Nadciśnienie to nie tylko wina soli. Ten minerał zadziała jak eliksir

Eksperci nie mają wątpliwości: nadciśnienie tętnicze jest "cichym zabójcą". Szacuje się, że w Polsce przypadłość ta dotyczy 10 milionów dorosłych. Potrafi przez lata nie dawać żadnych objawów, przez co nie jest skutecznie wykrywane i leczone. Rezultatem bywają powikłania, np. udar, zawał serca czy niewydolność nerek.

Zabójcze dawki soli

Dziś śmiało można mówić o nadciśnieniu jako chorobie cywilizacyjnej. Zjawisko to wiąże się między innymi ze zwiększonym spożyciem sodu, który jest głównym składnikiem soli kuchennej.

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że niemal cała światowa populacja przyjmuje za dużo tego pierwiastka. Podczas gdy jego średnie spożycie wynosi 4310 mg dziennie (odpowiednik niemal 11 g soli), zalecana dawka przez WHO jest dwukrotnie niższa (mniej niż 2000 mg dziennie).

Z szacunków WHO wynika, że nadmiar sodu powiązany jest z niemal 1,9 mln zgonów rocznie. Warto więc go ograniczyć, ale naukowcy potwierdzają, że odstawienie solniczki to jedynie pierwszy krok do sukcesu.

Potas zbalansuje sód. Ważne ustalenia naukowców

Ogromną rolę ma też do odegrania potas. Wskazali na to autorzy przekrojowej analizy opublikowanej w magazynie "Advances in Nutrition", w której pochylono się nad wynikami ponad 40 badań przeprowadzonych na różnych grupach populacyjnych.

"Stosunek sodu do potasu wydaje się być silniej związany z wynikami ciśnienia krwi niż sam sód lub potas osobno w populacjach dorosłych z nadciśnieniem" - wyjaśniają naukowcy w swojej pracy.

Strategia polegająca na jednoczesnej redukcji sodu i zwiększeniu spożycia potasu okazuje się zatem skuteczniejsza niż skupienie się wyłącznie na ograniczaniu soli.

Dieta bogata w potas. Na tę żywność najlepiej postawić

Warto nadmienić, że potas nie stanowi jedynie "pomocnika" w walce z nadmiarem przyprawy. Ten elektrolit ma duże znaczenie dla pracy serca, poprawnych skurczów mięśni czy przewodnictwa nerwowego.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej podkreśla, że zapewnienie sobie należytej ilości tego składnika obniża ryzyko kamicy nerkowej i poprawia kościec. Co ważne, dieta jest w tym zakresie skuteczniejsza niż suplementacja.

Dlatego, aby dostarczyć sobie zalecany poziom tego minerału (dla dorosłych 3500 mg dziennie), warto postawić na następującą żywność:

rośliny strączkowe (np. fasola biała i soja)

orzechy (pistacje, migdały)

warzywa (natka pietruszki, jarmuż, pomidor)

owoce (morele suszone, awokado, banan)

ryby (dorsz, karp, łosoś)

produkty zbożowe (mąka pszenna, płatki owsiane, komosa ryżowa)

NCEŻ zwraca uwagę, że same owoce i warzywa, jeśli zjada się ich 400 g dziennie, pokrywają 30 proc. dziennego zapotrzebowania na potas. Pełnoziarniste produkty, nasiona czy pestki pozwolą uzupełnić pozostałą rekomendowaną dawkę.

Źródło:

Perez, Vanessa, and Ellen T Chang. Sodium-to-potassium ratio and blood pressure, hypertension, and related factors. Advances in nutrition (Bethesda, Md.) vol. 5,6 712-41. 14 Nov. 2014, DOI:10.3945/an.114.006783

