Drzemki u seniorów mogą być sygnałem alarmowym. Naukowcy zbadali, co oznaczają

Szacuje się, że około 20-60 proc. seniorów regularnie drzemie w ciągu dnia. Dla większości to niewinny nawyk. Naukowcy od jakiegoś czasu zauważają jednak, że u osób starszych częste drzemki pojawiają się razem z poważnymi schorzeniami.

Badacze z Mass General Brigham przeanalizowali dane z projektu Rush University Memory and Aging Project, wieloletniego badania, które od 1997 roku śledzi sprawność poznawczą osób po 55. roku życia z północnego Illinois. Od 2005 roku uczestnicy nosili monitory nadgarstkowe, rejestrujące okresy aktywności i snu. Do 2025 roku zebrano dane od łącznie 1338 osób.

Rano czy po południu? Pora snu ma znaczenie

Najnowsze wyniki opublikowane w kwietniu 2026 r. w czasopiśmie "JAMA Network Open" są zaskakujące. Dłuższe i częstsze drzemki, a zwłaszcza poranne, wiązały się z wyższym ryzykiem zgonu. Naukowcy przeanalizowali dane z 19 lat obserwacji i przeanalizowali, jak nawyki seniorów przekładają się na ogólną śmiertelność.

Co dokładnie ustalono? Każda dodatkowa godzina dziennych drzemek wiązała się z 13 proc. wzrostem ryzyka śmiertelności. Każda kolejna drzemka w ciągu dnia zwiększała to ryzyko o około 7 proc.

Pora dnia też miała znaczenie. Ryzyko zgonu u osób drzemiących rano było o blisko 30 proc. wyższe niż u tych, które odpoczywały wczesnym popołudniem. Ale uwaga, to nie oznacza, że drzemka sama w sobie zabija.

Drzemka jest ważnym sygnałem, na który warto zwrócić uwagę

- Należy pamiętać, że to korelacja, a nie związek przyczynowo-skutkowy - mówi jedna z autorek badania dr Chenlu Gao z Katedry Anestezjologii w Mass General Brigham. Mówiąc prościej, drzemki współwystępują z problemami zdrowotnymi, ale nie muszą być ich przyczyną.

Częste zasypianie w ciągu dnia to według badaczki sygnał, że organizm sobie z czymś nie radzi. Może to być chociażby choroba przewlekła albo rozregulowany rytm dobowy.

Związek między drzemkami a zdrowiem seniorów nie jest nowym tematem. Wcześniejsze badania łączyły je już z nadciśnieniem czy udarem. Tamte analizy miały jednak pewną wadę, jak przyznają sami naukowcy z Mass General Brigham, opierały się na deklaracjach samych seniorów, a nie na obiektywnych pomiarach.

Najnowsze badanie poszło więc o krok dalej. Opierało się na twardych danych. Naukowcy przeanalizowali dane z opasek noszonych na nadgarstku przez 1338 seniorów, które śledziły ich aktywność.

Zegarek na ręku może się przydać

Naukowcy widzą w tych wynikach przede wszystkim szansę na wczesne wykrywanie chorób.

"Nasze badanie jest jednym z pierwszych, które wykazało związek między obiektywnie mierzonymi wzorcami drzemek a śmiertelnością i sugeruje, że monitorowanie wzorców drzemek ma ogromną wartość kliniczną w celu wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych" - podkreśla dr Gao w komunikacie prasowym Mass General Brigham.

Zdaniem badaczki wyniki te otwierają drzwi do nowego podejścia w medycynie. Zwykła opaska na nadgarstku mogłaby w przyszłości być pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla lekarza. - Możemy argumentować za wdrożeniem przenośnych urządzeń do pomiaru drzemek w ciągu dnia, aby przewidywać stan zdrowia i zapobiegać jego dalszemu pogarszaniu się - zaznaczyła.

Kiedy drzemka powinna zaniepokoić?

Jak rozpoznać, że drzemka przestała być niewinnym odpoczynkiem? Sygnałem alarmowym staje się sytuacja, gdy senior:

drzemie wielokrotnie w ciągu dnia

zasypia głównie rano (co może świadczyć o zaburzonym rytmie dobowym)

zauważa wyraźny wzrost potrzeby snu w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami

W takich przypadkach warto skonsultować się z lekarzem i wykonać badania, które wykluczą ewentualne schorzenia.

red. / polsatnews.pl