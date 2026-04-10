Kleszcze wybierają konkretne grupy krwi. Naukowcy wskazali "faworytów"

Dla wielu osób zaskoczeniem może być, że kleszcze nie spadają z traw i krzewów wprost na ciało. Jak wyjaśniają badacze z University of Bristol - są przyciągane przez pole elektrostatyczne organizmów żywicieli. Na jednych organizmach pozostają jednak chętniej niż na innych. Wszystko wskazuje na to, że kleszcze zdecydowanie bardziej wolą grupę krwi A, a najmniej B.

Grupy krwi, którą uwielbiają kleszcze

Naukowcy z Masaryk University w czeskim Brnie postanowili sprawdzić, czy kleszcze preferują określone grupy krwi żywicieli. W tym celu zebrano w miejscowości Ruda w pobliżu Zbiornika Brno minfy kleszczy z gatunku Ixodes ricinus.

Preferencje pajęczaków zbadano z użyciem szalek Petriego, czyli popularnych, okrągłych pojemników laboratoryjnych. Próbki krwi z palca pobrane od zdrowych osób nanoszono w jednakowej odległości, a nimfę umieszczano w centrum. Określano, którą kroplę krwi wybierze na początku testu oraz gdzie przemieści się po 1-2 minutach.

- Pierwszą grupą krwi, którą kleszcz wybrał (w momencie t=0), była najczęściej grupa A (36 proc.), następnie grupa 0 (32 proc.), AB (17 proc.), a następnie grupa B (15 proc.) - wyjaśniają badacze z Masaryk University w swojej pracy.

Pixabay Kleszcze przyciągane są przez pole elektrostatyczne, preferując grupę krwi A

Badanie miało charakter kontrolowany, czyli eliminowano inne czynniki, takie jak zapach czy temperatura ciała, skupiając się wyłącznie na chemicznych właściwościach krwi. Zaobserwowane różnice mogą wynikać z obecności określonych antygenów wpływających na atrakcyjność żywiciela.

Jak chronić się przed kleszczami?

Mimo że kleszcze preferują wyraźnie grupę krwi A oraz 0, nie znaczy to, że osoby z grupą AB i B mogą czuć się bezpiecznie podczas spacerów po łąkach. Każdy powinien stosować metody chroniące przed atakiem tych pasożytów. Podstawą pozostają repelenty, czyli preparaty odstraszające.

Warto również rozważyć szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Skuteczność pełnego schematu, składającego się z trzech dawek, przekracza 98 proc. Ale już jedna szczepionka daje duża ochronę - na poziomie 90 proc.

Dodatkowe środki ochrony to także:

noszenie jasnej odzieży, na której łatwiej zauważyć kleszcza i go usunąć nim zdąży się wkłuć w ciało

zakrywanie nóg i ramion

dokładna kontrola ciała po powrocie z terenów zielonych

Mroźna zima niegroźna jest kleszczom

Panuje powszechne przekonanie, że mrozy eliminują kleszcze. To jednak mit. Pajęczaki wykazują szereg mechanizmów adaptacyjnych do przetrwania w warunkach zimowych. Samice składają nawet 20 tysięcy jaj, co nieco zwiększa szanse przetrwania gatunku mimo niesprzyjających warunków.

Łagodne zimy w połączeniu z dużą wilgotnością sprzyjają "przeżywalności" kleszczy i wydłużają sezon ich aktywności.

red. / polsatnews.pl