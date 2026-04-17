Rugia ma powierzchnię 926 km², czyli niemal dwa razy więcej niż polska wyspa Uznam. Połączona jest ze stałym lądem mostem Rügenbrücke w Stralsundzie, który liczy prawie 3 kilometry długości.

Miejsce przyciąga miłośników przyrody oraz osoby zainteresowane historią regionu. Różnorodność krajobrazów i dziedzictwa kulturowego sprawia, że wyspa stanowi atrakcyjny kierunek zarówno na krótki wyjazd, jak i dłuższy pobyt.

Park Narodowy Jasmund i słynny Königsstuhl

Jednym z najważniejszych punktów na mapie Rugii jest Park Narodowy Jasmund, znany z klifów kredowych wznoszących się nad Morzem Bałtyckim. Najwyższy z nich, Königsstuhl, czyli Tron Królewski, wznosi się na 118 metrów nad poziomem morza.

Warto dodać, że Jasmund to paradoksalnie najmniejszy park narodowy w Niemczech, zajmujący zaledwie ok. 30 km². Mimo to nadrabia niesamowitymi widokami.

Na terenie parku znajdują się również stare lasy bukowe, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako część wpisu "Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy". Właśnie tu w XIX wieku malował Caspar David Friedrich. Jego słynny obraz "Skały kredowe na Rugii" wisi dziś w Museum Oskar Reinhart w Winterthur.

Wstęp do centrum Königsstuhl kosztuje 14 euro w przypadku osób dorosłych, 8 euro za bilet ulgowy (dzieci w wieku 6-14 lat), a dzieci poniżej 5 roku życia - bezpłatnie.

Sellin i Kap Arkona. Połączenie architektury i historii

Wśród najczęściej odwiedzanych miejsc na wyspie znajduje się Sellin, kurort znany z charakterystycznego mola. Obiekt liczy sobie 394 m. Konstrukcja w stylu secesyjnym pełni nie tylko funkcję spacerową, lecz także rekreacyjną - znajdują się tam restauracje i kawiarnie. Na plażę schodzi się 99 schodami lub windą. Jest też dostępna podwodna gondola.

Na północy Rugii położony jest też Kap Arkona, miejsce związane z historią słowiańskiego plemienia Ranów. W średniowieczu znajdował się tam gród obronny, a dziś można zobaczyć pozostałości dawnych umocnień oraz dwie latarnie morskie, które stanowią punkt widokowy na Bałtyk. Na Kap Arkonę dojeżdża się z wioski Putgarten, gdzie płatny parking kosztuje ok. 7-8 euro.

Störtebeker Festspiele. Widowisko plenerowe na dużą skalę

Na wyspie organizowane są także wydarzenia kulturalne o międzynarodowym zasięgu. Jednym z nich jest Störtebeker Festspiele, odbywający się w miejscowości Ralswiek od 1993 roku.

Widowisko opowiada o losach legendarnego pirata Klausa Störtebekera - i robi to z rozmachem: ponad 150 wykonawców, 30 koni, 4 statki, kaskaderskie stunty i fajerwerki odpalane każdego wieczoru nad zatoką. Od początku istnienia festiwalu przyciągną on już milionów widzów.

W 2026 roku spektakle grane są od 20 czerwca do 5 września, od poniedziałku do soboty, z początkiem o 20:00. Przed głównym spektaklem, odbywa się pokaz sokolnictwa z orłami i sokołami w wolnym locie.

Jak dojechać z Polski?

Ze Szczecina jest to około 220 km autostradą, 2,5 godziny jazdy. Z kolei z Warszawy trzeba liczyć blisko 8 godzin (głównie trasa A2/A11), a z Poznania +/- 4,5 godziny. Można też jechać pociągiem przez Świnoujście lub Szczecin do Stralsundu, a stamtąd na wyspę.

