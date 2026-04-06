Czy w lany poniedziałek trzeba iść do kościoła? Zasady są jasne

Drugi dzień Świąt Wielkanocy, zwany lanym poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem, przypada w 2026 roku na 6 kwietnia. To dzień, w którym Polacy kultywują tradycję polewania się wodą, symbolizującą oczyszczenie, odnowę i nadejście wiosny. Czy tego dnia jest obowiązek uczestnictwa w mszy?

Katolicy mają obowiązek uczestniczyć w określonych świętach nakazanych i każdej niedzieli

Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej regulują zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kan 1246 § 1 nie pozostawia wątpliwości, kiedy w kościele należy się pojawić:  

 

"Niedziela, w czasie której celebruje się misterium paschalne, na podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Podobnie należy obchodzić dni Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i wreszcie Wszystkich Świętych" 

 

ZOBACZ: Czy trzeba iść do spowiedzi przed Komunią w Wielkanoc? Przepisy Prawa Kanonicznego są jasne

 

Oznacza to, że każdy katolik powinien uczestniczyć we Mszy Świętej w każdą niedzielę oraz w wybrane święta nakazane: 

 

  • Boże Narodzenie (25 grudnia) 
  • Święto Trzech Króli (6 stycznia) 
  • Wniebowstąpienie Pańskie (40 dni po Wielkanocy, czyli 17 maja w 2026 roku) 
  • Boże Ciało (w czwartek, 60 dni po Niedzieli Wielkanocnej, czyli 4 czerwca w 2026 roku) 
  • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia) 
  • Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) 
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) 
  • Uroczystość św. Józefa (19 marca) 
  • Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) 
  • Święto Wszystkich Świętych (1 listopada) 

ZOBACZ: Śluby kościelne w Polsce. Kościół traci nowożeńców

 

Jednocześnie, zgodnie z kan. 1246 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, konferencja episkopatu może część z tych dni znosić lub przenosić. 

Kościół zachęca, ale nie nakazuje 

W przeciwieństwie do Niedzieli Zmartwychwstania wierni nie muszą iść do kościoła w lany poniedziałek. Śmigus-dyngus nie ma statusu święta nakazanego, co oznacza, że nieobecność wówczas w kościele nie jest grzechem 

 

Mimo to drugi dzień świąt pozostaje częścią najważniejszego okresu w roku liturgicznym - celebracji zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego duszpasterze zachęcają wiernych do udziału we mszy świętej, mimo braku formalnego obowiązku.  

 

ZOBACZ: Kobiety mogą zyskać większą rolę w Kościele. Synod przedstawił propozycje

 

Papież Franciszek podkreślał podczas audiencji publicznej 5 lutego 2014 roku, że: "eucharystia to coś więcej niż zwykła uczta: to właśnie pamiątka Paschalnej Ofiary Jezusa, tajemnicy stanowiącej centrum zbawienia. 'Pamiątka; nie oznacza po prostu wspomnienia, jedynie pamięci; oznacza, że ​​za każdym razem, gdy sprawujemy ten sakrament, uczestniczymy w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa".

 

 

