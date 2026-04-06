Czy w lany poniedziałek trzeba iść do kościoła? Zasady są jasne
Drugi dzień Świąt Wielkanocy, zwany lanym poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem, przypada w 2026 roku na 6 kwietnia. To dzień, w którym Polacy kultywują tradycję polewania się wodą, symbolizującą oczyszczenie, odnowę i nadejście wiosny. Czy tego dnia jest obowiązek uczestnictwa w mszy?
Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej regulują zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kan 1246 § 1 nie pozostawia wątpliwości, kiedy w kościele należy się pojawić:
"Niedziela, w czasie której celebruje się misterium paschalne, na podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Podobnie należy obchodzić dni Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i wreszcie Wszystkich Świętych"
Oznacza to, że każdy katolik powinien uczestniczyć we Mszy Świętej w każdą niedzielę oraz w wybrane święta nakazane:
- Boże Narodzenie (25 grudnia)
- Święto Trzech Króli (6 stycznia)
- Wniebowstąpienie Pańskie (40 dni po Wielkanocy, czyli 17 maja w 2026 roku)
- Boże Ciało (w czwartek, 60 dni po Niedzieli Wielkanocnej, czyli 4 czerwca w 2026 roku)
- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
- Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
- Uroczystość św. Józefa (19 marca)
- Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
- Święto Wszystkich Świętych (1 listopada)
Jednocześnie, zgodnie z kan. 1246 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, konferencja episkopatu może część z tych dni znosić lub przenosić.
Kościół zachęca, ale nie nakazuje
W przeciwieństwie do Niedzieli Zmartwychwstania wierni nie muszą iść do kościoła w lany poniedziałek. Śmigus-dyngus nie ma statusu święta nakazanego, co oznacza, że nieobecność wówczas w kościele nie jest grzechem.
Mimo to drugi dzień świąt pozostaje częścią najważniejszego okresu w roku liturgicznym - celebracji zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego duszpasterze zachęcają wiernych do udziału we mszy świętej, mimo braku formalnego obowiązku.
Papież Franciszek podkreślał podczas audiencji publicznej 5 lutego 2014 roku, że: "eucharystia to coś więcej niż zwykła uczta: to właśnie pamiątka Paschalnej Ofiary Jezusa, tajemnicy stanowiącej centrum zbawienia. 'Pamiątka; nie oznacza po prostu wspomnienia, jedynie pamięci; oznacza, że za każdym razem, gdy sprawujemy ten sakrament, uczestniczymy w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa".
