wenus. Oba obiekty będą widoczne blisko siebie tuż po zachodzie słońca.

 

Wenus, często nazywana Gwiazdą Wieczorną, jest jednym z najjaśniejszych obiektów widocznych z Ziemi. Towarzyszący jej cienki sierp Księżyca ułatwi odnalezienie planety na niebie.

 

Na koniec miesiąca, 31 maja, przypada druga pełnia Księżyca w tym samym miesiącu kalendarzowym, określana jako "blue moon" ( niebieski Księżyc- red.).

 

CIEKAWOSTKIETA AKWARYDYKOMETA HALLEYAKONIUNKCJA WENUSMETEORYNASANIEBIESKI KSIĘŻYCOBSERWACJA NIEBAWENUS

