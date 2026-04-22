W praktyce wszystko zależy od oznakowania i to ono decyduje, czy można jechać, czy trzeba zejść z roweru. Nieznajomość tej różnicy może kosztować nie tylko mandat, ale też zdrowie.

Czy rowerzysta może jechać przez pasy?

Podstawowa zasada wynika wprost z art. 2. pkt 11. ustawy Prawo o ruchu drogowym, który definiuje przejście dla pieszych jako "powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi". Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone jest wyłącznie dla pieszych.

Z kolei art. 26. ust. 1. tej samej ustawy nakłada na kierowców obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Nie dotyczy to jednak rowerzystów, którzy nie zeszli z roweru.

Dlatego, aby legalnie skorzystać z tzw. zebry, należy zejść z roweru i go przeprowadzić. Tylko wtedy rowerzysta uzyskuje status pieszego.

Przejazd dla rowerów

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przejazdu dla rowerów. Został on zdefiniowany w art. 2. pkt 12.ustawy jako "powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przekraczania tych części drogi przez osoby kierujące rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi".

Zaś art. 27. ust. 1. ustawy stanowi, że "kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe lub wjeżdżającemu na ten przejazd".

Oznacza to, że w takim miejscu rowerzysta może legalnie przejechać przez jezdnię bez schodzenia z roweru.

Mandat za przejazd przez pasy

Choć przepisy nie mówią wprost o zakazie jazdy rowerem po pasach, wynika on z jedynej logicznej interpretacji powyższych zapisów. W praktyce policja traktuje takie zachowanie jako wykroczenie. Zgodnie z taryfikatorem mandatów, za nieprawidłowe korzystanie z przejścia dla pieszych rowerzysta może zapłacić ok. 100 zł.

To jednak najmniejszy problem. Znacznie większym jest ryzyko wypadku. W przypadku nawet małej kolizji rowerzysta może stracić zdrowie, a nawet życie.

Tak naprawdę różnica między pieszym a rowerzystą to przede wszystkim prędkość. Pieszy porusza się stosunkowo wolno i przewidywalnie, rowerzysta może pojawić się na przejściu nagle. Właśnie dlatego ustawodawca w Prawie o ruchu drogowym wyraźnie oddzielił te dwa przypadki, aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Wyjątek dla dzieci

Warto znać jeszcze jeden wyjątek. Zgodnie z art. 2. pkt 18. ustawy, dziecko do 10. roku życia jadące na rowerze jest traktowane jako pieszy. Oznacza to, że może ono korzystać z przejścia dla pieszych razem z opiekunem, bez konieczności schodzenia z pojazdu.

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251)

