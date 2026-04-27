Wyniki, opublikowane 10 kwietnia 2026 r. w recenzowanym czasopiśmie eClinicalMedicine, rzucają nowe światło na znaczenie profilaktyki już w młodym wieku.

Najbardziej niebezpieczny moment

Badanie zespołu z Uniwersytetu w Lund ze Szwecji objęło ponad 600 tys. osób, których masa ciała była monitorowana w ciągu lat. Każdy uczestnik miał wykonane co najmniej trzy pomiary masy ciała. Otyłość definiowano jak osiągnięcie wskaźnika BMI równego 30 (lub więcej).

Wyniki okazały się jednoznaczne: osoby, u których otyłość pojawiła się między 17. a 29. rokiem życia, miały aż o ok. 70 proc. wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci w porównaniu z tymi, które nie zmagały się z otyłością do późniejszych lat życia.

Jak podkreśla w komunikacie Uniwersytetu w Lund Tanja Stocks, adiunkt epidemiologii na Uniwersytecie w Lund i współautorka badania:

"Najbardziej spójnym odkryciem jest to, że przyrost masy ciała w młodszym wieku wiąże się z wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci w porównaniu z osobami, które przybierają na wadze mniej."

Dlaczego młody wiek ma znaczenie?

Ważnym czynnikiem może być czas trwania otyłości. Im wcześniej organizm zaczyna funkcjonować w warunkach nadmiernej masy ciała, tym dłużej jest narażony na tzw. stres metaboliczny. W praktyce oznacza to wieloletnie działanie takich procesów jak:

przewlekłe stany zapalne

insulinooporność

zaburzenia hormonalne

Zdaniem badaczy właśnie to długotrwałe obciążenie organizmu może prowadzić do szybszego "zużycia" układów odpowiedzialnych za zdrowie.

Serce i układy krążenia

Analiza wykazała, że największy udział w zwiększonej śmiertelności miały choroby sercowo-naczyniowe (w tym zawały serca i udary). Odpowiadały za 37 proc. zgonów w badanej grupie.

- Nasze ustalenia dotyczące wyższej śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych i wszystkich przyczyn związanych z wczesnym przyrostem masy ciała i otyłością wskazują, że kluczowym czynnikiem ryzyka może być czas trwania otyłości, a nie przyrost masy ciała w późnej dorosłości - poinformowali badacze w swojej pracy.

Otyłość była również powiązana z wyższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 oraz niektórych nowotworów, w szczególności raka wątroby u mężczyzn i raka macicy u kobiet.

Różne mechanizmy pomiędzy płciami

W przypadku kobiet ryzyko związane z otyłością było bardziej wyrównane niezależnie od wieku jej wystąpienia. Naukowcy, w tym Huyen Le, epidemiolog z Uniwersytetu w Lund, sugerują, że może mieć to związek ze zmianami hormonalnymi, np. w okresie menopauzy. Po jej nastąpieniu tkanka tłuszczowa staje się głównym źródłem krążącego estrogenu, co może wpływać na rozwój nowotworów (np. rak piersi).

Nie tylko waga, ale i styl życia

Badacze wyraźnie podkreślają, że analiza miała swoje ograniczenia. Nie uwzględniała m.in. diety, aktywności fizycznej, spożycia alkoholu ani chorób współistniejących. Mimo to skala badania i obiektywnie mierzone dane sprawiają, że wnioski są istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Źródło:

Le H, da Silva M, Bennet L et al. Weight trajectories and obesity onset between 17 and 60 years of age, and cause-specific mortality: the Obesity and Disease Development Sweden (ODDS) pooled cohort study, eClinicalMedicine, 2026; 0

