Matka i córka z Teksasu, przebywające na wakacjach we Włoszech, zdecydowały się na wykupienie wszystkich okazów znajdujących się w restauracyjnym akwarium.

Po przetransportowaniu zwierząt na plażę, w miejscowości Castellammare di Stabia, Amerykanki wypuściły je do wody, dokumentując całe zajście w mediach społecznościowych. W wiadomości do restauratorów stwierdziły, że warto było to zrobić, nawet jeśli zwierzęta przeżyją tylko kilka dni.

ZOBACZ: Porcelana, czekolada, jedwab? Z czego słynie miasto Miśnia?

Zagrożenie dla ekosystemu: Gatunki obce i choroby

Lokalne media oraz Regionalna Agencja Ochrony Środowiska z Kampanii wskazują na poważne skutki ekologiczne tego zdarzenia. Homary serwowane w tamtejszych lokalach to zazwyczaj gatunki obce dla Morza Śródziemnego, głównie homar amerykański pochodzący z Atlantyku.

Ich obecność w lokalnych wodach wiąże się z ryzykiem zniszczenia ekosystemu oraz przenoszenia chorób groźnych dla rodzimej fauny. Dodatkowo zwierzęta po czasie spędzonym w akwariach narażone są na zabójczy dla nich szok termiczny.

ZOBACZ: Król Karol III nie szczędził uszczypliwości. Trump nawiązał do wojny: Zgadza się ze mną

Surowe kary dla turystek: Nawet 150 tysięcy euro grzywny

Sprawą zajmuje się obecnie włoskie Ministerstwo Środowiska, które przeanalizuje skalę spowodowanego ryzyka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyrządzenie takich szkód w środowisku grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Sankcje finansowe są równie dotkliwe - grzywna może wynieść od 10 tysięcy do nawet 150 tysięcy euro.

