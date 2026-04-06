Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej regulują zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kan 1246 § 1 nie pozostawia wątpliwości, kiedy w kościele należy się pojawić:

"Niedziela, w czasie której celebruje się misterium paschalne, na podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Podobnie należy obchodzić dni Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i wreszcie Wszystkich Świętych"

Oznacza to, że każdy katolik powinien uczestniczyć we Mszy Świętej w każdą niedzielę oraz w wybrane święta nakazane:

Boże Narodzenie (25 grudnia)

Święto Trzech Króli (6 stycznia)

Wniebowstąpienie Pańskie (40 dni po Wielkanocy, czyli 17 maja w 2026 roku)

Boże Ciało (w czwartek, 60 dni po Niedzieli Wielkanocnej, czyli 4 czerwca w 2026 roku)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

Uroczystość św. Józefa (19 marca)

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)

Święto Wszystkich Świętych (1 listopada)

Jednocześnie, zgodnie z kan. 1246 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, konferencja episkopatu może część z tych dni znosić lub przenosić.

Kościół zachęca, ale nie nakazuje

W przeciwieństwie do Niedzieli Zmartwychwstania wierni nie muszą iść do kościoła w lany poniedziałek. Śmigus-dyngus nie ma statusu święta nakazanego, co oznacza, że nieobecność wówczas w kościele nie jest grzechem.

Mimo to drugi dzień świąt pozostaje częścią najważniejszego okresu w roku liturgicznym - celebracji zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego duszpasterze zachęcają wiernych do udziału we mszy świętej, mimo braku formalnego obowiązku.

Papież Franciszek podkreślał podczas audiencji publicznej 5 lutego 2014 roku, że: "eucharystia to coś więcej niż zwykła uczta: to właśnie pamiątka Paschalnej Ofiary Jezusa, tajemnicy stanowiącej centrum zbawienia. 'Pamiątka; nie oznacza po prostu wspomnienia, jedynie pamięci; oznacza, że ​​za każdym razem, gdy sprawujemy ten sakrament, uczestniczymy w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa".

