Trudno nie wzbudzić podejrzeń, kiedy wygrywa się na loteriach kilka razy z rzędu. Jednak opisywane w tym tekście osoby zgromadziły majątek w najzupełniej legalny sposób. Z gry losowej uczynili przewidywalne źródło utrzymania.

Błąd "Rolldown". Seniorzy i studenci skrzętnie go wykorzystali

Jednym z najsłynniejszych przykładów rozpracowania gry jest Cash WinFall w USA. Zastosowano tam rozwiązanie "Rolldown". Polegało ono na tym, że jeśli przez pewien czas nikt nie zdobył głównej nagrody, dzielono ją w całości na tych, którzy trafili 4 lub 5 liczb. Znacznie zwiększało to szansę zdobycia całej puli. Twórcy gry nie przewidzieli, że ktoś może celowo wykupić odpowiednio dużą liczbę losów, by niemal zagwarantować sobie wygraną niższego szczebla. Z matematycznego punktu widzenia wystarczyło po prostu kupić odpowiednio dużo kuponów.

Tą metodą senior z Michigan, Jerry Selbee, posiadacz licencjatu z matematyki, wyliczył, że na każde wydane 1100 dolarów, przypada 1900 "zwrotu". W efekcie Selbee wraz z żoną Margeną inwestowali w każde z 7 losowań w roku. Przez 9 lat ich firma GS Investment Strategies zarobiła ponad 26 mln dolarów brutto i prawie 8 mln dolarów zysku netto.

Podobną technikę zastosowali studenci z MIT. Kilka lat wcześniej, podczas pracy nad projektem szkolnym, odkryli że Cash WinFall przez kilka dni, co trzy miesiące był najbardziej opłacalną loterią w kraju. Zakup losów za ok. 100 tys. dolarów w tym czasie niemal gwarantował zysk, a zakup za 600 tys. dolarów dawał 15-20 proc. zwrotu. Studenci Stworzyli syndykat i do 2005 r. zarobili niemal 8 mln dolarów. Jak podało Time do 2010 roku udało im się znaleźć sposób na wygranie całej puli nagród w jednym losowaniu.

Gdy sprawę opisał Boston Globe, władze wszczęły śledztwo. Poprowadził je inspektor generalny stanu Massachusetts Greg Sullivan, który przesłuchał dziesiątki osób i przejrzał tysiące dokumentów. Nie wykrył żadnych nieprawidłowości. - Byłem zdumiony, że ci geniusze matematyczni znaleźli legalny sposób na wygranie stanowej loterii i zarobienie milionów - podsumował.

Ekonomista wykupił wszystkie losy

Inny ciekawy przykład "zhakowania" systemu pochodzi z Europy Środkowo-Wschodniej. Rumuńsko-australijski ekonomista Stefan Mandel wygrywał w swoim kraju i za granicą, dzięki poniższemu systemowi:

obliczenie sumy możliwych kombinacji znalezienie loterii, w której główna wygrana jest co najmniej trzykrotnie większa od liczby kombinacji zebranie środków na opłacenie każdego wariantu (Mandel współdziałał raz z ponad 2500 inwestorami, by nabyć wszystkie losy) wydrukowanie w domu milionów gotowych kuponów z wypełnionymi możliwymi cyframi (dziś jest to zabronione) dostarczenie kuponów do kolektury pobranie wygranej i podział pieniędzy

Mandel wygrał w ten sposób 14 razy, najpierw w Rumunii, następnie w Australii i w USA. Największą wygraną odniósł 15 lutego 1992 r. w loterii stanu Virginia, gdzie jackpot przekroczył 27 mln dolarów, a łącznie z nagrodami niższych szczebli syndykat zarobił jeszcze więcej. FBI i CIA wszczęły dochodzenie, ale nie wykryły żadnych nieprawidłowości. Dziś Mandel cieszy się spokojną emeryturą na wyspie Vanuatu na Pacyfiku.

Królowa zdrapek z Teksasu. Nierozwikłana tajemnica

Poza skreślaniem liczb istnieje szansa na znalezienie "kopalni" zwycięskich zdrapek. Joan Ginther z Teksasu wygrała w loterii cztery razy: w 1993 r. (5,4 mln dolarów), w 2006 r. (2 mln), w 2008 r. (3 mln) i w 2010 r. (10 mln) zgarniając łącznie 20,4 mln dolarów. Nigdy nie zdradziła swojej metody.

Ginther miała doktorat ze statystyki na Uniwersytecie Stanforda. Eksperci zauważyli, że większość jej wygranych pochodziła z jednego sklepu w jej rodzinnym mieście Bishop w Teksasie, choć sama mieszkała w Las Vegas. Według teorii przedstawionej przez dziennikarza śledczego Nathaniela Richa na łamach Harper's Magazine (2011), Ginther rozpracowała algorytm dystrybucji zdrapek.

Loteria grupowała zwycięskie losy w późniejszych partiach danej serii, a Ginther miała kupować bilety hurtowo w połowie biegu danej gry, kiedy szansa na wygraną była najwyższa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl