Coraz częściej mówi się o zagrożeniach płynących z wszechobecności małych drobin plastiku w ekosystemie. Chodzi np. o nanoplastik, czyli cząsteczki o rozmiarach nie większych niż 1000 nanometrów.

Są tak mikroskopijne, że ludzie nie są w stanie ich zobaczyć gołym okiem. Ale nieustannie mają z nimi do czynienia - jak się okazuje, także przy kontakcie z wodą.

Miliony ton nanoplastiku. Naukowcy są zszokowani

Potwierdziły to prace specjalistów z Królewskiego Holenderskiego Instytutu Badań Morskich oraz Uniwersytetu w Utrechcie, opublikowane w czasopiśmie "Nature". Przez kilka tygodni badacze przebywali na pokładzie statku pływającego po północnych wodach Oceanu Atlantyckiego. Pokonali drogę od archipelagu Azorów po szelf kontynentalny Europy.

W 12 różnych lokalizacjach pobrano próbki wody - zarówno z powierzchni, jak i z głębokości kilometra oraz z samego dna morskiego. Z tych próbek wyfiltrowano nanoplastik.

Odnalezioną masę ekstrapolowano na całą powierzchnię północnego Atlantyku. Wniosek? Unosi się tam 27 milionów ton tych szkodliwych cząsteczek. Jedna z uczestniczek badań, Sophie ten Hietbrink, przyznaje, że to "szokująca ilość".

Jednocześnie ustalenia te stanowią odpowiedź na paradoks brakującego plastiku - zaznacza. Paradoks ten związany jest ze świadomością, iż przez lata nie zlokalizowano całości wyprodukowanego dotąd tworzywa.

Za późno, by to posprzątać

Inny uczestnik projektu, prof. Helge Niemann, podkreśla, iż szacunki te pokazują, że jedynie na północnym obszarze Oceanu Atlantyckiego jest więcej nanoplastiku niż mikro- i makroplastiku unoszącego się we wszystkich oceanach świata. Ekspert nie ukrywa, że konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być naprawdę duże. Jak zauważa, drobiny te potrafią głęboko wnikać w ludzkie organizmy, trafiając nawet do mózgów.

- Występują nawet w tkance mózgowej. Skoro wiemy, że są tak wszechobecne w oceanach, logiczne jest, że przenikają cały ekosystem: od bakterii i innych mikroorganizmów po ryby i drapieżniki, takie jak ludzie - wyjaśnił w wypowiedzi dla NOS prof. Niemann. Nie ma on wątpliwości, że substancji tej nie da się już "uprzątnąć". Jedyne, co pozostaje, to zatrzymać jego dalsze przedostawanie się do środowiska, zanim będzie jeszcze gorzej.

Ocean pełen plastiku. Tak tam dociera

Jak to możliwe, że aż tyle syntetycznego odpadu znalazło się w głębinach? Drogi są różne. Częściowo jest to efekt rozpadania się większych fragmentów na mniejsze pod wpływem światła słonecznego.

Kolejną przyczyną jest "porywanie" tych elementów przez rzeki, które następnie wpadają do większych akwenów. Zapewne też niemała ilość trafia na wielkie wody drogą powietrzną. Są one transportowane m.in. z masami powietrza i opadają wraz z deszczem.

Źródło:

Ten Hietbrink, S., Materić, D., Holzinger, R., Groeskamp, S., & Niemann, H. (2025). Nanoplastic concentrations across the North Atlantic. Nature, 643(8071), 412–416. DOI: 10.1038/s41586-025-09218-1

