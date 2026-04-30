Wyludnianie to problem, z którym zmaga się wiele hiszpańskich regionów. Nie inaczej jest w prowincji Soria, gdzie leży wioska Arenillas (oddalona ok. 126 km od Madrytu). To właśnie tam władze gminy, na czele z burmistrz Sonią Tobaruela, rozpoczęły nietypową akcję - zachęcają do przeprowadzki, oferując darmowe mieszkania oraz miejsca pracy.

Program przyciąga ludzi z całego świata

Program błyskawicznie wzbudził zainteresowanie na całym świecie. Jak donosi El Heraldo de Soria, wieści szybko dotarły do mediów w Niemczech, Francji, czy w pozostałych krajach. Skala zgłoszeń zaskoczyła nawet same władze Arenillas.

- Z dnia na dzień mamy tysiąc maili i tak jest od dwóch tygodni. Na początku przyszło 500 i pomyśleliśmy: no dobrze. Teraz jednak dostaliśmy kolejne między 7 a 8 tysięcy maili - przyznała Sonia Tobaruela w rozmowie z El Heraldo de Soria.

Zgodnie z informacjami podanymi przez władze, zgłoszenia napłynęły głównie z Ameryki Południowej, a konkretnie z:

Dominikany

Wenezueli

Chile

Argentyny

Meksyku

Nie brakuje również zainteresowania ze strony Europejczyków.

Hiszpania się wyludnia

Arenillas to jeden z wielu przykładów zjawiska zwanego España vaciada (opustoszała Hiszpania). Według statystyk Banku Hiszpanii ok. 42 proc. hiszpańskich gmin jest zagrożonych wyludnieniem (mowa o 3403 miejscowościach). Regiony pustoszeją, bo młodzi wyjeżdżają do miast i nie wracają, a dzieci rodzi się coraz mniej.

Gmina Arenillas nie poddaje się

Na stałe w Arenillas mieszka dziś około 40 osób. Latem populacja rośnie. Dawni mieszkańcy przyjeżdżają na święta i na Boina Fest, coroczny festiwal muzyczny organizowany od 2015 roku. Darmowe wydarzenie ściąga do wioski ponad tysiąc gości.

Wikimedia Commons Władze Arenillas oferują darmowe mieszkania i miejsca pracy

Spadek liczby mieszkańców wyraźnie wpływa na funkcjonowanie wsi. Maleje zapotrzebowanie na usługi, a utrzymanie infrastruktury staje się coraz trudniejsze. Władze lokalne nie mają złudzeń, że bez napływu nowych mieszkańców Arenillas będzie dalej się wyludniać. Postanowili działać, zanim będzie za późno.

Jak podaje portal Agrural, impulsem do ogłoszenia oferty było zwolnienie się jednego z siedmiu wyremontowanych domów komunalnych. Ich odbudowa to efekt ponad czterech dekad pracy lokalnego samorządu i Stowarzyszenia Kulturalnego na rzecz ratowania dziedzictwa wioski.

Kto może dostać mieszkanie i pracę w Arenillas?

Oferta jest skierowana do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które chcą osiąść tu na stałe. Władze oferują bezpłatne mieszkanie. Płaci się jedynie rachunki. W zamian istnieje możliwość prowadzenia wioskowego baru, który jest sercem lokalnej społeczności.

"Celem jest zaludnienie miejscowości oraz zapewnienie funkcjonowania baru w zamian za udostępnienie lokalu mieszkalnego" - wyjaśniła burmistrz Tobaruela w rozmowie z radiem COPE.

Rodziny nie muszą martwić się o szkołę. Dzieci dojeżdżają bezpłatnie do Berlanga de Duero, oddalonego o 20 km. Transport finansuje Junta de Castilla y León, czyli władze regionalne. Wioska ma też szybkie łącze internetowe, dla osób pracujących zdalnie może to być dodatkowy argument za przeprowadzką.

Warto dodać, że dostępna jest również praca na stanowisku murarza.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowani powinni skontaktować się bezpośrednio z urzędem gminy. Aktualne dane kontaktowe oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie Arenillas. Można też napisać na adres ayuntamiento@arenillas.es lub zadzwonić pod numer 975 185 117.

We wniosku należy opisać sytuację rodzinną, motywację oraz doświadczenie zawodowe. Rodziny, które przejdą wstępną selekcję, zostaną zaproszone do osobistego odwiedzenia wioski.

red. / polsatnews.pl