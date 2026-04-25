Coś, co zaczęło się jako zainteresowanie wąskiego grona zamożnych osób, przekształciło się w rozrastający się biznes, w którym terapie genowe, aktywacje telomerazy czy przeprogramowywanie komórek mają prowadzić swoistą walkę z naturalnym starzeniem się organizmu.

W grę wchodzą ogromne pieniądze, ryzyko i nadzieje na coś, co dla wielu pozostaje największym marzeniem - dłuższe, zdrowe życie.

Zjawisko "turystyki długowieczności"

Nowy trend polega na tym, że majętne osoby wyjeżdżają np. do zagranicznych klinik, aby korzystać z terapii niedostępnych lub nielegalnych w ich kraju. Chodzi przede wszystkim o eksperymentalne metody związane z terapią genową, które mają wpływać na procesy starzenia organizmu.

Jak opisuje serwis Slate, takie wyjazdy organizowane są m.in. do Hondurasu, Meksyku, Panamy i na Bahamy, czyli w miejsca, gdzie regulacje medyczne są mniej restrykcyjne niż w USA czy w Europie.

Bryan Johnson i terapia genowa folistatyną

Wśród osób, które zdecydowały się na takie terapie, jest m.in. Bryan Johnson, amerykański miliarder i twórca projektu Blueprint. Biznesmen od lat inwestuje znaczne środki w eksperymenty medyczne mające spowolnić starzenie.

Poddał się m.in. terapii genowej folistatyną w Prósperie (prywatnej strefie eksperymentalnej na honduraskiej wyspie Roatán). Średnia jej wartość to ok. 25 000 dolarów (ok. 90-100 tys. zł) za jedną dawkę. Zabiegu dokonała firma Minicircle.

- Człowiek ma limit 120 lat i jak dotąd nikt nie jest w stanie go przekroczyć. Terapia genowa może być rozwiązaniem. To podróż w poszukiwaniu źródła młodości - poinformował Johnson w jednym ze swoich filmów na kanale na YouTube.

Follistatyna to białko, które miało hamować utratę mięśni związaną z wiekiem i zmniejszać stany zapalne. Poza terapią Johnson przyjmował każdego dnia ponad 100 suplementów, poddawał się regularnym rezonansom magnetycznym i badał krew co kilka tygodni. Jego zespół monitorował ponad 30 parametrów fizjologicznych.

Środowisko naukowe odpowiada na terapię genową

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez MIT Technology Review, rezerwę wobec metod Minicircle wyrazili m.in. Mark Kay (profesor genetyki ze Stanfordu), Robert Kotin (ekspert od terapii genowej z Uniwersytetu Massachusetts) oraz Leigh Turner (profesor bioetyki z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine).

Przykładowo Kotin poinformował, że: "Gdybym chciał stworzyć lek na odmłodzenie, nie sądzę, żeby była to folistatyna". Zaś Turner ostrzegał, że brak nadzoru nad klinikami działającymi w strefach o obniżonych regulacjach może "stwarzać poważne ryzyko dla pacjentów."

Nie brakuje jednak i głosów ostrożnie przychylnych. George Church, profesor genetyki w Harvard Medical School, stwierdził, że ewolucja biohackingu w kierunku pełnoprawnych badań klinicznych może zapowiadać rewolucję w obniżaniu kosztów medycyny, dodając jednak zastrzeżenie: "Dopóki nic nie pójdzie źle".

Jak działa terapia genowa?

W największym uproszczeniu terapia genowa polega na modyfikowaniu lub "naprawianiu" genów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizmu. W kontekście długowieczności chodzi m.in. o:

redukcję stanów zapalnych

spowalnianie uszkodzeń DNA

wpływ na regenerację komórek

Niektóre zabiegi polegają na wstrzykiwaniu materiału genetycznego, który ma aktywować określone mechanizmy biologiczne. Problem w tym, że skutki takich ingerencji są wyjątkowo trudne do przewidzenia.

Większość badań przeprowadzono na zwierzętach. Jedno z badań z 2022 r. wykazało, że terapia wydłużyła medianę życia myszy o 32,5 proc. Natomiast publikacja została później wycofana na prośbę Biura ds. Regulacji Badań Uniwersytetu Rutgersa z uwagi na "rozbieżności danych". Badania na ludziach są wciąż na wczesnym etapie.

Inni zamożni Amerykanie również korzystają z eksperymentalnych terapii

Przypadek Bryana Johnsona to tylko najbardziej nagłośniony przykład rosnącego zjawiska. Jak opisuje serwis Slate, podobną drogą poszli również inni zamożni Amerykanie.

Kenneth Scott, były biznesmen z Florydy przeniósł się do Panamy, aby mieć stały dostęp do eksperymentalnych zabiegów w tamtejszej klinice Xtend. Martin Chitwood, prawnik z San Diego, podróżował do klinik w Meksyku i Hondurasie, gdzie przyjął m.in. terapię follistatyną oraz klotho (białkiem, którego podwyższony poziom ma według zwolenników tej metody poprawiać funkcje poznawcze i zwalczać stany zapalne).

Zainteresowanie terapiami długowieczności nie ogranicza się jednak do biznesmenów i prawników. Według informacji opublikowanych przez portal Longevity Technology Khloé Kardashian poddała się terapii genowej VEGF (mającej stymulować wzrost naczyń krwionośnych) w klinice w Meksyku. Terapię opracowała firma Unlimited Bio, działająca w Próspera.

Źródło:

Jaijyan, Dabbu Kumar et al. New intranasal and injectable gene therapy for healthy life extension. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 119,20 (2022): e2121499119. doi:10.1073/pnas.2121499119

Polsat News

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl