Świeradów-Zdrój to wyjątkowe uzdrowisko w Polsce. Słynie z leczniczych wód i borowiny
Świeradów-Zdrój, położony u podnóża Gór Izerskich, to zdecydowana perła wśród uzdrowisk. Przyciąga zarówno kuracjuszy, jak i turystów, oferując dostęp do leczniczych wód mineralnych, borowiny oraz spokojny wypoczynek. To właśnie tutaj po 27 latach przerwy powróciły również połączenia kolejowe.
Po zimie okolica budzi się do życia, kwitną pierwsze kwiaty, a rześkie górskie powietrze sprzyja regeneracji. NFZ oficjalnie wymienia Świeradów-Zdrój wśród uzdrowisk górskich w Polsce. Warto więc rozważyć wyjazd nie tylko ze względów turystycznych, ale również zdrowotnych.
Uzdrowisko z historią i naturalnymi źródłami
Świeradów-Zdrój położony jest w województwie dolnośląskim, w Górach Izerskich, na wysokości 450-710 m n.p.m. Od wieków słynie z leczniczych wód mineralnych, wód radonowych oraz borowiny.
W 1738 r. powołana przez właścicieli ziemskich, rodzinę Schaffgotschów komisja oficjalnie potwierdziła lecznicze działanie tutejszych źródeł mineralnych. W 1768 r. wybudowany pierwszy dom zdrojowy, co ugruntowało status miejscowości jako uzdrowiska.
Szerokie możliwości leczenia
Miejscowości bez wątpienia wyróżnia się wyjątkowym mikroklimatem, który wspiera leczenie chorób układu oddechowego, reumatologicznych i neurologicznych. NFZ wymienia Świeradów-Zdrój wśród oficjalnych uzdrowisk górskich. Wskazuje, że prowadzone jest tam leczenie:
- chorób dolnych i górnych dróg oddechowych
- chorób ortopedyczno-urazowych
- chorób reumatologicznych
- chorób układu nerwowego
Nie tylko leczenie. Co jeszcze może przyciągnąć turystów?
Świeradów-Zdrój jest również wprost idealnym miejscem dla osób, które szukają aktywnego wypoczynku w otoczeniu przyrody i kultury. U podnóża Gór Izerskich można znaleźć Teatr Klinika Lalek oraz galerie, zespoły muzyczne i pracownie rękodzielnicze. To jednak początek atrakcji.
Jednym z najważniejszych punktów jest kolej gondolowa na Stóg Izerski, która działa przez cały rok i w kilka minut wwozi turystów na wysokość ponad 1000 m n.p.m. Na szczycie zaczynają się liczne szlaki piesze i rowerowe, a widoki obejmują całe Góry Izerskie i Karkonosze.
W okolicy dostępne są także trasy typu single track dla rowerzystów, popularne w całych Sudetach, oraz klasyczne szlaki górskie prowadzące m.in. na Stóg Izerski czy Smrek. Dodatkową atrakcją jest wieża widokowa SkyWalk oraz Wodospad Kwisy.
Świeradów-Zdrój ponownie znalazł się na kolejowej mapie Polski po 27 latach przerwy. Regularne połączenia pasażerskie Kolei Dolnośląskich przywrócono w grudniu 2023 r. To był ważny moment dla kurortu i turystów odwiedzających Góry Izerskie. Dzięki reaktywacji linii z Gryfowa Śląskiego do uzdrowiska podróż stała się znacznie wygodniejsza, a do miejscowości kursuje dziewięć par pociągów dziennie.
Ile kosztuje pobyt w sanatorium?
W przypadku pobytu ze skierowaniem z NFZ leczenie i zabiegi są finansowane przez Fundusz, ale pacjent dopłaca do zakwaterowania i wyżywienia. Stawki zależą od aktualnego sezonu praz standardu pokoju.
Do 30 kwietnia za pokój jednoosobowy z łazienką trzeba zapłacić 32,6 zł za dobę, a od 1 maja do 30 września już 40,9 zł. Tańsze są pokoje dwuosobowe, od 19,5 do 27,3 zł za dzień.
Przy standardowym 21-dniowym turnusie koszt pobytu może więc wynieść od ok. 410 do 860 zł w zależności od wybranego pokoju.
Obowiązuje także opłata uzdrowiskowa w wysokości 6,50 zł za dobę od osoby.
Na stronie uzdrowiska wskazano również, że w przypadku wcześniejszego wyjazdu opłaty za niewykorzystane dni nie są zwracane.
