W maju w polskich lasach sezon grzybowy nabiera tempa. Zaraz obok wiosennych gatunków pojawiają się pierwsze borowiki.

Jaka pogoda sprzyja majowemu grzybobraniu?

Według eksperymentalnej prognozy IMGW na terenie Polski w maju miesięczna suma opadów atmosferycznych i średnia temperatura najprawdopodobniej będą zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Oznacza to typową wiosenną aurę z przeplatającymi się okresami słońca i przelotnych deszczy. Dla grzybiarzy to dobra wiadomość, umiarkowana wilgotność i temperatury powyżej 10 st. C to idealne warunki do pojawienia się pierwszych owocników.

Po co czekać do jesieni, skoro już wiosną są grzyby?

W okresie maja można znaleźć wiele cenionych w kuchni gatunków, takich jak:

smardze (Morchella) - można je zbierać wyłącznie w wyznaczonych miejscach ze względu na częściową ochronę gatunkową

pieczarka łąkowa (Agaricus campestris) - często można ją spotkać na terenach otwartych, zwłaszcza tam, gdzie wypasane są zwierzęta

czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) - można ją spotkać już w marcu na martwych drzewach, które porasta

żagiew łuskowata (Cerioporus squamosus) - występuje powszechnie w lasach, wyjąwszy wysokie góry

W tym czasie można trafić też na okazy borowików, koźlarzy i podgrzybków.

ZOBACZ: Ludzkie udo jak stek. Tak zmienia nas popularna żywność

Tęsknotę za majowym grzybobraniem czuć w mediach społecznościowych. "Jak ja się nie mogę doczekać tych cudownych pierwszych borowików. Już w maju powinny się pojawić. Czy wy też tak macie?" - napisała na swoim profilu na Facebooku Grzybiarka z Gór (5 tys. obserwujących), wspominając zeszłoroczne zbiory.

Maj to czas pierwszych borowików i innych grzybów w polskich lasach

Uwaga na chronione gatunki

Nie wszystkie grzyby, które pojawiają się w maju, można legalnie zbierać. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 poz. 1408) smardze objęte są ochroną częściową. Zabronione jest zbieranie ich na terenach lasów. Jeśli grzybiarz zbagatelizuje prawo, może otrzymać mandat do 5000 zł.

ZOBACZ: Wysyp grzybów już się zaczął. Leśny "rarytas" pojawił się w lasach wcześniej niż zwykle

Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, smardze można natomiast bez obaw zbierać na prywatnych ogrodach i działkach, gdzie wyrastają na podłożu posypanym korą, a także w szkółkach leśnych i na terenach uprawnych oraz terenach zieleni miejskiej (np. w parkach).

Majowe grzyby mają swoje ulubione miejsca

Grzybów należy szukać przede wszystkich w lasach liściastych i mieszanych, na stanowiskach w pobliżu buków, brzóz, dębów i topoli. Warto również sprawdzić wilgotne zagłębienia terenu oraz obrzeża lasów. Wiele gatunków pojawia się też na otwartych przestrzeniach, np. pieczarki, które można spotkać na polanach i łąkach.

Według danych radaru grzybowego serwisu grzyby.pl, doniesienia o wiosennych grzybach napływają z całej Polski. Obecnie najwięcej zgłoszeń pochodzi z okolic Łodzi, Częstochowy, Kielc, Krakowa, Radomia i Rzeszowa. Aktywność jest też odnotowywana w okolicach Gdańska, Warszawy, Chełma i Przemyśla.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 poz. 1408)

