Po zimie okolica budzi się do życia, kwitną pierwsze kwiaty, a rześkie górskie powietrze sprzyja regeneracji. NFZ oficjalnie wymienia Świeradów-Zdrój wśród uzdrowisk górskich w Polsce. Warto więc rozważyć wyjazd nie tylko ze względów turystycznych, ale również zdrowotnych.

Uzdrowisko z historią i naturalnymi źródłami

Świeradów-Zdrój położony jest w województwie dolnośląskim, w Górach Izerskich, na wysokości 450-710 m n.p.m. Od wieków słynie z leczniczych wód mineralnych, wód radonowych oraz borowiny.

W 1738 r. powołana przez właścicieli ziemskich, rodzinę Schaffgotschów komisja oficjalnie potwierdziła lecznicze działanie tutejszych źródeł mineralnych. W 1768 r. wybudowany pierwszy dom zdrojowy, co ugruntowało status miejscowości jako uzdrowiska.

Szerokie możliwości leczenia

Miejscowości bez wątpienia wyróżnia się wyjątkowym mikroklimatem, który wspiera leczenie chorób układu oddechowego, reumatologicznych i neurologicznych. NFZ wymienia Świeradów-Zdrój wśród oficjalnych uzdrowisk górskich. Wskazuje, że prowadzone jest tam leczenie:

chorób dolnych i górnych dróg oddechowych

chorób ortopedyczno-urazowych

chorób reumatologicznych

chorób układu nerwowego

Nie tylko leczenie. Co jeszcze może przyciągnąć turystów?

Świeradów-Zdrój jest również wprost idealnym miejscem dla osób, które szukają aktywnego wypoczynku w otoczeniu przyrody i kultury. U podnóża Gór Izerskich można znaleźć Teatr Klinika Lalek oraz galerie, zespoły muzyczne i pracownie rękodzielnicze. To jednak początek atrakcji.

Jednym z najważniejszych punktów jest kolej gondolowa na Stóg Izerski, która działa przez cały rok i w kilka minut wwozi turystów na wysokość ponad 1000 m n.p.m. Na szczycie zaczynają się liczne szlaki piesze i rowerowe, a widoki obejmują całe Góry Izerskie i Karkonosze.

Wikipedia Commons Świeradów-Zdrój oferuje lecznicze wody i piękne widoki na Góry Izerskie

W okolicy dostępne są także trasy typu single track dla rowerzystów, popularne w całych Sudetach, oraz klasyczne szlaki górskie prowadzące m.in. na Stóg Izerski czy Smrek. Dodatkową atrakcją jest wieża widokowa SkyWalk oraz Wodospad Kwisy.

Świeradów-Zdrój ponownie znalazł się na kolejowej mapie Polski po 27 latach przerwy. Regularne połączenia pasażerskie Kolei Dolnośląskich przywrócono w grudniu 2023 r. To był ważny moment dla kurortu i turystów odwiedzających Góry Izerskie. Dzięki reaktywacji linii z Gryfowa Śląskiego do uzdrowiska podróż stała się znacznie wygodniejsza, a do miejscowości kursuje dziewięć par pociągów dziennie.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium?

W przypadku pobytu ze skierowaniem z NFZ leczenie i zabiegi są finansowane przez Fundusz, ale pacjent dopłaca do zakwaterowania i wyżywienia. Stawki zależą od aktualnego sezonu praz standardu pokoju.

Do 30 kwietnia za pokój jednoosobowy z łazienką trzeba zapłacić 32,6 zł za dobę, a od 1 maja do 30 września już 40,9 zł. Tańsze są pokoje dwuosobowe, od 19,5 do 27,3 zł za dzień.

Przy standardowym 21-dniowym turnusie koszt pobytu może więc wynieść od ok. 410 do 860 zł w zależności od wybranego pokoju.

Obowiązuje także opłata uzdrowiskowa w wysokości 6,50 zł za dobę od osoby.

Na stronie uzdrowiska wskazano również, że w przypadku wcześniejszego wyjazdu opłaty za niewykorzystane dni nie są zwracane.

red. / polsatnews.pl